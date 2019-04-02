想要變有錢？這7個錯誤讓你離百萬富翁愈來愈遠

圖／達志 分享 facebook

【文．林韋伶】

談到百萬富翁，我們都知道他們有兩項共同特性。首先，清楚掌握自己的錢從哪裡來、跑哪裡去；第二，知道累積財富時絕對不能犯的7個錯誤。如果你也想躋身百萬富翁俱樂部，當然要向這些超級富翁，像是微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、股神巴菲特（Warren Buffett）學習。

以下就是百萬富翁們絕對不會犯的7個錯誤：

1. 浪費錢在延滯金、手續費上

繳費對有錢人來說，是非常浪費時間的事，如果你在繳費的過程中還要負擔額外的手續費，當然就變成費時又浪費錢的狀況。

因此，許多有錢人都喜歡利用「自動扣款」服務來繳水電費、房貸或是信用卡帳單，如此一來，除了不用費心去記一個個繳費日期，也不用擔心因為太忙錯過繳款期限，被罰繳延滯金。

此外，有錢人對銀行的手續費也相當敏感，許多銀行在提供服務時，會向顧客收取額外的費用，如果不精打細算、爭取最佳福利，就會在無形中支出許多不必要的開銷。

2. 無視你的信用評分

當你需要向銀行辦理借貸的時候，就會知道個人的信用評分有多重要了！如果你的信用評分良好，未來跟銀行借貸不但比較容易，也可能因此獲得較低借款利率的優惠，為自己省下數萬元的利息；相反的，如果個人信用評分差，恐怕連跟銀行借錢都借不到。

有錢人當然也很清楚這一點，因此非常重視個人信用評分。至於，要如何掌握個人信評的資訊呢？根據個資法規定，個人有權利了解自身的信用評分，只要向財團法人金融聯合徵信中心申請「當事人綜合信用報告」，並加查信用評分，即可從報告中瞭解自己的信用評分狀況。

在查到評分之後，若覺得自己信用評分偏低的民眾，也不用太擔心，因為還是有機會透過正常繳款、正常還款、控制負債程度等方法，逐步提升自己的信用評分。

3. 衝動購物

我們常常會聽到某些富豪在奇奇怪怪的東西上砸大錢，像是買名錶或超炫跑車，但真正聰明的富豪其實節儉到讓人吃驚。

以2001年至今佔據富比世全球富豪榜冠軍位置最久、奪冠多達12次的比爾蓋茲來說，他戴的是價格僅10美元（約台幣310元）的錶；而巴菲特每天早餐的菜色則是價格不超過100元台幣的麥當勞早餐；臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）開的車只是台手動的福斯汽車（Volkswagen）。

衝動購物只會讓你陷入浪費錢、過度消費與負債的情境中，富豪們絕不會讓自己掉入這樣的泥沼中。

4. 被行銷手法蒙蔽

行銷手法與活動無所不在，但也不是沒有攻破的方法，富豪們就懂得透過「多看、多比較」的方式來抵抗，雖然他們的口袋夠深，也不是買不起高價品，但就是懂得在商品品質與價格間找到最划算的平衡點。

如果想向富豪們學習，不管是大採購或是買簡單的小東西前，最好都要先想清楚預算到底有多少。

事實上，如果你願意多花一點錢，買品質良好的商品，儘管價格可能貴一點，但可以多用上好幾年，其實就可以省下不少維修或是重新採購的費用。

5. 盲從潮流購物

根據美國人力資源網站CareerBuilder在2017年的調查指出，美國大約有78%的勞工是月光族；而根據台灣yes123求職網在今年3月的調查顯示，台灣有15.4%的39歲以下勞工表示自己零存款。除了薪資可能偏低的問題外，許多人寧可不存錢也要買最新流行產品的心態，也是讓自己存不到錢的主因。

富豪們有一個共同的特性，就是不會盲目跟著潮流購物。像是儘管巴菲特旗下的波克夏公司持有蘋果股票的比例約5.5%，但他個人從來沒有買過iPhone，而是使用價格僅20~30美元之間（約台幣620元到930元）的三星掀蓋式手機。

就算你身邊的親朋好友都買某項市面上最潮的科技新品，但這並不表示你也需要跟風，自己真正的需求遠比跟風來得重要多了。

6. 只有單一收入來源

如果你擁有超過一個以上的收入來源，財富累積的速度自然會快上不少，富豪深知這項道理，所以他們絕對不會只仰賴單一收入。

其實想要創造第二份收入來源沒有你想像的困難，可以在空閒時間去開Uber、擺攤，找些案子來接、當家教，或是寫一些與自己專業領域相關的文章來賺稿費。

以美國脫口秀主持人傑雷諾（Jay Leno）來說，他是美國娛樂圈中名氣最盛的諧星之一，主持美國NBC電視台「今夜秀」（The Tonight Show）長達22年的時間，一直到2014年才交棒給現在的主持人吉米法倫（Jimmy Fallon）。

傑雷諾在主持今夜秀的22年中為自己賺進大把鈔票，截至2018年累積身價大約有3.5億美元（約台幣108.5億）。

但驚人的是，傑雷諾深諳不能僅仰賴單一收入來源的道理，他在一次接受美國CNBC電視台採訪時說：「當我拿到『今夜秀』主持棒後，我每年還是會強迫自己做150場以上喜劇秀表演，因為靠著喜劇秀的收入就能支應我的生活開銷，我主持『今夜秀』獲得的酬勞就能都存起來。」

原來，傑雷諾在他的職涯中一直都保持有兩份收入來源，他會將一份收入全部存起來，另一份拿來花用。

7. 嘗試打敗投資市場

在投資的時候，富豪們絕不會傻傻以為自己能打敗投資市場，因此相較於整天盯盤短進短出，他們更常採取長期投資的策略。

像是前Google執行長艾瑞克施密特（Eric Schmidt）這位億萬富翁就曾經說過：「每天跟著股價漲跌殺進殺出的短線交易，不會讓你變有錢。」

另一個大家耳熟能詳的例子就是股神巴菲特，他也是長線投資的信徒，時常在接受各大媒體採訪，或是波克夏（Berkshire Hathaway）公司股東會時，與大眾分享他長年來信奉的長期投資策略，而其中一句曾經說過的名言就是：「如果你不願意持有一檔股票10年，最好連10分鐘也不要持有。」

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