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韓國瑜看郭董參選：天塌下來兩個人頂 舒服多了

曾被酸「等著看妳出糗」承接爸爸衣缽 吳旻潔走自己的誠品人生

2019-04-17 13:18今周刊

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【文／今周刊編輯團隊】

聊起那場夢的時候，誠品董座吳旻潔臉上依舊掛著她冬夏常青的笑容。

吳旻潔當時就感覺到事情不太對勁了。目的地明明是16樓，一晃眼，電梯竟飛也似地升到了70、80層。電梯門開了又關，在她還沒意會到發生了什麼事之前，原本站在身旁的陌生人，已經一個接一個踏出門外。等她也想走出電梯門，身旁已經半個人也沒有。

無光的鐵盒子裡頭，就她孤身一人，無力衝到外頭，更何況外頭應該也只有更黑的電梯通道和纜繩，太不妙了……。

「我記得，我那時很努力想醒過來，我隱約知道，醒過來是一個方法，但夢裡的我不知道自己在做夢。」

吳先生那個世代

做什麼事都要『壯烈』！做事要厚重、要嚴肅

吳清友2017年去世，那天是7月18日，吳旻潔上午才想起哥哥吳威廷，他在2009年時被突如其來的病魔給帶走。她看著自己與哥哥小時候的照片，坐在桌前流淚，沒想到就在同一天的傍晚，吳先生也走了。

吳清友稱得上是傳奇人物，雲門舞集創辦人林懷民是他的老友。老林跟老吳有時真像是同一個模子刻出來的，「我們這個世代，做什麼事都要『壯烈』！做事要厚重、要嚴肅。」心生一股勁道，就能把他們帶去很遠的地方。

誠品敦南店24小時營業的先河、書店與商場的複合式經營模式，至今仍為人樂道，2004年開始，誠品逐漸轉虧為盈，同年《時代》雜誌亞洲版更將它評選為「亞洲最佳書店」；2015年，美國CNN又將「誠品敦南店」選進「全球最酷書店」名單之一。

作為一位商人，吳清友竟然能讓文化人「萬眾歸心」，這絕對不是件容易的事。老林說：「誠品比雲門還重要！因為它365天都開著大門！」在吳清友手上創造出的誠品，擁有它獨特的DNA。

吳旻潔想起吳清友去世那年父女間的談話，「吳先生會跟我說：『我不怕死，可是我怕痛。』我說：『老闆，我也怕痛！』」「吳清友時代」的誠品，看起來確實不怕死，錢燒得凶，但是文化的「理想」若受到半點委屈，吳清友恐怕就要怕起「痛」來了。

不當董事長

想要自由地當翻譯家、作家

誠品武昌店2005年開幕，僅過了一年蜜月期，營收就開始不好。吳旻潔記得，當年她一個人去談降息，銀行經理劈頭就一句：「明明沒有能力經營那麼大，當時為什麼一定要拿呢？」她苦笑：「我就是被洗臉。」

「我知道當時別人看見的我。他們心裡想：『妳那麼年輕，真的不懂。』他們不會害怕面對妳，會表現真正樣子。」即使她是吳清友的女兒，還是有同事一搭一唱，「一個酸妳，另一個說：『哎呀，你不要這樣子跟Mercy說話啦！』」

吳旻潔那時確實稚嫩，許多事情也根本搞不清楚頭緒。當年她做誠品聯名卡，少了實務經驗支持，推出來的東西就是有缺陷。

儘管她是吳清友的女兒，許多隨著吳先生打天下十數年的老臣，對她照樣不假辭色，「有一次，同事直接告訴我：『這麼簡單的事，為什麼沒人要告訴妳？因為等著看妳出糗吧！』類似這種話……。」

吳旻潔的童年過得並不算太壓抑，但她就想被認可，「這輩子總在祈求人和，尋求讚美、認同，試著不生氣。在學校也沒有對誰咆哮生氣過。」很長一段生命中，吳旻潔像個女孩、乖學生，不太像商人。

然而到了誠品後，「現實」是像「撲的」那樣衝了上來，「我剛進來，某種程度上，只會表達正面想法，說不出難聽的話，怕傷人心。過程中，才發現衝突是必要的，直接面對不快也是必要的。」

她繼續說：「那個跟我說因為『妳是吳先生女兒，所以人家不教妳』的同事，那次幫我，但一邊幫，一邊說：『我幫完妳，我不幹了！』我不知哪來的勇氣跟他講：『你現在就可以不幹了。』心裡想：『我不需要你施捨我！』」

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本文為精采摘要，更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1165期)。

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