連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

【文．梁任瑋】

壹傳媒持續虧損，除了裁員縮編，創辦人黎智英持續處分台灣房地產，要全力押注發展數位媒體，背水一戰意味濃厚。

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繼前年大幅縮編台灣《壹週刊》與《蘋果日報》人力後，壹傳媒今年持續在台灣賣樓拚現金；3月25日，壹電視大樓賣給中電開發的消息公告後，據了解，目前黎智英個人投資公司與壹傳媒旗下持有的不動產皆有處分計畫。

衝App 為全面收費制鋪路

根據《蘋果日報》對員工說明賣樓的說法是，「為了挹注更多資金來做轉型」；事實上，《蘋果日報》近期正積極推動數位「收費訂閱制」，預計從今年4月中開始，蘋果網路新聞必須要加入會員才能看到全文，這也是為往後全面展開收費制鋪路，終極目標是付費才能看到線上新聞全文。

因此，為了鼓勵讀者加入會員，《蘋果日報》已在手機App進行一陣子「動腦A」活動，近日每周一至周五晚上9點，都在網路上進行答題送現金遊戲，就是要大力衝刺App下載量；但據了解，壹傳媒為此也已燒了不少資金。

台灣《蘋果日報》從2017年起出現虧損，母集團壹傳媒更連續幾年出現財務赤字。為了減少人事費用，17年，《蘋果日報》開始推動外包制度，鼓勵同事離職外出開公司，成為供應《蘋果日報》新聞的外包商。

當時國際、地產、副刊三個中心都有主管離職，成為前東家的外包商，但因出走比例不高，對減輕人事支出效果有限，所以去年壹傳媒又將台北內湖原《蘋果日報》A、B棟大樓以18億元賣給台壽保；而為了交屋給買方，今年4月1日起，《蘋果日報》員工已全部搬到對街的C棟，與《壹週刊》員工共同上班。

儘管已提前預告員工要搬家的訊息，但由於C棟原本多為行政單位、動畫、攝影棚設施，為了容納《蘋果日報》員工，很多空間根本還沒裝潢完成，加上倉卒搬家後變得狹小擁擠，也引發部分員工抱怨。

自從2002年來台發展媒體事業，壹傳媒主席黎智英因應業務需求，在台北內湖區大量收購重劃區土地，包括自建五棟辦公大樓給《蘋果日報》、《壹週刊》、壹電視使用，並以個人投資公司名義大量收購內湖工業區土地，據聞全盛時期多達萬坪以上，堪稱是內湖「土地公」之一。

知情人士透露，「黎智英是典型的香港人投資房地產模式，只買豪宅和便宜工業地。」據了解，黎智英不只在2000年前後，就逢低以每坪十七萬元買進台北市內湖舊宗段廠辦，後來更陸續以每坪二、三十萬元價格吃下內湖行愛路周邊七、八千坪工業區土地；甚至他還進軍新北市土城捷運永寧站周邊的閒置工廠，目前正申請變更中；商仲業者表示，一旦順利完成，價值都是翻十倍計算。

在豪宅部分，除了陽明山菁山路別墅，他還砸上億元買大安區豪宅「頂高麗景」、「仁愛吾彊」，以及中山區「東騰千里」，再將這些豪宅出租賺租金，手法靈活；但目前有部分已委託房仲進行處分。

出脫房產 賣掉內湖三棟樓

隨著壹傳媒財務狀況不佳，從一一年開始，黎智英個人陸續出脫內湖土地，壹傳媒去年又賣掉《蘋果日報》大樓，壹電視大樓日前以14.5億元處分；壹傳媒在內湖共有5棟大樓，有3棟已處分，目前D棟也持續透過仲介找買家，高雄岡山印刷廠也賣掉了，例如壹電視大樓（E棟）就是由寬頻房訊創辦人游世一賣掉的。

「現在黎智英賣樓的策略是，只要價格符合期待就願意放手，」商仲業者透露，黎智英在台灣投資的房地產分為兩種類型，其一是以壹傳媒名義購買的，例如《蘋果日報》大樓；另一種則是用黎個人投資公司港商盛至、羚越公司持有的住宅，「他甚至連陽明山別墅都透過仲介在賣，在台房地產，可能只會留下帶有租約的豪宅。」

根據香港壹傳媒年報顯示，去年集團營收約14.96億港幣，較前年衰退16％，稅後淨損也達4.77億元港幣，虧損年增21％；台灣營收也僅有5.69億港幣，比2017年減少15％，累計近3年壹傳媒虧損已達11.95億港幣（約新台幣47億元），與《壹週刊》全盛時期每周20萬本銷量不可同日而語。

2002年大舉進軍台灣的壹傳媒，不僅完全顛覆台灣媒體生態，但沒想到18年過後，媒體事業也面臨紙本刊物的不景氣，而當年無心插柳的房地產投資，竟成為救命仙丹，證明房地產才是黎智英一生最好的朋友。

更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1164期)。

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