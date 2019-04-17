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《與惡》逼視台灣集體心靈創傷 陳妤演活殺人犯妹妹：多想想與善的距離

2019-04-17 13:18今周刊

【文／今周刊 呂苡榕】

近期熱播的《與惡》是公視推出的年度大戲。劇中挑戰隨機殺人、精神障礙和媒體亂象等繁複軸線，直面台灣民眾遇上社會事件當下的各種標籤——殺人判死、精神病就要關起來。隨著劇情發展邁入高潮，第五、六集的瞬間收視飆破2%（編按：約10萬戶同時觀看），PTT台劇版則有五千多名網友同時在線討論。

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我有的東西如果全沒了⋯⋯

「加害者家屬，也是受害者」

今年將滿25歲的陳妤，擔綱其中吃力不討好的凶嫌妹妹李大芝一角，隱姓埋名重新開始自己的人生，卻在職場遇上飾演被害者家屬、同時又是媒體高層的賈靜雯，「她（李大芝）在理智上覺得自己應該可以有新的生活，但情感上的負疚感還是很沉，知道自己的家人傷了人。」

一場兩人互罵的戲，陳妤質疑媒體跟拍家人，讓他們無處容身，聲嘶力竭到脖子青筋暴露；賈靜雯則是回嗆：「我（被殺害的）兒子有活下去的權利嗎？」語畢一秒掉淚，讓觀眾又痛又疼。惡毒言語底下，質問的是彼此，更是自身——憾事發生後，留下來的人還能怎麼活著。

和劇中角色相似，現實生活裡陳妤也是「妹妹」，上頭有兩個哥哥，分別差了二歲與七歲。二哥從小和她親，國中後才慢慢疏遠，「我們家算是幸福家庭，出門前還會抱抱家人。」試鏡當天被問起如何詮釋李大芝一角，陳妤回：「我在想，這些我有的東西如果全部沒了，會是什麼樣？」

戲劇賦予他們真實人生和感情，欲讓觀眾看懂，即使是加害者親屬，也同是受害者。一場李大芝回憶起哥哥犯下無差別殺人案之前，兄妹二人閒聊的戲，哥哥說了一句：「明天要做重要的事。」妹妹卻沉浸在自己的世界，未能多問兩句，「如果我當時追問下去，事情是不是就不會發生？」這一沉重的自責，成了留下來的人心中永遠的傷痕。

每天都可能是最後一天

和家人分開前說「愛你喲」

未滿25歲的人生經歷，要接起如此厚重的角色，陳妤笑說，自己參考了2011年由日本編劇坂元裕二寫下的日劇《儘管如此，也要活下去》當中，飾演殺人犯妹妹一角的滿島光。

同樣是圍繞著殺人事件為核心，《儘管如此，也要活下去》裡，加害者與受害者家屬間，雖沒有如《與惡》這般情緒激昂的對手戲，但兩齣戲皆點出加害者家屬心頭一股難以言喻的情緒——世人眼中的哥哥是殺人凶手，但在妹妹眼底，卻留著不被外界所知的哥哥的溫柔。外人眼中的惡人，和自己眼中的親人，竟是同一個人，這份無處言說的心情，籠罩在受害者親人身上。

今年過年陳妤和家人到日本群馬縣的一處溫泉區度假，「在那邊四天，我天天哭。」溫泉旅館是七代經營的老店，來客都是連續來訪三、四十次的熟人。年輕一輩剛接手，「上一代老闆會在晚上演奏樂器娛樂旅客，接手的老闆延續這項儀式，一群老客人隨著音樂唱歌。」那場景讓陳妤泛淚，感動人和人之間的善意可以如此綿延。

不只開啟了心中柔軟的部分，《與惡》的劇本還重擊著陳妤，下戲後，她的情緒仍因之波動。「像我二哥是脾氣暴戾的人，生氣吵架時會摔東西的那種。曾經有些時刻，可能不小心，他就走偏了。」在《與惡》裡飾演加害者的妹妹一角後，讓她常常在想，會不會過往曾有那麼一刻，她未能和哥哥多說幾句話，對方或許就這樣錯身走入不同的人生軌跡，「演完《與惡》後，他打電話給我，那次我們聊了好久。」

害怕來不及把愛說出口、來不及讓身邊的人感到善意，「現在我每天都會想，今天會不會是最後一次見到家人。」陳妤笑稱自己情感氾濫，和家人分開前會不停地說著「愛你喲」。

更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1165期)。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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