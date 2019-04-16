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難以啟齒說再見？ 拒絕別人前先學五月天阿信「同理」法

2019-04-16 13:53今周刊

唐紹航／攝影
唐紹航／攝影
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【文．陳婉箐】

每個人都有難以啟齒的時候，該如何說出口，才能既保護自身利益，又不會讓別人不舒服？

五月天的某場演唱會尾聲，粉絲齊喊：「加班！」他們又唱了2首歌，第3首安可曲唱到一半，阿信突然說：「我發現有一支螢光棒很特別，和你們的都不一樣，是紅色的。」

原來他指的是保全的指揮棒， 接著說： 「天氣這麼冷， 感謝他們……希望他們趕快回家洗個熱水澡。」阿信的這段話不僅委婉地拒絕加班，也讓人倍感窩心。

第1招 拉成同陣營，共同解決問題

每個人都有難以啟齒的時候，該如何說出口，才能既保護自身利益，又不會讓別人不舒服？阿信教了我們什麼？杏語心靈診所諮商心理師林靜君表示，五月天會成為天團是有道理的，在小細節處理上反映出對人性的掌握。

首先，阿信顧慮到情境，在幾萬人的場子上要對歌迷說：「不加班了。」可能造成集體失望，他先唱2首滿足歌迷需求，在不能續攤的情形下，利用現場素材，把歌迷和五月天變成一體，一起讓保全早點下班，藉此行動再度凝聚粉絲。

要拒絕別人是很困難的，因為會讓人失望，或是不知道會產生什麼效應。林靜君說，阿信運用同理心，把歌迷拉到同一邊，共同面對並解決問題，把「不能加班」自然轉換成「邀歌迷做件溫暖的事」，緩和可能出現的失落心情，堪稱是高情商的暖男一枚。

第2招 「停看聽」，解除腦中的警鈴

面對很難開口或情境來得很急的狀況，林靜君建議， 還可運用「停看聽」的通則。如果一開始就直覺地說「不」，可能引起對方的防禦心，腦中警鈴立刻大作，之後聽到的都變「雜音」， 根本聽不進去。

先「停1秒」，給自己緩衝時間。其實1秒並不短，某銀行邀請短跑好手楊俊瀚代言，就主打「0.001秒」之差，大腦每秒有超過10萬種化學反應，不要小看1秒，要有意識地停頓，不急於脫口而出。以免因一時衝動，而付出慘痛代價。

接著要懂得「看情境」，常言道「先做人再做事」，在這裡必須「先處理情緒，再處理事情」。看對方的反應，再做出因應，千萬別提油澆火。

最後是「聽對方的話」，並非照單全收，而是人們有時會有先入為主的想法，沒聽進對方的話，甚至根本沒讓對方說完。除了清楚表達自己的意思，也聽聽對方怎麼說，有來有往，才稱得上是溝通。

第3招 三明治法，先同理再說出事實

具體而言，要如何啟齒呢？林靜君推薦「三明治表達法」，分三個層次，由淺入深地開口。第一層是先同理、肯定對方，第二層是敘述事實（自己的狀況），第三層則是提出建議或替代方案。

照顧別人的情緒，也別忘了照顧自己。充分傳達意思後，就保持平常心，給對方一些時間平復，不必多做什麼，試著把事與人分開，自己比較不會受情緒影響。

假如遇到這些狀況，該怎麼說？

狀況1老闆加派工作的期限好趕，自己做不到，該怎麼反映？

先同理老闆的急迫性、需交付任務的心情，表達自己明白事情的重要性；接著說出自己手上的工作量，分析再接新任務的可能結果，把球丟回給老闆；最後提出建議，A計畫行不通，改用B計畫，找出自己能效力之處，取代直接回絕。

狀況2客戶談生意老約「續攤喝酒」，如何拒絕？

立場堅定、態度溫和，肯定客戶的大方邀約；然後說出自己的困難點，明天一早要開會之類；最後提出替代方案：下次再約，或是改約爬山、打球等健康活動。面對得罪不起的客戶，無法在當下直接拒絕，就用迂迴的方式脫身。

狀況3想結束伴侶關係，卻不敢說……

撇除恐怖情人的極端例子，在一般正常關係中想分手的話，還是要開口，而不是用通訊方式，如FB或Line傳話，來逃避面對面溝通，這對雙方都是懸而未決的狀態，有無限想像空間及猜測，被分手的一方會很受傷。

如何好好說再見？先肯定對方的陪伴與照顧，但比重可減少，以免對方仍有期待；接著具體說出兩人不適合的事實，多舉一些過去發生的例子；最後不忘感謝對方。三明治法的第三層--提出建議或替代方案，在這個狀況必須省略，較難有替代方案，必須坦然接受關係結束，才有機會進入下一段感情。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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