中天新聞100萬罰不怕？5分鐘內連播20條韓國瑜跑馬燈

圖／不禮貌鄉民團臉書 分享 facebook

【文．蘇君薇】

中天新聞近期頻頻報導高雄市長韓國瑜，部分新聞內容未經查證、用詞浮誇偏頗，昨（27）日遭國家通訊傳播委員會（NCC）裁罰100萬元，然而，有網友發現，中天新聞昨晚仍在5分鐘內，播送20則韓國瑜相關新聞。

NCC指出，108年2月18日，中天新聞報導標題出現「異相？！三市長合體 天空出現『鳳凰展翅』雲朵」，內容違反《衛廣法》第27條第3項第3款公序良俗與第4款事實查證之規定，裁處新台幣40萬元；同月28日，中天電視《中天晨報》節目中，以「協助？盯場？直擊星國大使忙碌低頭回報」標題，其「盯場」等字眼，涉及違反事實查證原則致損害公共利益規定，因此裁處新台幣60萬元。共裁罰100萬元。

此外，NCC也指出，中天新聞2月25日播出奧斯卡獎相關新聞，內容提及動畫短片「包子」在「韓流」助攻下抱走小金人，標題與內容牽強連結，有誤導閱聽大眾之虞，決議發函改進。另，針對中天新聞台近期大量播出韓國瑜新聞，涉違反《衛廣法》第43條營運不當、有損害訂戶或視聽眾權益之虞，亦併案依《衛星廣播電視法》第43條第2項規定為必要之改正措施。

中天新聞聲明被網友抓包有修改過。此為聲明修改後。圖／PTT 分享 facebook

中天新聞發5點聲明回應被NCC裁罰一事。此為聲明修改前。

面對NCC裁罰，中天新聞昨發布5點聲明，表示對NCC認定違反《衛廣法》一事無法認同，將尋求行政救濟途徑維護合法權益。不過，有眼尖網友發現，原本「中天新聞52家族」臉書專頁置頂的中天新聞聲明稿，連結突然失效，似乎是換了一則新貼文，經比對後，發現聲明第一條原本以「台灣同胞」稱呼國人，後才改為「台灣人民」，消息曝光在PTT上引發熱議。

中天新聞發5點聲明回應被NCC裁罰一事。此為聲明修改前。圖／PTT 分享 facebook

中天新聞聲明被網友抓包有修改過。此為聲明修改後。

此外，也有網友發現，昨晚7時的晚間新聞，中天電視從晚間7時03分22秒到7時08分15秒，短短約5分鐘的時間內，透過跑馬燈播送20條韓國瑜相關新聞，晚間7時08分31秒還在跑馬燈打出聲明，強調是「以鼓勵與監督角度，對韓市長拚經濟施政作為報導」。

各跑馬燈被網友截圖在網上流傳，臉書「不禮貌鄉民團」更狠批「所以中天被罰一點也不冤枉，你們這個也配叫做新聞台？」質疑中天電視是否已成24小時韓國瑜實境秀，引發網友熱烈討論。對此，NCC目前尚未有進一步動作。

另，有網友針對中天新聞今（28）日新聞內容如何改善進行分析，以早上9時的新聞為例，發現一小時的新聞時段內，扣除近11分鐘的廣告後，新聞報導時間為49分鐘，韓國瑜相關新聞佔31分鐘，比例為6成3，其中，兩度播放韓國瑜專題，共計15分鐘。並再次將新聞畫面截圖，統計共有17則韓國瑜相關新聞，似乎未有明顯改善。

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