2018電商成績單出爐：momo表現突出 PChome集團虧損擴大

圖／達志 分享 facebook

【文．何佩珊】

台灣電商平台2018年成績單出爐，雖然有多家公司都寫下營收新高紀錄，當中卻只有少數公司仍維持獲利。展望今年，雖然補貼大戰稍歇，但看來仍會是相當挑戰的一年。

台灣幾大電商平台2018年的成績單已陸續出爐，營收大致都有10％~30％的增長，且當中有多家公司再次改寫了歷史新高紀錄，顯示整體電商市場的成長動能仍強；但以獲利來說，就完全不是這麼一回事了。

在台灣7家有公開財務資訊的電商平台中，momo（富邦媒體）延續2017年的強勁表現，在2018年仍然是幾大電商平台整體表現最突出的公司，營收達到420億元的新高，即便毛利率和營業利益率都有下滑，稅後淨利仍成長14％達14.5億元，是7家有公開財務資訊的電商公司中，唯一獲利超過10億元的，EPS則是10.35元。

在momo之後，排名第二賺錢的電商平台是表現一直很穩定的統一集團旗下博客來，其去年獲利為4.22億元，和2017年大致持平，僅小幅下滑300萬元，繼續大賺兩個股本。

另創業家兄弟的獲利規模雖然無法和前兩者相比，卻毫無疑問是2018年最佳進步獎的不二人選。根據財報，其2018年營收為49.59億元，年增幅度超過三成；獲利4730萬元則是較2017年大幅增加了150％。

相較之下，另外四家電商平台在2018年都是以赤字收場。特別值得注意的是，2017年還勉強守住獲利的PChome（網路家庭），去年營收雖然成長17.6％衝上345.94億元的新高，稅後卻由盈轉虧，且虧損規模高達9.95億元。

2018電商平台獲利表現。資料來源：各公司。製表／何佩珊 分享 facebook

露天、商店街成績大衰退 PChome集團還陷入困境

另外同為PChome集團的露天和商店街也沒能在2018年翻轉虧損，而是又進一步擴大了赤字。其中露天的虧損金額從5458萬元，放大了不只十倍至-6.36億元；還有商店街去年與蝦皮的補貼大戰雖已逐步收斂，營收方面也有小幅增長，虧損規模卻翻了一番至-20.32億元。

商店街的鉅額虧損，是拖累集團公司PChome和露天的一大主因，但卻也不是全部。以PChome來說，在市場競爭以及本身產品組合是以高價低毛利3C產品為大宗的情況下，去年毛利率12.43％，較2017年顯著減少了2.6個百分點。另去年PChome舉辦大型活動和幾波大規模宣傳等，也都反映在拉升的行銷費用上。

另外露天去年營收僅8.62億元，較前一年衰退超過一成，是去年少數營收逆勢下滑的電商平台，而成長動能的減弱恐怕會是比虧損更值得注意的警訊。以目前的營運狀況來看，露天距離上市的目標恐怕會漸行漸遠。

除了PChome集團外，2018年還有一家營運虧損的電商平台是遠東集團旗下的遠時數位（FriDay購物）。不過相較於上述三家公司虧損擴大，遠時在經歷一年多的整併後，虧損已有收斂跡象，從2017年的-5.1億元，縮小至-3.35億元。

展望今年，蝦皮與PChome集團之間的補貼戰爭雖已熄火，但整體來說，不只國內外電商平台之間的競爭本來就相當激烈，台灣幾大實力堅強的連鎖實體零售通路如家樂福、全聯、全家、屈臣氏等，也愈來愈積極鞏固既有線下城池，同時向線上銷售展開進攻，再加上目前大環境景氣沒有太多樂觀消息，對幾大電商平台仍是相當大的考驗。

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