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中美貿易戰惡鬥一年 川普到底是如何完勝習近平？

2019-04-10 13:30今周刊

【文／今周刊編輯團隊】

美東時間4月4日下午，白宮，美國總統川普與中國國務院副總理劉鶴會面，這場會議，被認為是中美貿易戰走進尾聲的關鍵象徵，「就連最困難的部分，我們都已得到進展……。」川普說道。

美國總統川普。 （路透資料照）
美國總統川普。 （路透資料照）
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一年前的4月4日，川普政府丟出了第一份針對中國的貿易制裁清單，中美貿易戰的炮火正式擊發，接續一整年，戰局變化主導了全球經濟與資本市場的風向。如今，正好就在一年後，狂總統終於擺出罕見的暖男身段，溫情預告這場戰火的休止將至。

然而，這是否代表中美兩大強權有望再度攜手向前？全球經貿也將重新回到過往秩序？

「您認為，這份協議能為兩國帶來什麼好處？」面對記者這個四平八穩的問題，本來，美國總統可以漂亮地順勢重申公平貿易對全球經濟的高尚價值，然而川普的回答卻似直覺反應：「這樣，中國才可以繼續和美國做生意。」

「想和美國做生意，就要按照我的規則走。」這應該是川普沒說出口的言下之意。過去一年，在中美雙方口水滿天飛的爭執互嗆之外，川普與團隊其實已悄悄完成一連串的規則布局，讓中國終於認清現實，自己已經陷入「恐被世界孤立」的危險困境。

川普與劉鶴會面的隔日，《紐約時報》記者柏凱斯（Keith Bradsher）寫出一篇報導：「無論中美將會簽下什麼協議，川普都贏得了重大勝利——企業集團已重新檢討過去對中國的高度倚賴。」文中舉例，包括GoPro、孩之寶與台灣的宏正自動科技等企業，均開始將產能移出中國。

美製「毒藥丸條款」逼各國就範

誰跟中國談貿易協議就翻臉

去年11月30日，G20高峰會。期間，川普與中國國家主席習近平敲定「貿易戰停戰90日」，然而這個驚世訊息卻蒙蔽了另一項影響深遠事件的能見度。

峰會間，美國、加拿大和墨西哥正式簽署了《美墨加協定》（USMCA），待三方簽署國議會批准後，其將取代已有24年歷史的《北美自由貿易協定》（NAFTA）。

「它是一顆毒藥丸！」這個形容是代表美國參與《美墨加協定》談判的要角——商務部長羅斯（Wilbur Ross）。「毒藥丸」指的則是《美墨加協定》第32章第10節的種種內容，簡稱「32.10條款」。去年底，羅斯接受《路透》專訪時，就是用如此陰險的字眼，形容自己團隊精心擬定的這項條款。

根據32.10條款，協議中的任何一成員國，若與「非市場經濟國家」達成貿易協議時，則其他成員國可以在6個月後退出。也就是，如果加拿大或墨西哥想和「非市場經濟國家」簽下貿易協定，依據32.10條款，美國就能和加拿大或墨西哥徹底翻臉。

那麼，誰是「非市場經濟國家」？時間回到1999年，當時欲加入WTO（世界貿易組織）的中國，市場經濟體制尚未建立，因此被認定為「非市場經濟國家」，而且本該於2016年「自動升格」為市場經濟國家，惟在美、歐認為中國市場開放程度仍未達標，拒絕認可。

美國最後索性直接依據國內《關稅法》771條，在2017年10月26日發布「對中國的市場經濟地位認定報告」，直指中國並不滿足美方所設定的市場經濟地位國家須具備的要件。

換句話說，讓「毒藥丸條款」發作的催化劑是「非市場經濟國家」，「非市場經濟國家」就是中國，而中國是不是有朝一日能夠變身，話語權則在美國老大手上。

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本文為精采摘要，更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1164期)。

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