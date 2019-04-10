小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

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5月報稅即將到來，今〈2019〉年除了要關注股利所得課稅二擇一、每人基本生活費、免稅額和標準扣除額調高等新制，財政部國稅局和會計師也提醒民眾，申報綜合所得稅時，千萬要避開以下常見的6大錯誤，以免除了補稅之外，還可能被處以罰鍰。

第一、虛報配偶及扶養親屬免稅額。

KPMG安侯建業家族稅務辦公室主持會計師許志文表示，依所得稅法規定，申報綜所稅除了本人免稅額之外，還可列報減除配偶、年滿60歲或無謀生能力的直系尊親屬；未滿20歲或滿20歲以上因就學、身心殘障或無謀生能力的子女和同胞兄弟姐妹等。

許志文提醒，民眾應留意三種常見的虛列報扶養親屬類型，包括：第一、所得年度中與配偶尚無婚姻關係。例如2019年初剛結婚，同年申報2018年綜所稅時，就將配偶欄資料誤填入列報免稅額。

第二、扶養親屬在所得年前已死亡。如父母在2016年已死亡，在申報2018年綜所稅時，就不該將父母填入扶養親屬欄列報免稅額；第三、將其他親屬列報為自己子女，但申報人和列報的扶養親屬之間，並無親屬、家屬關係。

許志文說，若發生上述錯誤申報扶養親屬的情形，除了補稅之外，將會涉及依補稅額1倍之罰鍰。

第二、誤以為所有房貸利息都可以抵稅。

「並非所有房貸利息，都可以拿來扣除，」資誠聯合會計師事務所副總經理鄭策允說，申報購屋借款利息扣除額時，僅自用住宅購屋房貸利息可以扣除，且該房屋的所有權、戶籍須登記在本人或配偶，或是受扶養親屬名下，且無出租或營業使用，一申報戶以一屋為限，每年扣除額上限30萬元〈須先減除儲蓄投資特別扣除額〉。

舉例黃先生2017年支出自用住宅購屋貸款利息50萬元，同時他在銀行利息收入有8萬元，在申報購屋借款利息時，他必須50萬元減去8萬元，算出餘額42萬元，超過申報上限的30萬元，所以僅能申報30萬元。

要留意的是，非購屋的房屋抵押借款利息是不能扣除。鄭策允舉例，若將持有的房子拿去抵押和銀行借款，這時抵押借款的利息，是不能列舉扣除的。

第三、誤認海外所得僅需申報匯回部分。

鄭策允說，很多人都會認為海外所得〈詳備註〉是指資金從境外匯回境內的那個時間點，才叫海外所得實現需要申報，這觀念是錯的。

他舉例，某甲在境外賣了一億的不動產，以為這筆資金沒有匯回台灣，等於海外所得還沒有實現，所以不用申報，這是錯的。若某甲已經賣了不動產，理論上海外所得當年度已經實現了，是要申報的，只是錢還沒匯回來，國稅局不一定知道而已，但若被國稅局查到，除了補稅還會處三倍以下的罰緩。

備註：根據海外所得稅法規定，除了中華民國來源所得及中國大陸來源所得之外，其餘均屬於海外所得的範圍，包括香港、澳門、美國、加拿大等。若為中華民國境內居住的個人，且全年海外所得達100萬元，必須申報計入基本所得額，若個人基本所得額未達670萬元，是不需要繳稅的。

第四、誤將有「對價關係」的收據列報捐贈。

財政部高雄國稅局表示，依所得稅法規定，對政府及教育、文化、公益、慈善機構或團體的捐贈，取得的捐贈收據正本，必須要有捐贈的事實，才能列報，若是對價關係的收據，例如：入會費、寺廟光明燈、太歲燈等，是不能列報扣除。

第五、誤將非屬醫療行為支出，列報醫療扣除額。

鄭策允指出，醫藥費列舉扣除額中，申報的醫療費及生育費（含掛號費），必須以付給公立醫院、全民健康保險特約醫療院所，或經過財政部認定會計紀錄完備正確的醫院者為限。

至於收據部分，僅能列報「針對身體病痛，接受治療而支付的醫療費用」，所以看護費、美容整形、美觀牙齒的矯正等，是不能列舉扣除的。

不過，若是因牙病必須做鑲牙、假牙製作或齒列矯正的醫療費及器材費，憑醫師或合於規定的醫療院所，出具的診斷證明及收據，是可列報扣除。

財政部中區國稅局說明，針對身體病痛接受治療而支付的醫療費用，屬於生活中必要支出，所以計算所得淨額時，可以扣除，但若醫藥費支出已經領過保險給付，是不能再列舉扣除的。

舉例來說，有一筆公立醫院開立26萬元的醫藥費用，但該筆醫療費用已有11萬元的保險理賠，該筆醫藥費用就僅能列舉扣除15萬元（26萬元醫藥費用－受理賠11萬元）。

至於一般健檢費用，若是與醫療行為無關的健康檢查，不屬於醫藥費用列舉扣除額的範疇，但若是經醫生診斷為醫療需要，所支付的健檢費用，依所得稅法規定，是可以申報醫藥費列舉扣除額。

第六、保費扣除誤列報產物保險。

鄭策允表示，只有政府核准認可的保單，以及人身保險、勞工保險、軍公教保險及農保等才能列舉扣除，而產物保險保費〈例如第三人責任險等〉依規定是不能扣除的。

另列報保費的對象，限納稅義務人〈本人〉、配偶及受扶養的「直系親屬」為要保人或被保險人，且要保人與被保險人須在同一申報戶內。所以依規定，是不能列報兄弟姊妹〈旁系親屬〉的保費，且每人〈指被保險人〉每年上限是2.4萬元，健保則無金額限制。

要留意的是，常有父母分別為同一兒子〈被保險人〉投保，分別年繳2萬元保費，共4萬元，誤以為只要分別低於2.4萬，就都可列舉扣除，但最終仍遭提除1.6萬元，因父母繳的保費的被保險人都是兒子，所以合計僅能扣除2.4萬元。

整體而言，財政部國稅局指出，每年綜所稅申報期間，常常有民眾因為不熟悉法令或是疏忽，而有漏報所得、虛列扣除額、免稅額等情形發生，建議民眾在報稅前，可留意報稅常見的錯誤態樣，才能避免申報錯誤。

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