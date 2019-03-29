假消息也騙不到你！LINE三招、專家五口訣教你辨別

【撰文 林韋伶】

在台灣擁有2100萬用戶的通訊軟體LINE已經成為大家生活的一部分，也是假訊息傳遞的最主要工具之一，有鑑於此，LINE與行政院、各大查核機構合作，祭出3招打擊假訊息；專家也以「疑、想、查、問、戳」五字訣教大家對抗假消息。

台灣假消息猖獗，立法院長蘇嘉全與行政院副院長陳其邁都曾是受害者。尤其是剛經歷2018年選戰的陳其邁，在選舉期間深受假訊息所害，自嘲「如果要組LINE假訊息受害者聯盟，以量來說，我當隊長應該當之無愧。」

Photo Credit: ▲LINE 台灣董事總經理林立人 (聯合報資料照) 分享 facebook

LINE假消息流竄 陳其邁、蘇嘉全都受害

而蘇嘉全也曾經因為國慶日籌備會經費帳戶問題，遭誤認侵占公款3000多萬元，有心人士將錯誤的訊息利用LINE瘋傳。

蘇嘉全回憶當時的情況委屈表示：「假訊息一出來，後面解釋都來不及了。假訊息被傳遞後，要即時澄清非常不容易，因為一般人你傳訊息給我，就算我知道不是真的，但要再花時間把更正的訊息轉貼出去，對一般人來說也是很麻煩。」

蘇嘉全認為，由科技延伸出來的問題就要用更新的科技來解決，目前行政院已經提了7個打擊假消息的相關法案，另外也有5位立委提了相關法案，共計有12個相關法案在排隊，立法院將來會在保護言論自由的範疇內，參考其他國家法令來當訂定打擊假消息的法令準則。

擁2100萬用戶 LINE推3招打擊假消息

但在相關法規出爐前，LINE搶先提出3招打擊假消息的方法，分別是推出謠言查證官方帳號、透過LINE Today澄清假訊息、以及培養民眾媒體識讀能力。

首先，LINE謠言查證帳號預計將在今年第2季上線，讓大家在看到可疑訊息時可以第一時間透過此官方帳號回報或查詢，該帳號提供了包括行政院即時新聞澄清中心與各大查核機構求證後的正確資訊。

第二，LINE Today已經是一個每個月有超過1500萬活躍用戶的新聞媒體聚合平台，LINE將透過此平台收納查核出來的結果，以及行政院的說明，讓民眾掌握最即時的正確資訊。

第三，加強民眾媒體識讀能力、素養。LINE台灣總經理陳立人表示，要打擊假消息，民眾能在第一時間提出疑問才是最根本的解決方法，因此除了上述兩項合作以外，LINE還會推動媒體識讀素養教育，除了在線上提供有趣的活動讓大家學習，同時也會與國、高中老師一起辦教學研習營，將辨別假消息的素養有系統地傳授給年輕人。

判別假消息五口訣 疑、想、查、問、戳

但就像陳立人所說，所有的外在工具都只能發揮協助的作用，民眾的警覺性才是最根本的解藥。台灣事實查核中心委員胡元輝就表示，針對假消息的傳播型態或表現方式，已經有非營利組織與學術機構做歸納。

胡元輝解釋：「比如說，標題看起來聳動、新聞訊息中沒有消息來源、沒有交代具體時間地點、引述內容農場等不受信賴媒體的訊息，就相當可疑。另外，圖片如果有拚造痕跡，或訊息有較多錯字，可能就是機器人發的訊息，因為機器人在語法上學習還不夠成熟，容易有文法與錯字問題，這些都是初步可以判讀假訊息的主要特徵。」

然而，道高一尺魔高一丈，若是遇到人為操作精緻度較高的假訊息，其實不容易判別，這時就需要透過專業組織單位、媒體或事實查核單位協力幫忙。對於這種訊息，胡元輝分享五口訣應對：「疑、想、查、問、戳。」

「疑」就是要有懷疑精神，不能別人傳什麼來你就信什麼，如果遇到怪怪的、聳動的訊息就要多「想想」，接著去「查」Google或比較可靠的資訊源，像是即時新聞澄清中心與各大查核機構。

如果查不到相關資訊，也可以開口「問」，向身邊的朋友、專家多詢問，例如遇到工程、法律、金融等領域的假消息，還是讓專業的人來幫助你判斷比較妥當。而當經過理性判斷找到答案之後，就要幫忙把假訊息「戳」破，讓其他人知道你查核的過程。

儘管不管做再多努力，似乎都無法完全杜絕假消息流竄，但只要民眾保持敏捷與獨立思考的能力，就有機會能將假消息帶來的傷害降到最低。

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