哈日族該刷哪張卡？旅日必備6張信用卡 最高省錢無上限

圖／達志 分享 facebook

【文．許雅綿】

台灣人熱愛到日本旅遊。根據日本觀光廳統計，台灣每年都有超過400萬人次赴日旅遊，去（2018）年更達到483萬人次，年成長4.2%，創造的消費總額高達5839億日圓〈約新台幣1655億元〉，僅次於中國〈1兆5370億日圓〉和韓國〈5842億日圓〉。

民眾到日本旅遊，最愛逛藥妝店、買家電、賞櫻花和買伴手禮等。然而，在付款習慣上，多數民眾習慣先換一筆日圓現鈔帶在身上，等到身上日圓都花光之後，再掏出一張信用卡「無腦刷」。但無腦刷的後果，就是下個月收到帳單時，才發現多了好幾筆海外交易手續費，上班族黃先生就是一個例子。

黃先生分享，今年1月中旬到日本旅遊七天，僅換了等值兩萬元新台幣的日圓現鈔在身上，其餘消費都刷信用卡，但沒有留意到，在日本只要信用卡消費一筆，就需要負擔1.5%海外交易手續費，他帶了一張無任何海外消費回饋的信用卡，結果收到帳單才發現，竟然需額外支付近千元的交易手續費，讓他直呼：「也太虧了！」

雖然這筆手續費金額不大，但若善用海外消費高回饋的信用卡，除了不用支付海外交易手續費之外，還能額外賺到回饋。

以目前市面上最夯的台新銀行FlyGO卡、中國信託銀行Line Pay卡、上海商銀簡單卡、台北富邦銀行OMIYAGE卡、第一銀行一卡通聯名卡和樂天信用卡等六張日本旅遊必備的信用卡，就有祭出日本消費交易手續費回饋，或是2.8%~3.5%不等的海外刷卡回饋率。

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六張旅日神卡優惠比一比

若進一步觀察這六張旅日神卡，會發現台新銀行FlyGO卡、中國信託銀行Line Pay卡海外消費回饋率2.8%，但不指定消費國家；台北富邦銀行近期推出的OMIYAGE卡，則聚焦旅日族群，日本消費享3%現金回饋，無上限，現金回饋效期為6個月。

上海商銀簡單卡、第一銀行一卡通聯名卡則針對赴日本、韓國旅客，分別祭出3%、3.5%的海外消費回饋，其中上海商銀簡單卡現金回饋無上限，而第一銀行一卡通聯名卡則要求必須為新戶，且申請電子帳單並成功寄送者，在核卡後的6個月內，用日韓外幣結帳，才享有3.5%，且每月每戶回饋上限為5000元。

Money101.com.tw 行銷公關呂芝穎表示，樂天信用卡也是口碑款旅日神卡，只要登錄活動就能享有日本消費手續費回饋，每期回饋上限5000元，雖然無法賺到額外回饋，但至少不用再多付海外交易手續費。

此外，樂天信用卡也有提供100多種日本購物折扣，以及新卡友首刷可獲得免費5天WiFi機吃到飽的優惠。

旅日神卡怎麼挑？三步驟教你

「挑選旅日神卡，各家發卡銀行合作的國際發卡組織很重要。」呂芝穎說，若是赴日旅遊購物，JCB信用卡的結算匯率會比MasterCard、VISA來的優惠，因為MasterCard、VISA需要經過兩次換匯，即日圓兌美金，美金再兌新台幣，JCB僅需換匯一次，即日圓兌新台幣。

若以今(1)日各家國際組織公布的匯率來看，MasterCard 1日圓相當於 0.2791新台幣；Visa為 0.2792 新台幣；JCB 則為 0.2781新台幣。若以知名日本免治馬桶售價29,800日圓來換算，MasterCard需新台幣8317元；Visa需新台幣8320元；JCB則需新台幣8287元，光是匯率差價已經可以買到一杯超商熱美式。

此外，JCB是日本的國際發卡組織，有特別提供日本旅遊優惠，例如累積消費滿20,000日圓（含税）可以參加抽獎、藥妝店購物折扣、高空觀景台購票折扣等。

整體來看，呂芝穎建議，民眾可以透過三大步驟，來挑選適合自己的旅日神卡，第一步先比較日本消費的現金回饋率，由於海外刷卡，發卡銀行都會收取1.5%海外交易手續費，因此，至少挑選現金回饋率1.5%以上，且回饋率越高越好。

再來，觀察採購藥妝、家電，或是觀光旅遊是否享有折扣，例如指定觀光景點有購票優惠等；最後，留意卡片是否有日本旅遊周邊服務，例如免費的機場貴賓室、機場接送，或是免費吃到飽的WiFi機，都能為旅行省下不少的開銷。

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