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7成孩子就讀「平價」幼兒園不是夢？父母痛點仍難解

2019-04-11 14:14今周刊

圖／達志
圖／達志
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【文．林韋伶】

為搶救台灣低迷的生育率，教育部國教署喊出要在民國113年前，讓就讀公立幼兒園、非營利幼兒園、準公共化幼兒園的幼兒數提高到7成，但就算真達標恐怕也只是冰冷的數據，父母的痛點仍難解。

台灣生育率成績在全球屬於後段班，青壯年人口不是不婚、晚婚，就算結婚了也不一定願意增產報國，若探究其背後的原因最主要還是擔心養不起孩子。

根據yes123求職網今年3月的調查就顯示，在年滿20歲以上的成年勞工中，有約50.1%的受訪者表示沒有生育計畫，而不生的前三大理由包括：「怕賺的錢不夠養小孩」、「覺得買不起房子，沒法給小孩一個家」，以及「工作忙，怕沒有時間照顧小孩」。

費用差距3~4倍 公立幼稚園名額每年搶破頭

事實上，大家會擔憂賺的錢不夠養小孩並不是沒有道理。以主計處公布的2017年受僱人員薪資中位數為新台幣47萬元來看，平均每月薪資約3萬9000元，這樣的薪資水準扣除房租或房貸的固定支出後，如果還要支付每個月1萬元起跳的私立幼兒園費用，甚至是每月費用3萬以上、主打雙語教學的私立幼兒園費用，也難怪大家寧願不生。

相較之下，公立幼兒園的費用僅要約1/3到1/4，因此每年報名都讓家長們搶破頭。育有一名3歲女兒的陳太太分享：「現在公幼是混齡教學，會優先錄取5足歲的小孩，3~4歲小朋友的名額受到排擠，尤其是3歲小朋友要入學更是難上加難，候補名單都是百號起跳的。」

陳太太身邊其它有相關經驗的朋友也反應，公幼通常都會給弱勢家庭、公務員、學校教職員小孩保障名額，一般民眾要抽中公幼真的很難，尤其是在台北市區，常常都是幾百個人在搶個位數的就讀名額。

國教署推私幼公共化 要讓7成孩子有準公幼念

為了解決這樣的情況，國教署在2018年8月起於15縣市率先推動私立幼兒園公共化，補助符合申請條件的私立幼兒園來降低家長們的負擔，今年8月推行的範圍將擴及六都。

檢視該項政策在15縣市推辦的成果，目前共有310園加入準公幼體系，若僅以符合國教署公共化條件的私立幼兒園數來說，公共化占比已經超過6成（如下表），距離7成的目標不遠。

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但主要是因為在南投縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、金門縣與澎湖縣，公立幼兒園數量本來就高出私立幼兒園數量許多。因此，真正的考驗其實在六都，以目前六都幼稚園的公共化比例來看，僅約32.35%（如下表）。

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父母心聲：公幼不見得符合雙薪家庭需求

不過，推動幼兒園公共化真能解決父母的痛點嗎？答案可能是否定的，因為公立幼稚園有寒暑假、教保時間只到下午4點，對一般無後援的雙薪家庭來說，根本考慮都不用考慮；又或者必須在寒暑假期間另外幫孩子找課程參與、支付延托費用，又是另一筆支出。

而非營利幼兒園與準公共化幼兒園儘管沒有寒暑假，但非營利幼兒園教保時間僅到下午5點，準公共化幼兒園教保時間則視各家規定而不同。以雙薪家庭父母多數要到下午6點才能下班的情況來說，每個月額外支付延托費用也是一筆固定開銷，最低也要2000~3000元起跳。

此外，根據兒福聯盟3月進行的調查顯示，將孩子送到準公共化幼兒園的家長中，至少有1/3的人都遇過不合理的收費，像是實際收取費用超過核定上限、巧立名目（洗澡費、散步費…等）增加收費等。

對此，國教署回應，已在本（4）月1日將全國公私立幼兒園收費規定公告在全國教保資訊網，家長可以上網查詢幼兒園收費項目及數額等規定，如有疑義可以向地方政府反映。

然而，小孩在幼兒園上課就好像人質一般，通常家長都不敢輕舉妄動、貿然檢舉，因為如果真的與園方鬧得不愉快，家長就必須為孩子另外找幼兒園，根本是自己找麻煩，因此如果真的遇到類似情況，多數家長可能會選擇隱忍。

而在教學內容部分，公立幼稚園多主打「快樂學習」，私立幼稚園則可能已經開始教小孩注音符號、英文或是數學加減法，許多家長可能寧願多花點錢，讓孩子贏在起跑點，因此相較於設立更多的公幼，這些家長更需要的是政府直接對自己或是私幼提供補助。

資源分配不均 無後援雙薪家庭成原罪？

雪上加霜的是，根據中華民國幼教聯合總會提供的統計資料顯示，政府每年補助在公立幼兒園的經費達12萬元以上，對非營利幼兒園、準公共化幼兒園補助僅3萬~6.6萬以上，過去對私立幼兒園則完全沒有補助，僅在108學年度表示將補助私幼教學設備經費，每園5萬，而之後則可望部分補助依法規定汰換幼童專用車的經費。中華民國幼教聯合總會總會長何明德認為：「這是明顯資源分配不公的情況。」

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換句話說，如果你很不幸是沒有後援的雙薪家庭父母，送小孩上私立幼兒園本就要花3倍以上的錢，而你繳的稅金還要補貼抽中公幼、非營利幼兒園、準公共化幼兒園的幸運兒，內心難免會感到不平。

然而，國教署還是主張擴大幼兒園公共化不但能讓家長感受到平價，且可透過配套機制協助幼兒園提升教保品質，因此尚不考慮直接對就讀私立幼兒園的家長進行補助。

因此，不管是下班時間搭不上、籤運不夠強，或是對孩子教育有較高期待的父母，幼兒園公共化比例只是個冰冷的數字，心中的痛點還是沒有辦法解決。

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