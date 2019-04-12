有3％就偷笑？美元定存別只看利率 你該知道這兩件事

【撰文 許雅綿】

美國聯準會〈Fed〉幾乎篤定今年不再升息，壓抑了美元的升值幅度，隨著美國利率的凍漲，各銀行先前競相推出的美元優利定存方案，利率也隨之下滑，從年初最高喊到5%、4%，下滑至目前多數銀行連3%都不到。

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不過，有銀行主管提醒，民眾在比較各銀行美元優利定存方案時，「別只看年利率，應該要搭配天期來看，很多美元定存年利率雖然較低，但搭配天期來計算，利息可能還領得比較多。」

聯準會今年不再升息

美元還有本錢可漲？

「美國聯準會態度偏鴿派和中美貿易協議發展，有望讓貨幣走穩，估計亞太區貨幣對美元在未來的6至12個月內，會維持穩定，」瑞銀亞太區首席投資總監Min Lan Tan說，聯準會近期公開表示，至今年底前都無意升息，將抑制美元的強勢。

觀察聯準會鴿派的論調，花旗(台灣)銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞認為，這是聯準會暗示美國經濟成長將於第2季到達頂點，未來美國與其他國家的經濟成長差異將慢慢縮減，美元中長期面臨貶值的壓力。

「去年美元指數漲了4個百分點，但聯準會今年可能不升息，加上美國赤字擴大，未來美元漲勢有機會放緩，甚至走軟。」摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧直言。

雖然市場普遍看衰美元，但星展銀和凱基銀從經濟面和競爭貨幣角度來看，認為美元走勢並沒那麼悲觀。

星展銀（台灣）消費金融處財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉認為，美國經濟相對於歐洲、日本穩健，雖然聯準會貨幣政策，已從鷹派轉為鴿派立場，但美元的表現仍相對強勢，預期可望續強到今年第3季。

「今年美元欲小不易，不會貶到哪裡去。」凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄說，近期美元指數落在96、97附近，即便受到美國不升息的影響走貶，相對於其他競爭貨幣，例如日圓、歐元和英鎊而言，美元仍相對穩定。

整體看來，目前市場對於美元的看法，部分看漲，也有部分看跌。陳昱嘉說，觀察過去聯準會的態度，認為其對貨幣政策是保有彈性的；張冠雄也認為，國際間消息紛擾，美元有機會隨著經濟情勢，上漲或是下跌，但目前看來上漲的機率略高於貶值的機率。

美元定存別只看利率

搭配天期、資金門檻來比較

新臺幣長期低利，台灣人普遍都有配置外幣的習慣，特別是美元。看好民眾對於美元的需求，各銀行積極祭出美元優利定存方案，不過隨著美元強勢趨緩，定存年利率也從最高的5%，下滑至4%，目前甚至連3%都不到，僅有部分銀行緊守著3%的年利率，但大多以短天期為主。

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「以定存利率來看，美元仍高於日圓、歐元等，對民眾仍相對有吸引力，不過要注意的是，挑選銀行美元優利定存方案，不要只看利率，還要比較天期。」

張冠雄說，美元優利定存方案的利率，指的是年利率，若沒有存滿一年，實際上是拿不到定存方案上標示的利率。

舉例來說，7天期年利率3%和6個月期2.9%相比，7天期實際的收益年利率約0.05%〈計算方式：3%/360 X7〉，而6個月期實際的收益年利率則有約1.4%〈計算方式：2.9%/360 X186〉，比7天期年利率3%還高。

此外，民眾也要了解銀行優利定存方案的限定資金來源和起存門檻。例如臺灣企銀的美元優利定存方案，以「新台幣定存轉存」臨櫃辦理3個月期年利率有2.5%，但「外幣匯入匯款」（註：是指有外幣存款，直接用外幣匯入做定存方式辦理）僅有2.4%，利率就差了0.1%。

再以凱基銀行、土地銀行同樣推出3個月年利率2.6%的定存方案來看，凱基銀行單筆最低承作金額門檻是5萬美元，而土地銀行最低僅需5千美元。

張冠雄就建議，若有意將資金投入美元優利定存方案的民眾，要特別留意兩件事情，第一、注意定存天期和這筆資金需求的落點，若近一個月或兩個月急需的資金，就不要投入六個月或一年的定存方案。

第二、精打細算，從年利率和存款天期來計算，自己實際拿到的利息有多少，才不會傻傻被高利率吸引，但實際領到的利息卻沒想像中的多。

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