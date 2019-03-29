親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

新門牌難辨識挨罵 新北市府：已發包 再改只會浪費

假消息也騙不到你！LINE三招、專家五口訣教你辨別

2019-03-29 11:29今周刊

【撰文 林韋伶】

在台灣擁有2100萬用戶的通訊軟體LINE已經成為大家生活的一部分，也是假訊息傳遞的最主要工具之一，有鑑於此，LINE與行政院、各大查核機構合作，祭出3招打擊假訊息；專家也以「疑、想、查、問、戳」五字訣教大家對抗假消息。

台灣假消息猖獗，立法院長蘇嘉全與行政院副院長陳其邁都曾是受害者。尤其是剛經歷2018年選戰的陳其邁，在選舉期間深受假訊息所害，自嘲「如果要組LINE假訊息受害者聯盟，以量來說，我當隊長應該當之無愧。」

Photo Credit: ▲LINE 台灣董事總經理林立人 (聯合報資料照)
Photo Credit: ▲LINE 台灣董事總經理林立人 (聯合報資料照)
分享

LINE假消息流竄 陳其邁、蘇嘉全都受害

而蘇嘉全也曾經因為國慶日籌備會經費帳戶問題，遭誤認侵占公款3000多萬元，有心人士將錯誤的訊息利用LINE瘋傳。

蘇嘉全回憶當時的情況委屈表示：「假訊息一出來，後面解釋都來不及了。假訊息被傳遞後，要即時澄清非常不容易，因為一般人你傳訊息給我，就算我知道不是真的，但要再花時間把更正的訊息轉貼出去，對一般人來說也是很麻煩。」

蘇嘉全認為，由科技延伸出來的問題就要用更新的科技來解決，目前行政院已經提了7個打擊假消息的相關法案，另外也有5位立委提了相關法案，共計有12個相關法案在排隊，立法院將來會在保護言論自由的範疇內，參考其他國家法令來當訂定打擊假消息的法令準則。

擁2100萬用戶 LINE推3招打擊假消息

但在相關法規出爐前，LINE搶先提出3招打擊假消息的方法，分別是推出謠言查證官方帳號、透過LINE Today澄清假訊息、以及培養民眾媒體識讀能力。

首先，LINE謠言查證帳號預計將在今年第2季上線，讓大家在看到可疑訊息時可以第一時間透過此官方帳號回報或查詢，該帳號提供了包括行政院即時新聞澄清中心與各大查核機構求證後的正確資訊。

第二，LINE Today已經是一個每個月有超過1500萬活躍用戶的新聞媒體聚合平台，LINE將透過此平台收納查核出來的結果，以及行政院的說明，讓民眾掌握最即時的正確資訊。

第三，加強民眾媒體識讀能力、素養。LINE台灣總經理陳立人表示，要打擊假消息，民眾能在第一時間提出疑問才是最根本的解決方法，因此除了上述兩項合作以外，LINE還會推動媒體識讀素養教育，除了在線上提供有趣的活動讓大家學習，同時也會與國、高中老師一起辦教學研習營，將辨別假消息的素養有系統地傳授給年輕人。

判別假消息五口訣 疑、想、查、問、戳

但就像陳立人所說，所有的外在工具都只能發揮協助的作用，民眾的警覺性才是最根本的解藥。台灣事實查核中心委員胡元輝就表示，針對假消息的傳播型態或表現方式，已經有非營利組織與學術機構做歸納。

胡元輝解釋：「比如說，標題看起來聳動、新聞訊息中沒有消息來源、沒有交代具體時間地點、引述內容農場等不受信賴媒體的訊息，就相當可疑。另外，圖片如果有拚造痕跡，或訊息有較多錯字，可能就是機器人發的訊息，因為機器人在語法上學習還不夠成熟，容易有文法與錯字問題，這些都是初步可以判讀假訊息的主要特徵。」

然而，道高一尺魔高一丈，若是遇到人為操作精緻度較高的假訊息，其實不容易判別，這時就需要透過專業組織單位、媒體或事實查核單位協力幫忙。對於這種訊息，胡元輝分享五口訣應對：「疑、想、查、問、戳。」

「疑」就是要有懷疑精神，不能別人傳什麼來你就信什麼，如果遇到怪怪的、聳動的訊息就要多「想想」，接著去「查」Google或比較可靠的資訊源，像是即時新聞澄清中心與各大查核機構。

如果查不到相關資訊，也可以開口「問」，向身邊的朋友、專家多詢問，例如遇到工程、法律、金融等領域的假消息，還是讓專業的人來幫助你判斷比較妥當。而當經過理性判斷找到答案之後，就要幫忙把假訊息「戳」破，讓其他人知道你查核的過程。

儘管不管做再多努力，似乎都無法完全杜絕假消息流竄，但只要民眾保持敏捷與獨立思考的能力，就有機會能將假消息帶來的傷害降到最低。

延伸閱讀》

假新聞流竄 NCC尚方寶劍怎麼斬？

網路假新聞靠這些人 一秒揪出真相

只政院打假消息 郭台銘開Line@帳號：最重要的是打假新聞

分享

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

相關新聞

2018電商成績單出爐：momo表現突出 PChome集團虧損擴大

2019-03-28 13:41

中天新聞100萬罰不怕？5分鐘內連播20條韓國瑜跑馬燈

2019-03-28 12:36

一年補助100億 首長都在賣水果 為何還是救不了台灣農業？

2019-03-27 14:14

5年繳出126%基金績效 「天才」操盤手分享三招不敗心法

2019-03-27 14:14

神化政治人物、電視狂播不實訊息 NCC竟4年只裁罰兩件？

2019-03-27 14:13

與米其林擦身而過 前三二行館董座心中的那抹遺憾

2019-03-27 13:27

不只台大燃起「拒看中天」 小吃店、醫院搶遙控器大戰正悄悄上演

2019-03-27 13:16

被唱衰、掀家庭革命 國中老師變直銷天后：別浪費時間困在自責情緒裡

2019-03-27 14:14

蘋果、Netflix、迪士尼共赴殺戮戰場 搶眼球大戰誰占上風？

2019-03-26 10:43

下市34年後再上市 牛仔褲老牌Levi's看到什麼契機？

2019-03-25 09:50

因SARS意外熱門 賣逾百年的明星花露水停產？ 業者回應了

2019-03-22 13:02

「林若亞條款」上班族薪資所得 這樣報最省荷包

2019-03-21 13:30

5天賣出17億票房 國片《比悲傷更悲傷的故事》為何在中國爆紅？

2019-03-21 13:22

年逾60、完賽兩次東京全馬 蔡明忠：想到完成時的美好 就可堅持到底

2019-03-20 13:25

幫農夫外銷6千噸檸檬、替屏東還百億負債「接地氣」縣長潘孟安有何魅力？

2019-03-20 13:25

沒受過教育卻有一手匠師技藝 87歲步道師靠修古道守護森林

2019-03-20 13:25

還在拿紙本發票？這樣做獎金可以自動入帳

2019-03-20 13:22

眾叛親離！民投董座郭倍宏意外下馬：都是我的錯

2019-03-20 13:00

賠5千萬還翻倍賺回來！他用十年悟出選股三心法

2019-03-20 11:30

大考數學0分 法官助理當10年 一關鍵讓她轉任律師

2019-03-19 10:36

「極度乾燥」出走、永福樓收攤 東區商圈倒店潮不是你想的那樣

2019-03-18 10:57

兩大網路巨頭破天驚結盟　PChome、樂天各有什麼盤算？

2019-03-15 15:58

王品配息4.5元股東穩賺？先問自己還吃不吃

2019-03-15 15:53

不但耍政府還耍顧客 特斯拉馬斯克哪些事蹟讓人抓狂？

2019-03-14 14:54

離職小編「一人食」生活日常 感動Airbnb、三得利搶合作

2019-03-14 10:40

街口要做餘額寶 台灣人會買單嗎？

2019-03-13 14:18

抗雙B、攻中國 馬斯克「暴衝砍價」的盤算

2019-03-13 14:18

連亞馬遜都捧錢來台搶下單 台灣新創是怎麼收服國際大廠？

2019-03-13 13:15

阿凡達、玩命關頭都是客戶 台灣工程師玩臉部特效奪奧斯卡獎

2019-03-13 13:14

避開股市震盪 高配息債券基金專家教你怎麼做

2019-03-13 13:13

明年可望晉升全球健身器材一哥 喬山靠這台機器逆襲對手

2019-03-13 13:10

最多賺8.88% 10大最夯現金回饋信用卡報你知

2019-03-12 16:19

我們只想要按「爛」的功能 祖克柏深情長文遭網友圍剿

2019-03-11 13:40

起薪5~6萬…金飯碗的首選 已不是財金科系畢業生？

2019-03-11 13:14

世界上最有錢的人是誰？ 21歲正妹成為「嬌」點

2019-03-08 11:32

譚敦慈、宣明智吃蔬果不會吃進農藥 怎麼辦到的？

2019-03-08 11:14

圖利員工？ 興櫃股王緯穎的3個疑點讓股東不放心

2019-03-07 14:58

日圓貶破0.28可換匯了嗎？ 兩技巧教你鎖住最佳匯率

2019-03-06 15:36

「悲觀時布局、狂歡時出場」 理財教母靠3原則逮到A股噴出

2019-03-06 13:13
看更多

熱門文章

中天新聞100萬罰不怕？5分鐘內連播20條韓國瑜跑馬燈

2019-03-28 12:36

柯、韓總統民調領先 施政不滿意度卻在六都殿後

2019-03-27 16:23

下市34年後再上市 牛仔褲老牌Levi's看到什麼契機？

2019-03-25 09:50

5年繳出126%基金績效 「天才」操盤手分享三招不敗心法

2019-03-27 14:14

不只台大燃起「拒看中天」 小吃店、醫院搶遙控器大戰正悄悄上演

2019-03-27 13:16

神化政治人物、電視狂播不實訊息 NCC竟4年只裁罰兩件？

2019-03-27 14:13

與米其林擦身而過 前三二行館董座心中的那抹遺憾

2019-03-27 13:27

一年補助100億 首長都在賣水果 為何還是救不了台灣農業？

2019-03-27 14:14

瘋傳身體太酸易得癌！戳破鹼性水、蚊子愛叮酸性人的謬論

2019-03-26 15:39

《新新聞》最新民調：韓國瑜、賴清德對決2020

2019-03-27 15:35

2018電商成績單出爐：momo表現突出 PChome集團虧損擴大

2019-03-28 13:41

蘋果、Netflix、迪士尼共赴殺戮戰場 搶眼球大戰誰占上風？

2019-03-26 10:43

專訪朱立倫：我訪港澳和對岸官員見面 不會在中聯辦辦公室

2019-03-27 15:37

大陸綜藝節目為何成版權重災區？

2019-03-28 08:39

謝金河：在興櫃市場找奇兵

2019-03-28 14:15

鞋王怎麼了？寶成公主改革轉型遇亂流 淨利大衰退

2019-03-29 09:55

美 拯救了巴黎

2019-03-27 10:14

那些曾自卑的人

2019-03-27 10:15

語言能潛移默化 研究指說外語時人格特質也會改變

2019-03-25 10:54

賴神挑戰小英 竟讓民進黨派系大洗牌

2019-03-27 16:21

AI加持後 翻譯行業將呈現何種新樣貌？

2019-03-28 11:03

專訪吳敦義：選舉沒平手 獲勝第一

2019-03-27 15:37

被唱衰、掀家庭革命 國中老師變直銷天后：別浪費時間困在自責情緒裡

2019-03-27 14:14

獨家調查》百憂解撤台背後危機 61%醫師：健保藥已經「不堪用」

2019-03-29 10:03

英美哪3個博物館級展覽 即將獻映？

2019-03-27 16:25

戰壕中的大提琴

2019-03-26 11:32

假消息也騙不到你！LINE三招、專家五口訣教你辨別

2019-03-29 11:29

合併是生技轉型的萬靈丹？

2019-03-28 14:23

全世界第一把3D列印小提琴

2019-03-26 13:29

台灣保險業為何選擇投資海外？

2019-03-28 11:03

清明變盤 台股名人堂 高手買什麼？

2019-03-29 10:58

從AI三大趨勢看台灣廠商的發展策略

2019-03-28 11:03

如何讓人不刪App？ 全台6百萬會員 手機裡有1間全家超商

2019-03-29 09:59

紙本書難取代 研究指父母陪幼兒讀電子書互動更少且易分心

2019-03-28 11:04

給你滿滿的白色輕古典饗宴！

2019-03-26 15:07

20 歲就算成年？科學家：30 歲以後大腦才發育完全

2019-03-27 14:11

4月行情強棒出擊

2019-03-28 14:13

帶狗狗上班好處多 研究指可減輕壓力荷爾蒙提高生產力

2019-03-26 13:31

穿戴式裝置異軍突起！ 概念股正夯 哪些最吸金？

2019-03-29 10:58

空氣污染危害又一驚人發現 青少年精神疾病也與空污有關

2019-03-29 13:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top