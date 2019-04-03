買「高殖利率」定存股穩賺不賠？忽略這因素恐怕賠更多

【文／今周刊 藍富閒】

每年春風輕拂時節，台股上市公司就會輪番公布前一年的獲利及EPS（每股稅後純益），不旋踵市場便會流傳一份名單——鼓勵投資人把資金投入配發高股息的「定存概念股」；今年也不例外，媒體已開始介紹一份近三年配發股息最高的14檔個股，篩選標準是近3年殖利率在7％以上。

聯合報資料照片 記者鄭清元／攝影 分享 facebook

「高殖利率」概念不能說是錯，能夠配發股票股息或股利，本來就是表現比較好的公司，但投資股票和投資債券不同，後者在正常情況下會收回本金，同時還有債券持有時間所配發的利息，因此有「殖利率」的概念。而前者除了持有時間所配發的股息股利，更重要的是買進價格及賣出價格之間的「價差」，投資人一不小心，可能會賺了股息，賠了本金。

最極端的例子，會發生在過去一年表現很好，今年預期表現卻大不如前的公司。像是國巨和華新科，預計的殖利率都要超過10％，但如果因此而投資，可能賺了殖利率，卻賠了投資本金。例如國巨2018年的EPS80.3元，日前股價323元，殖利率13.9％，本益比約4倍；但如果知道今年的EPS會大幅下降30％，明、後年的EPS也會持平，甚至只蹲不跳，就必須提前做準備，因為「高殖利率」可能會讓股票有好表現，但隨著今年的表現不如去年，對未來的預測陸續公布，填息之路困難重重，因此要把握時機，賺一筆就要出場。

總之，標榜「高殖利率」的高利率定存概念股，並非真正是「定存」，因為並不保本，如果投資人對這些股票有興趣，要做好事前的心理準備到事後的「打帶跑」準備。

所謂事前的心理準備是：如果要的是保本加高利率，在台幣投資工具中幾乎不可能；真要如此，不如買美國公債。長期來說，貨幣風險有限，但收益率可以超過4％；如果要更積極，可以買歐美的金融機構債券。因此，投資人要了解所謂的「高殖利率」定存股，還是有可能賠錢，尤其是波動激烈的電子股和營建股。

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