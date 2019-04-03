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【拒看中天聲浪蔓延】線上統媒地圖揭露、店家表態拒看 捍衛閱聽自由到底誰說了算？

2019-04-03 11:19今周刊

圖／陳致豪
圖／陳致豪
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【文．廖元鈴】

台大、政大點起的「拒看中天」烽火，浪潮仍持續蔓延。一項由網友自主發起的「新聞頻道轉台運動」，現已製成Google線上地圖，聲稱要讓所有人一眼就能辨別「統媒」在哪裡；無獨有偶，有地方店家自主響應貼出「不收看中天、TVBS」貼紙。由校園到民間、從消費者到店家，究竟這遍地開花的「搶遙控器」運動，能不能捍衛所謂的「閱聽自由」？

一個鎖台謠言，意外點燃全台新聞頻道調查運動

「切了好幾台新聞台，近乎都在報導同一個政治人物。」陳小姐無奈地吐露近期的閱聽心聲，但有這樣想法的，她恐怕不是第一人。

去年年底網路上不斷流傳著，以每月代繳五百元的條件，要求合作的小吃店、餐廳得播放特定新聞台，不得轉台。這樣的謠言引起軒然大波，遭到許多人質疑這是特定人士控制消息、輿論的手法，遂而出現反彈聲浪。

也因為起疑，一位知名音樂製作人謝銘祐 ，透過實地查訪，於今年年初用行動完成「#安平區及周邊餐廳小吃店電視新聞頻道查訪」地圖。

這項行動像是遍地開花般，點燃眾多民眾的熱血迴響，開始有網友自主成立「新聞頻道轉台運動」平台，採用線上自主回報、號召民眾調查在地餐廳、小吃店等公共場所是否有「電視頻道鎖台」或是「只看特定頻道」的事實，並以Google表單的形式回報，將這項關心「閱聽權」的能量，擴散到全台灣。

正當這項全台調查運動逐漸在網路蔓延時，台大、政大校園率先鳴槍起跑「拒看中天」運動，與此同時，NCC也在全台民眾關注的壓力下，祭出一百萬元的重罰，使得媒體內容、閱聽權益的話題成了近期焦點。

線上地圖看光小吃店偏好「頻道」　連店家也跳出來響應「拒看」活動

不放過這股關注浪潮，「新聞頻道轉台運動」平台迅速地將超過千筆的回報資料，匯成線上Google地圖，主動表示這個「統媒地圖」可供所有民眾參考，試圖推動全台的消費者，主動爭取拿回「閱聽選擇權」；見到這項調查運動持續擴大，台中一家知名咖啡廳主動拋出張貼「捍衛閱聽自由」貼紙的想法，表示店家不收看特定新聞頻道，以響應這項調查活動。

從消費者發起的抵制運動其實是自然不過，但當連店家也起身響應，卻掀起爭議。不少批評聲浪認為「限制別人不能看中天、TVBS就是閱聽自由？」、「不鎖定特定頻道，卻又不收看中天、TVBS，這不是矛盾嗎？」

現任台灣媒體觀察教育基金會公共事務長、中國文化大學大眾傳播學系副教授林福岳表示，消費者起身抵制、表態不滿意部分媒體生產者的內容，本來就是閱聽人的權益，一旦拒看特定媒體，林福岳反問：「這對於其他想要收看中天、TVBS新聞台的民眾來說，是不是也反過來限縮他們的閱聽自由？」

林福岳的論點確實是許多民眾共同的疑問，正當「拒看中天」效應不斷發酵之時，持相反立場的網友也頻頻在網上動員起「拒看民視、三立」的活動，彷彿這項消費者運動，擦槍走火成了「政治意識」之爭。

打開新聞頻道轉台運動-統媒在哪裡，即可一眼看出哪些商家偏好播放哪些新聞頻道。（圖...
打開新聞頻道轉台運動-統媒在哪裡，即可一眼看出哪些商家偏好播放哪些新聞頻道。（圖片來源：新聞頻道轉台運動）
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NCC、公平會去哪裡？消費者抵制運動，埋藏內容產製、通路把關問題

事實上，消費者有意識起身抵制、回應，表示不滿媒體的產製內容，實質上是絕佳的機會，為社會上一堂媒體識讀課。

儘管有店家用「抵制貼紙」響應這項活動引起非議，但長年觀察台灣媒體生態的中正大學傳播系副教授管中祥則是認為，消費者運動本來就是自由市場再正常不過的現象，呼籲抵制行為，不代表所有人就得跟隨；與此同理，店家若是主動表態，不願意支持、認同的消費者，也可以選擇不進門消費。

然而，值得注意的是，表面上是拒看特定媒體的運動，實質上則埋藏兩個深沉的問題—— 一是訊息通路的壟斷；另一個則是內容產製的品質把關。

以坊間謠傳「只能看單一新聞台」的傳聞，其實若要破解，並不是沒有辦法。

照理來說，收視戶會透過付收視費，從系統頻道商獲得內容；但倘若有系統商以不收收視費的模式，要求地方店家鎖定某新聞台的話，則存在著系統商不當競爭、壟斷的問題。

事實上，公平會應立即根據公平法第二十條第二款「無正當理由對他事業給予差別待遇行為」、或公平法第二十五條「其他欺罔或顯失公平行為」進行追查；但這項動作卻是直到立委質詢要求，公平會才允諾會立案調查。

而遭到拒看的中天新聞台，日前國家通訊傳播委員會(NCC)決定裁罰，分別以違反事實查證原則、公序良俗的規定，重罰一百萬元。

實質上來說，管中祥認為，這次NCC裁罰的理由凸顯了一個不合理之處，他表示：「2014年中天換照案就已有要求『獨立審查人』制度，但現在已經是2019年，為何如今的裁罰理由，還是要求當年換照附款的要求？」這顯示NCC對於媒體生產者的把關相當鬆散，近乎是失能。

拒看運動接下來怎麼走？大學生選擇這樣維護「閱聽自由」

抽絲剝繭下來，正是層層鬆散的把關機制管控內容、通路，衍生而出這次拒看風波的運動。

目前率領「拒看中天」運動的台大、政大，其校內學生會皆決議要將學生餐廳的電視遙控器以及轉台權交還給學生，讓每位學生都能自主轉台。

而主導「新聞頻道轉台運動」的平台也主動揭露表示，這項活動的目的並非是為了檢舉，而是希望透過實際揭露公共區域電視機頻道的失衡現象，啟發消費者拿回閱聽自主權。

不論拒看中天風波是否意外衍發政治意識形態之爭，但當民眾開始有意識地注意自己看到的內容、接收到的訊息，無疑是極佳的刺激，讓台灣有機會走向擁有「媒體識讀力」的社會。

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