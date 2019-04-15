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從「必須要完美」到「知道自己夠好」 流行天后蔡依林如何走出他人眼光？

2019-04-15 11:22今周刊

圖取自蔡依林臉書
圖取自蔡依林臉書
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【文．林雅惠】

亞洲流行天后蔡依林，得獎無數，在華語歌壇擁有無可取代的地位。然而，她有好長一段時間不知道如何肯定自己，只知道滿足社會大眾對她的期待，當出現負面評論，她就會開始否定自己。

直到有一次拍攝MV她望著鏡中的自己，才知道內在有個小孩渴望被了解，這自我覺察的過程，讓她逐漸從他人的眼光當中走了出來。

近期，她接受網紅理科太太的訪問，她說道：「我好像一直活在別人的認同裡……但沒有人是可以真正的完美跟達成別人的期望，只有你自己可以選擇你要不要做。」蔡依林說。

「從『必須要完美』的蔡依林，到發現『從頭到尾覺得自己不完美的就是蔡依林』，蔡依林就已經接納了完整的自己，並愛上完整的自己。」中華點亮生命教育協會祕書長彭川耘說。

出道20年，曾經不喜歡自己

看著蔡依林一路成長的人、合作夥伴、歌迷等等，所有的人都說蔡依林現在自信且自在。出道20年，38歲的蔡依林，像是破蛹而出的蝴蝶，終於確認了自己在這個世界的樣貌，在人生的舞台上展現最美好的姿態。

不過，在高壓且競爭激烈的演藝圈裡，能夠找到自己的定位並且位居天后的位置且屹立不搖，勢必得付出些代價，在成功天后的光環裡，蔡依林也曾迷失過，「覺得自己永遠不夠好」的想法，讓她在出道的那幾年時間裡，感到不安與脆弱。

「以前追求的，像是去參加考試，希望老師教給我的東西，完全不要出錯。如果出了一點小狀況，一下台就會哭。」蔡依林在接受媒體訪談時提到。

以「地才」自居，靠勤練出師

選秀出身的蔡依林，1998年參加MTV電視台舉辦的歌唱比賽，當年還在讀景美女中三年級的她，以英文歌曲擊敗3,000多名參賽者奪冠；隔年考上輔大英語系，19歲就出了首張專輯《Joline 1019》。

圓圓的眼睛、還帶有點嬰兒肥的臉龐，再加上甜美的唱腔，讓她成為「少男殺手」，以一年平均出一張專輯的速度，躍升暢銷排行榜上的歌手。2003年，推出《看我72變》專輯，蔡依林從玉女歌手徹底轉型為有個性的聲線與表演，天后的地位從此屹立不搖。

2007年，她以《舞孃》拿下第18屆金曲獎最佳國語女歌手，她在台上致詞時說：「謝謝曾經很不看好我的人，謝謝你們給我很大的打擊，讓我一直很努力。」

蔡依林曾經以「地才」自居，因為她不是從小學舞，柔軟度或是強度都無法讓她在短時間內呈現出舞台要的感覺，但是她不服輸，跳彩帶舞、上鞍馬、跳鋼管舞甚至在原地自轉，一天花10幾個小時在鍛鍊體力、練習舞蹈動作，為的就是做出最完美的呈現。

「我不能忍受還沒有學好就放棄。」「我必須做到130分才能讓別人扣分。」蔡依林說。當時因為打從心裡不肯定自己，永遠覺得自己努力得不夠；甚至會覺得別人投射在自己身上的眼光都帶有惡意、認為別人都在批評她……。

認同自己，找到最美姿態

圖取自蔡依林臉書
圖取自蔡依林臉書
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這樣的不安與脆弱，讓她越來越不喜歡自己，在2009年的時候萌生退出歌壇的念頭。後來，她決定休息3個月，去加拿大進修。休息過後，她和製作人葛福鴻成立音樂製作公司，成為自己的老闆之後，在音樂表演上更有揮灑空間。

2010年蔡依林推出《Myself》專輯，似乎在向外界宣告，她找回了在舞台上的自信與魅力。2013年，蔡依林又再度以舞曲〈大藝術家〉拿下金曲獎最佳年度歌曲。2015年，又以《呸》拿下最佳國語專輯。

近年來，蔡依林的音樂不但在詞、曲、編曲上做到精緻完美，在視覺呈現上也力求表現，與她合作的工作人員就形容這個時期的她：「自信從容、知道自己夠好」。

從蔡依林的故事中，我們看到不安、懷疑自我等負面情緒一次又一次啃食天后的自信，甚至差點讓她離開演藝圈。但最終，蔡依林沒有被自己擊倒，她從不安與脆弱中汲取能量、成為幫助自己重新再站起來的力量。

「這個就是『韌性』，它讓我們的不安與脆弱不再繼續傷害我們，反而成為一股向上的力量，帶領著我們去面對、做出改變。」心理衛生志工李淑玫說。

迎向痛處，產生向上能量

脆弱為什麼會有力量？不安又怎能帶來成長？

研究人性的脆弱、自卑與勇氣將近20年，並出版《脆弱的力量》的美國休士頓大學社工研究院研究教授布芮尼．布朗（BrenéBrown）在TED演講中提到：「我輸給了脆弱，卻贏回了我的生活。」

圖取自蔡依林臉書
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布朗認為，當人們犯了錯，就會感到羞恥，因為會害怕因此失去與人們關係連結的資格。當人們越害怕失去，就越會產生「我還不夠好」的想法，因此產生惡性循環。而擔心「我不夠好」的情緒，其實就代表著脆弱。

布朗發現：脆弱是人的本質，也是所有創造力和情感的核心，而讓脆弱的部分被看見，真誠迎向自己害怕的痛處，能提升個人在人際、情感、職場和教養的能量。

換句話說，把「不安與脆弱」視為情緒的一部分，接受「那就是我本來的樣子」，在真實與坦然的擁抱不安與脆弱之後，不需要再去鑽牛角尖或是無限放大內在不安的情緒，否則會產生「焦慮」，一旦無法抽離這樣的負面情緒，就會被不安與脆弱的力量吞噬。

布朗認為，從「坦然接受脆弱」到「付諸行動做改變」兩者之間的關聯就在於：勇於學習感受脆弱中所衍生的情感。能夠勇敢接受情緒的流動、能夠擁抱每個狀態的自己、能夠接受不完美的自己，就能夠比較快跳脫出不安與脆弱的情緒。

關鍵5行動，擺脫不安與脆弱

能夠輕鬆面對不安與脆弱情緒的人，並非天生就有這樣的特質，布朗認為，這些人是因為懂得「選擇」，藉由每天不斷的練習，讓自己選擇不被脆弱與不安禁錮，這些關鍵行動包括：

行動1：愛自己

心理諮商師李正源認為，懂得愛自己的人，就能相信自我價值的存在，這樣的人擁有深刻的愛與歸屬感，即使遇到不安與脆弱，也能夠很快走出來。

行動2：丟掉「完美主義」

研究顯示，完美主義有礙成就，並且容易導致憂鬱、焦慮，害怕失敗、犯錯與達不到別人的要求，陷入「自我批判」的惡性循環當中。因此，不要告訴自己一定要達到「完美」的狀態，因為越是要求完美，就越容易陷入不安。

行動3：與自己對話

當不安與脆弱的情緒又出現的時候，學著跟自己對話，如：「就算會失敗，還有什麼是我可以去做的？」「如果表現得不完美，又會帶來怎麼樣的後果？」「如果我因為害怕失敗而不去做，我是不是會後悔？」藉由內在的對話，更加堅定自己「一定要改變」的信念。

行動4：不管別人怎麼想

容易陷入不安情緒的人，最常在乎的就是他人的眼光，如果能夠學習將「別人怎麼想」轉化為「我已經夠好了」，這就是接納的開始，欣賞自己的「能」與「不能」、缺點與優點，就不容易陷在不安的情緒當中、讓自己變得更脆弱。

行動5：脫離當下

美國賓州大學華頓商學院教授、同時也是《擁抱B選項》的共同作者亞當‧格蘭特，提出了一個有效的方法：「心靈時間旅行（mentral time travel）」，去想像過去的自己和未來的自己。

「回想前幾年遇到困境時候的你，如何面對？當時的你以為過不去了，但你還是走過來了。再想像20年後的自己，那時候的自己會跟現在的自己說什麼？或許很難有答案，但是會讓你有個不一樣的視角和理解。」格蘭特說。

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