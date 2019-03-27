不只台大燃起「拒看中天」 小吃店、醫院搶遙控器大戰正悄悄上演

圖／達志 分享 facebook

【文．廖元鈴】

一項在台大校內臉書討論版發起的活動 —— 「不得以餐廳電視機播放中天新聞台」，超過3600名的台大學生，自願投票表示支持。走到民間，曾傳言只要鎖定某家新聞台，店家就可不用付收視費，意外催生起從小吃店到醫院的「新聞頻道調查運動」，顯示一場主導遙控器的閱聽運動正發酵著。

「就不知道為什麼，每次吃早餐、吃中餐坐下來看到的電視頻道，就是中天新聞台」，一個台大學生透漏長期以來觀察到的現象。沒人知道餐廳的電視台是誰轉的，從石虎習性比熊貓還兇狠、鄧紫棋不當高雄代言人…厭倦近乎是疲勞轟炸式的新聞輪播，使得校內長期以來有不小的抱怨聲浪。

直到三月下旬，一個台大社科院的學生在校內臉書討論版，主動打破僵局，發起投票聯署活動——「學生會應積極要求校內各餐廳，不得以餐廳電視機播放中天新聞台」，投票發起時間短短不到一周，就超過三千名的同學連署表示贊同，同時表態支持，希望能轉台至「Netflix」、「fox體育台」、「公視」。

不只台大點起「主導遙控器」大戰的烽火，政大學生餐廳近期也意外擦出「搶遙控器」的火花衝突。

有政大學生主動在校內交流版反應，注意到有特定校外人士會將學生餐廳的電視台，轉到中天、TVBS電視台，一旦被轉台，還會氣憤地質疑工讀生「到底是誰轉台？」，直到有學生與餐廳人員主動搶回遙控器主導權，才勉強成功轉台。

這讓一名政大學生激動的表示：「如果同學們不想看中天，請協助注意憩閒樓（編按：政大學生餐廳）的電視情況，並主動要求轉台，不要連遙控器都搶輸，競爭力拿出來阿大家！！」

拒看單一電視台可行度低 台大、政大現行最佳解：學生拿回「自主轉台」權益

儘管在台大主動發起這項公投的高同學，表示理由是質疑中天新聞台長期以來的偏頗報導，以及這項行動是對「收視費」的爭議發出抵制聲量。

根據台大學生會規定，學生公投的連署門檻為學生數的3%，換句話說，該投票若超過1000人贊同，且經評估後認為可行者，不排除可發起校內公投。

但這消息一出後，令不少人詬病，禁止播放中天電視台，算不算是種打壓言論自由？怎麼能確認轉到其他新聞台，就不會有立場偏頗的問題？

連政大校內版紛紛討論起台大發起的這項公投，不少政大學生提出不同意見：「為什麼只拒看中天啊？台灣媒體本來就有自己的立場，這樣是不是全部都要拒看？」

現任台灣媒體觀察教育基金會公共事務長、中國文化大學大眾傳播學系副教授林福岳指出，確實「拒看」是閱聽者的權益，但倘若限制拒看單一電視台，恐怕就有限縮新聞自由、資訊自由的爭議存在。

一位不願具名的前台大學生會幹部指出，儘管這項公投能成案，實質上只能約束台大學生會推行這項提議，但對校方的行政體制，並無實質影響作用，恐怕只會淪為宣示效果。

台大學生會長吳奕柔對此亦做出回應，她表示，倘若要求台大校內禁播特定新聞台，反而可能會箝制校內的言論自由，較為可行的方式，是藉由同學的「自由轉台」，等於是透過市場機制的自然淘汰，實質彰顯「中天新聞台」是台大學生不願觀看的新聞媒體，因此目前已與校內餐廳達成協議，讓學生自主決定收看的頻道。

但想拿回遙控器主導權的閱聽人運動，恐怕不只有在大學內醞釀，現在民間也開始出現「電視頻道調查運動」。

傳言單一頻道免收視費 網友自主發起「新聞頻道轉台調查運動」

今年年初傳出，台南有小吃店鎖定播放單一新聞台，就可免收收視費，引起莫大爭議。無獨有偶，連公平會近期也收到檢舉，表示新北市、中南部，也傳出有人幫小吃店付收視費，但須固定頻道在某新聞台，全天候播送，而此一消息引起立委關注。

儘管公平會承諾要立案調查，但台灣的閱聽眾早已悄悄起身行動。

自三月起，一群自發性的網友在網路上發起「新聞頻道轉台調查運動」，就像是個簡單的普查運動，只要進到小吃店、醫療院所、公家機關，只要有架設電視的公共場合，開始進行觀察，是否可以自主轉台、特定播放頻道為何，再進行線上回報。

令人吃驚的是，短短不到一個月，全台超過千份的回報名單當中，從大型醫院、電信連鎖門市與學校餐廳，都共同出現「新聞台鎖台」、或是「無法轉台」的現象，更有自主回報的網友反應指出，高雄有月子中心儘管能轉台，也僅有TVBS、中天與東森三台可以收看。

這項運動像是遍地開花般，從起初參與的一千多人，不斷擴大至四千多名，在在顯示台灣的閱聽眾，開始有意識地注意到自己接收的媒體來源。

自己收看權益自己顧 為何台灣閱聽眾會走上「主導遙控器」之路？

中正大學傳播系教授胡元輝認為，回顧台灣過去歷史上曾發生過的「關機運動」、「退報運動」，閱聽人有自覺、反應是自然不過。但值得注意的是，台灣閱聽眾出現抵制、杯葛的情況，其實是顯示著現有媒體規範的失靈。

「現有的規範是廣電法第27條，『製播新聞及評論，應注意事實查證及公平原則』，這是對事實的規範，但並沒有任何一項規範，可以針對單一電視台『大篇幅』報導特定政治人物，進行約束」，胡元輝一語點破現今的窘境。

最為爭議的部分，即為單一電視台針對單一政治人物的報導，連客觀、中立的角度都不復存在，卻沒有辦法進行任何約束，只能迫使著閱聽眾要以「轉台」的方式來回應，某個層面上來說，胡元輝認為，這已經是「沒有辦法中的辦法」。

事實上，大篇幅報導單一政治人物，不僅有排擠到其他重要新聞資訊的疑慮，更有缺乏資訊多元的問題，林福岳表示：「閱聽人明確地針對中天，以轉台表達不滿，其實是電視台該檢視與調整的警訊。」

林福岳分析，台灣的閱聽眾都知道，自己有選擇的權利，但向來都是相對被動的態度，但從這次台大、政大學生到民間發起主導遙控器的權力，顯示台灣民眾的媒體識讀意識已開始升溫。

從大學生到民眾，一場主導遙控器的閱聽運動持續發酵，恐怕已傳遞給身負傳播重任的媒體一個重要訊息——「我們閱聽眾看到的資訊，我們在乎」。

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