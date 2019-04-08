車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

圖／達志 分享 facebook

【文．許雅綿】

開車過程中，最悲慘的事情，莫過於不小心擦撞到超跑名車。清明連假期間，台中市發生一起車禍，一輛本田白色休旅車與新車價700多萬元的藍色瑪莎拉蒂發生擦撞，兩車的車頭明顯凹陷受損，休旅車女駕駛下車發現，撞到的是名車，嚇得當場腿軟並說：「這下不知該如何理賠…。」

如果該名女駕駛一年有多花1000多元，投保千萬保額的超額責任險，就可以不用擔心，可將這筆高額的維修費用，轉嫁給保險公司。

開車族必備三大車險

強制險未投保會受罰！

很多人都有個疑問，車險種類眾多，包括強制險、第三人責任險、車體險、駕駛人險、乘客險等，到底該如何投保？

公勝保經雙贏事業部經理廖國廷認為，一般開車族必備的汽車保險有三項，包括：第一、強制險。政府規定一定要投保的險種，若沒有投保被查到，依強制汽車責任保險法，汽車罰鍰3000至1萬5000元，機車則罰緩1500至3000元。

強制險主要賠償乘客、第三人的身體傷害或死亡，但不含財物損失。保額部分，單一受害人最多可賠失能或身故200萬，以及醫療20萬元，每一事故理賠人數不限。

第二、任意第三人責任險〈簡稱第三人責任險〉，主要分為「傷害責任險〈體傷〉」和「財損責任險」兩大範圍。第三人指的是駕駛人和車上乘客之外的第三人，因此，第三人責任險主要賠償對方體傷以及車子的損失。

而第三人責任險保額部分，體傷有分為200萬、300萬、400萬元等；財損則有20萬、30萬、50萬元等。廖國廷表示，一般開車族基本保額體傷300萬元以及財損50萬元的保額差不多。

「不過，現在馬路上名車這麼多，若不小心碰撞到，只有50萬元的財損根本不夠賠，建議可以再加保第三項『超額責任險』，1000萬元的保額，一年保費只約1700元上下。」

廖國廷表示，超額責任險是屬於附加險，一定要搭配第三人責任險才能購買，且設有投保的門檻。例如國泰產險附加超額責任險的門檻，是第三人責任險的體傷最低保額要300萬、財損50萬元；富邦產險則是第三人責任險最低要200萬、財損20萬。

「若有附加1000萬超額責任險的話，第三人責任險的體傷僅投保200萬，財損投保20萬元也無妨，」廖國廷說，民眾可透過超額責任險的投保門檻，來選擇第三人責任險的保額多寡。

而超額責任險的保障範圍和第三人責任險相同，是針對第三人的財損、體傷、失能或死亡做理賠，但要留意的是，超額責任險的體傷和財損，保額是共用的。

舉例來說，開車族除了投保強制險之外，若有加保第三人責任險〈體傷300萬元、財損50萬元〉和超額責任險〈1000萬〉的話，發生事故時，除了強制險醫療理賠的20萬元之外，車子「財物損失」損失最高可理賠到1050萬元，體傷部分則最高可理賠到1300萬元。

五年內的新車

可加保「乙式」車體險

開車最怕車輛相互碰撞，或是新手上路不小心留下刮痕，多數的開車族都會投保所謂的車體損失險〈簡稱車體險或車損險〉，而車體險又依理賠範圍，主要分成甲、乙、丙、丁式，民眾該如何選擇？

富邦產險說明，由於每部車的曝險狀況不同，例如有的車主有車庫、司機，有的只有假日才開去出遊，或是車主會大方把愛車借給朋友等，所以在選擇車體險時，可先考量汽車新舊、車主駕駛經驗、汽車停放場所，再根據個人經濟能力來進行選擇。

車體險承保範圍比較。 分享 facebook

一般而言，國泰產險資深副總經理許嘉元表示，車體險甲、乙式適合預算較充裕、車齡為1~3年的新車；丙式則適合車齡較高，約4~5年以上的舊車，但希望有基本保障的車主投保。

「若是5年內的新車，可以投保乙式為主，」廖國廷說，因丙式只理賠車輛間的碰撞，自撞部份不理賠，乙式則有理賠自撞的部份，不過保費負擔上，乙式比丙式貴2至3倍，所以很多人的做法是，在買新車的前5年投保乙式，之後再轉丙式投保，讓保費發揮最大效益，並減低汽車風險的成本。

此外，車險還有包括竊盜險、駕駛人傷害險和乘客險等，這部分則可依自身需求，來評估是否投保。廖國廷指出，若是通勤族或是使用車子頻率較高的話，可以考慮投保駕駛人傷害險；而若是常需要載客戶或是朋友的駕駛，則可留意乘客險。

車險怎麼買最划算？

三大撇步報你知

購買車險也可以透過三個小撇步，幫自己降低保費。包括：第一、網路投保，最高可省下1成以上的保費。由於網路投保產險公司可省掉招攬的成本，以目前行情來看，民眾網路投保車險，各家產險公司平均都有200元上下的保費優惠。

第二、把車登記在30至60歲女性名下，保費最低，約可比同樣30歲至60歲的男性，便宜1成左右。

第三、若前一年無肇事或是申請理賠的話，部份車險都有調降保費的機制。例如第三人責任險前一年都沒有肇事、申請車險理賠的話，隔年可調降10%保費，最高可調降30%，但若有肇責的前提下，申請理賠，續年度的的保費則會增加30%。

至於強制險部份，則是若前一年沒有肇事、申請理賠的話，可降低18%保費，第二年降低26%，第三年降低30%，但若有申請理賠的話，續年度則會增加30%的保費。

車險新制4月上路

三項對民眾最有利

值得關注的是，金管會日前修改「自用汽車保險定型化契約範本」，今〈2019〉年4月起，有三項利於民眾的車險新規定，適用的車險包括車體損失險、竊盜險和第三人責任險。

首先，是換車時重新投保的退費，改按日退費。原本車險退保時，跟同一家保險公司續保，才能按日退費，但之後跟不同家保險公司投保，也能按日退費；此外，報廢車輛按新規定，保費也能按日退還。

再來，汽車發生毀損滅失，達全損或是推定全損時，可選擇現金賠償或是修復賠償。原本規定只能賠現金，車子也得要報廢，不能再使用，但有些車其實還很好開，加上車子折舊快，價格不一定會也比較好，因此新增修復賠償的選擇。

最後，保單失效日，從原本的送達保險公司的隔日起，未來將改為送達保險公司當日就生效，對民眾將更有保障。

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