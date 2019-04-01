親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

媒體民調：六都市長就任百日滿意度他居冠、韓國瑜排第三

哈日族該刷哪張卡？旅日必備6張信用卡 最高省錢無上限

2019-04-01 12:54今周刊

圖／達志
圖／達志
分享

【文．許雅綿】

台灣人熱愛到日本旅遊。根據日本觀光廳統計，台灣每年都有超過400萬人次赴日旅遊，去（2018）年更達到483萬人次，年成長4.2%，創造的消費總額高達5839億日圓〈約新台幣1655億元〉，僅次於中國〈1兆5370億日圓〉和韓國〈5842億日圓〉。

民眾到日本旅遊，最愛逛藥妝店、買家電、賞櫻花和買伴手禮等。然而，在付款習慣上，多數民眾習慣先換一筆日圓現鈔帶在身上，等到身上日圓都花光之後，再掏出一張信用卡「無腦刷」。但無腦刷的後果，就是下個月收到帳單時，才發現多了好幾筆海外交易手續費，上班族黃先生就是一個例子。

黃先生分享，今年1月中旬到日本旅遊七天，僅換了等值兩萬元新台幣的日圓現鈔在身上，其餘消費都刷信用卡，但沒有留意到，在日本只要信用卡消費一筆，就需要負擔1.5%海外交易手續費，他帶了一張無任何海外消費回饋的信用卡，結果收到帳單才發現，竟然需額外支付近千元的交易手續費，讓他直呼：「也太虧了！」

雖然這筆手續費金額不大，但若善用海外消費高回饋的信用卡，除了不用支付海外交易手續費之外，還能額外賺到回饋。

以目前市面上最夯的台新銀行FlyGO卡、中國信託銀行Line Pay卡、上海商銀簡單卡、台北富邦銀行OMIYAGE卡、第一銀行一卡通聯名卡和樂天信用卡等六張日本旅遊必備的信用卡，就有祭出日本消費交易手續費回饋，或是2.8%~3.5%不等的海外刷卡回饋率。

分享

六張旅日神卡優惠比一比

若進一步觀察這六張旅日神卡，會發現台新銀行FlyGO卡、中國信託銀行Line Pay卡海外消費回饋率2.8%，但不指定消費國家；台北富邦銀行近期推出的OMIYAGE卡，則聚焦旅日族群，日本消費享3%現金回饋，無上限，現金回饋效期為6個月。

上海商銀簡單卡、第一銀行一卡通聯名卡則針對赴日本、韓國旅客，分別祭出3%、3.5%的海外消費回饋，其中上海商銀簡單卡現金回饋無上限，而第一銀行一卡通聯名卡則要求必須為新戶，且申請電子帳單並成功寄送者，在核卡後的6個月內，用日韓外幣結帳，才享有3.5%，且每月每戶回饋上限為5000元。

Money101.com.tw 行銷公關呂芝穎表示，樂天信用卡也是口碑款旅日神卡，只要登錄活動就能享有日本消費手續費回饋，每期回饋上限5000元，雖然無法賺到額外回饋，但至少不用再多付海外交易手續費。

此外，樂天信用卡也有提供100多種日本購物折扣，以及新卡友首刷可獲得免費5天WiFi機吃到飽的優惠。

旅日神卡怎麼挑？三步驟教你

「挑選旅日神卡，各家發卡銀行合作的國際發卡組織很重要。」呂芝穎說，若是赴日旅遊購物，JCB信用卡的結算匯率會比MasterCard、VISA來的優惠，因為MasterCard、VISA需要經過兩次換匯，即日圓兌美金，美金再兌新台幣，JCB僅需換匯一次，即日圓兌新台幣。

若以今(1)日各家國際組織公布的匯率來看，MasterCard 1日圓相當於 0.2791新台幣；Visa為 0.2792 新台幣；JCB 則為 0.2781新台幣。若以知名日本免治馬桶售價29,800日圓來換算，MasterCard需新台幣8317元；Visa需新台幣8320元；JCB則需新台幣8287元，光是匯率差價已經可以買到一杯超商熱美式。

此外，JCB是日本的國際發卡組織，有特別提供日本旅遊優惠，例如累積消費滿20,000日圓（含税）可以參加抽獎、藥妝店購物折扣、高空觀景台購票折扣等。

整體來看，呂芝穎建議，民眾可以透過三大步驟，來挑選適合自己的旅日神卡，第一步先比較日本消費的現金回饋率，由於海外刷卡，發卡銀行都會收取1.5%海外交易手續費，因此，至少挑選現金回饋率1.5%以上，且回饋率越高越好。

再來，觀察採購藥妝、家電，或是觀光旅遊是否享有折扣，例如指定觀光景點有購票優惠等；最後，留意卡片是否有日本旅遊周邊服務，例如免費的機場貴賓室、機場接送，或是免費吃到飽的WiFi機，都能為旅行省下不少的開銷。

延伸閱讀》

Apple Card十大功能太狂 蘋果打趴市面上信用卡

最多賺8.88％　10大最夯現金回饋信用卡報你知

出事不理賠？用保單、信用卡借款前 先搞懂兩件事

分享

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

假消息也騙不到你！LINE三招、專家五口訣教你辨別

2019-03-29 11:29

2018電商成績單出爐：momo表現突出 PChome集團虧損擴大

2019-03-28 13:41

中天新聞100萬罰不怕？5分鐘內連播20條韓國瑜跑馬燈

2019-03-28 12:36

被唱衰、掀家庭革命 國中老師變直銷天后：別浪費時間困在自責情緒裡

2019-03-27 14:14

一年補助100億 首長都在賣水果 為何還是救不了台灣農業？

2019-03-27 14:14

5年繳出126%基金績效 「天才」操盤手分享三招不敗心法

2019-03-27 14:14

神化政治人物、電視狂播不實訊息 NCC竟4年只裁罰兩件？

2019-03-27 14:13

與米其林擦身而過 前三二行館董座心中的那抹遺憾

2019-03-27 13:27

不只台大燃起「拒看中天」 小吃店、醫院搶遙控器大戰正悄悄上演

2019-03-27 13:16

蘋果、Netflix、迪士尼共赴殺戮戰場 搶眼球大戰誰占上風？

2019-03-26 10:43

下市34年後再上市 牛仔褲老牌Levi's看到什麼契機？

2019-03-25 09:50

因SARS意外熱門 賣逾百年的明星花露水停產？ 業者回應了

2019-03-22 13:02

「林若亞條款」上班族薪資所得 這樣報最省荷包

2019-03-21 13:30

5天賣出17億票房 國片《比悲傷更悲傷的故事》為何在中國爆紅？

2019-03-21 13:22

年逾60、完賽兩次東京全馬 蔡明忠：想到完成時的美好 就可堅持到底

2019-03-20 13:25

幫農夫外銷6千噸檸檬、替屏東還百億負債「接地氣」縣長潘孟安有何魅力？

2019-03-20 13:25

沒受過教育卻有一手匠師技藝 87歲步道師靠修古道守護森林

2019-03-20 13:25

還在拿紙本發票？這樣做獎金可以自動入帳

2019-03-20 13:22

眾叛親離！民投董座郭倍宏意外下馬：都是我的錯

2019-03-20 13:00

賠5千萬還翻倍賺回來！他用十年悟出選股三心法

2019-03-20 11:30

大考數學0分 法官助理當10年 一關鍵讓她轉任律師

2019-03-19 10:36

「極度乾燥」出走、永福樓收攤 東區商圈倒店潮不是你想的那樣

2019-03-18 10:57

兩大網路巨頭破天驚結盟　PChome、樂天各有什麼盤算？

2019-03-15 15:58

王品配息4.5元股東穩賺？先問自己還吃不吃

2019-03-15 15:53

不但耍政府還耍顧客 特斯拉馬斯克哪些事蹟讓人抓狂？

2019-03-14 14:54

離職小編「一人食」生活日常 感動Airbnb、三得利搶合作

2019-03-14 10:40

街口要做餘額寶 台灣人會買單嗎？

2019-03-13 14:18

抗雙B、攻中國 馬斯克「暴衝砍價」的盤算

2019-03-13 14:18

連亞馬遜都捧錢來台搶下單 台灣新創是怎麼收服國際大廠？

2019-03-13 13:15

阿凡達、玩命關頭都是客戶 台灣工程師玩臉部特效奪奧斯卡獎

2019-03-13 13:14

避開股市震盪 高配息債券基金專家教你怎麼做

2019-03-13 13:13

明年可望晉升全球健身器材一哥 喬山靠這台機器逆襲對手

2019-03-13 13:10

最多賺8.88% 10大最夯現金回饋信用卡報你知

2019-03-12 16:19

我們只想要按「爛」的功能 祖克柏深情長文遭網友圍剿

2019-03-11 13:40

起薪5~6萬…金飯碗的首選 已不是財金科系畢業生？

2019-03-11 13:14

世界上最有錢的人是誰？ 21歲正妹成為「嬌」點

2019-03-08 11:32

譚敦慈、宣明智吃蔬果不會吃進農藥 怎麼辦到的？

2019-03-08 11:14

圖利員工？ 興櫃股王緯穎的3個疑點讓股東不放心

2019-03-07 14:58

日圓貶破0.28可換匯了嗎？ 兩技巧教你鎖住最佳匯率

2019-03-06 15:36
看更多

熱門文章

中天新聞100萬罰不怕？5分鐘內連播20條韓國瑜跑馬燈

2019-03-28 12:36

獨家調查》百憂解撤台背後危機 61%醫師：健保藥已經「不堪用」

2019-03-29 10:03

鞋王怎麼了？寶成公主改革轉型遇亂流 淨利大衰退

2019-03-29 09:55

2018電商成績單出爐：momo表現突出 PChome集團虧損擴大

2019-03-28 13:41

大陸綜藝節目為何成版權重災區？

2019-03-28 08:39

假消息也騙不到你！LINE三招、專家五口訣教你辨別

2019-03-29 11:29

謝金河：在興櫃市場找奇兵

2019-03-28 14:15

清明變盤 台股名人堂 高手買什麼？

2019-03-29 10:58

AI加持後 翻譯行業將呈現何種新樣貌？

2019-03-28 11:03

如何讓人不刪App？ 全台6百萬會員 手機裡有1間全家超商

2019-03-29 09:59

哈日族該刷哪張卡？旅日必備6張信用卡 最高省錢無上限

2019-04-01 12:54

合併是生技轉型的萬靈丹？

2019-03-28 14:23

從AI三大趨勢看台灣廠商的發展策略

2019-03-28 11:03

美超級財報很衰 華爾街看壞 股價卻不跌？！

2019-03-29 10:58

穿戴式裝置異軍突起！ 概念股正夯 哪些最吸金？

2019-03-29 10:58

蘋果 非蘋較勁 台供應鏈股水漲船高

2019-03-29 10:58

台灣保險業為何選擇投資海外？

2019-03-28 11:03

空氣污染危害又一驚人發現 青少年精神疾病也與空污有關

2019-03-29 13:02

被制約太深？研究指只要看到咖啡提示大腦就會突然清醒

2019-04-01 12:04

4月行情強棒出擊

2019-03-28 14:13

外匯市場中該如何投資美金？

2019-03-29 09:36

紙本書難取代 研究指父母陪幼兒讀電子書互動更少且易分心

2019-03-28 11:04

宏遠興業用數位大腦 把員工變成鋼鐵

2019-04-01 11:07

搭上財報公布潮 搶賺價值股商機

2019-03-29 08:58

雙鏡頭已經不夠看！智慧型手機的多鏡頭技術

2019-03-28 11:03

營收大幅成長優質好股

2019-03-28 13:57

緯穎搭上5G順風車

2019-03-28 13:59

精選50檔年報選黑馬

2019-03-28 11:41

南茂搭上COF漲價風

2019-03-28 13:57

車用電子吃智慧商機 4大類產品前景不可限量

2019-03-29 10:58

手法很粗、東西品質又差 但你還一直下單支持？告訴你假貨商最常用的話術

2019-04-01 09:11

《擁抱脆弱》穀雨——成年孤兒

2019-03-28 15:25

美國專利訴訟地之爭議：從蘋果考量關閉美國德州東區門市說起

2019-03-28 11:03

房市景氣擺脫谷底 言之過早！

2019-03-29 09:36

鈺齊-KY：太委屈的東奧股

2019-03-28 14:00

AI製造生態鏈

2019-03-28 14:19

聆聽是最重要的

2019-03-29 13:02

利率倒掛是警訊 市場解讀原因不同

2019-03-29 09:36

解析Google自動駕駛汽車相關的設計專利布局

2019-03-28 08:41

綠色飲食新浪潮 挑戰讓蔬菜做主角

2019-03-29 09:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top