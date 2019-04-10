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陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:27今周刊

【文／今周刊 梁任瑋】

飯店業，在台灣曾是一門好生意，但隨著景氣趨緩、住房率下滑，呈現汰弱留強局面，擁有五個旅館品牌的李方酒店管理集團，似乎也仍難擋飯店拋售潮來襲。

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自2017年開始出現的飯店拋售潮愈演愈烈，根據網路房屋比價平台屋比統計，至今年3月中旬，全台共有150家旅館、飯店、商旅上網求售，待售總金額達805億元，較去年同期的104家大幅增加46家，顯示出目前全台旅館賣壓沉重。

對此，屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，過去台灣觀光業瘋陸客商機，許多景點周邊因應「陸客」的旅館、飯店、商旅及民宿等如雨後春筍般出現。根據交通部最新資料就顯示，今年一月台灣旅館、民宿家數13267家、房間數約24萬間，都創下歷史新高，市場各業者間競爭相當激烈。

市況冷！ 旅館住用率剩6成

陳傑鳴指出， 目前在旅館供給持續攀升的狀況下，需求卻跟不上，今年1月，國內旅館住用率（實際住用客房累計數與可供出租客房累計數之比率）平均只剩6成上下，卻是近年來新低。

而且，觀察市場可發現，近年很多看好陸客商機，而大舉投資或買地開發的旅館業者，因主要目標客群「陸客」來台人次連年劇減，2018年只剩下269萬人次，比2015年高點的418萬人次，大減了36％，也導致目前很多專營陸客團的旅館，都因設備管理品質較差，無發吸引高端客群，面臨經營困境，只好上網求售，造成市場旅館賣壓持續攀升。

相較於今年第一季新飯店仍持續開幕，飯店拋售潮的現象，似乎反映出國內旅館市場競爭日熾，已出現汰弱留強的轉型階段，不具特色或未與國際連鎖酒店合作的品牌，將面臨邊緣化的危機。

商仲圈近日傳出，在這波飯店轉型中，最引人矚目的是，過去十年積極在台展店的李方酒店管理集團，枱面下也悄悄在調節飯店資產，待售金額約50億元。

熟悉李方酒店管理集團總裁李銘松的商仲業者證實，「李總裁大約一年前就開始出售飯店。」去年初，已將「皇家季節酒店」南西館以16億元換手給兒子李奇璋持有，此外，中港館也開價12億元找尋買家。

近十八年在房地產市場屢屢告捷的李銘松，近年也為攻讀旅館管理的愛子李奇璋陸續自創「皇家季節酒店」、「頭等艙」、「太空艙」等飯店品牌，但最知名的，還是與國際連鎖品牌合作的「台中李方艾美酒店」與「高雄中央公園英迪格酒店」。

其中，李方酒店管理集團一三年出手買下台中火車站前的原金沙百貨大樓，並邀請國際知名的艾美酒店（Le Meridien）合作，預計斥資80億元打造為台中李方艾美酒店，大手筆規畫二百多間客房，企圖成為台中市中區的新地標。

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更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1164期)。

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