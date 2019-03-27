親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

中職／林智勝再扮英雄 再見安打擊敗猿隊

反恐演習：別讓「無劇本」成「隨機」測試

5年繳出126%基金績效 「天才」操盤手分享三招不敗心法

2019-03-27 14:14今周刊

分享
【文／今周刊 歐陽善玲】

四年多前，廖哲宏接下安聯台灣科技基金，初嘗背負著受益人的期待，為他們賺錢的滋味。

他，投信資歷不算深，操盤功力卻擊敗一票人，在過去五十個月裡，他繳出一二六％的基金績效，同期大盤只有十三％。去年已抱走金鑽獎科技類股基金獎的他，今年二度獲獎。這樣被外界看來有些「天才」味道的操盤手，放眼投信已是異數。

廖哲宏入行第一份工作，是外資券商研究員，沒有科技背景的他，從最基本的半導體知識學起。「券商那六年最大收穫，是對產業週期及基本面研究有很好的磨練，也為日後操作打下一定基礎。例如，預估的股票評價與市場是否有落差，如何掌握市場預期，及所謂合理的本益比。」

以扎實研究為依歸

「看懂基本面」與「看基本面」差很大

搞懂基本面的不二法門，在扎實的研究功夫。廖哲宏以近期市場熱門話題、無線耳機概念股為例，「去年第四季科技產業訂單下修，庫存調整，無線耳機廠股價崩跌，市場上人心惶惶。投資人因為擔心蘋果iPhone銷售表現，陸續出脫相關個股。但根據研究，iPhone占無線耳機廠獲利不到一成，比率有限，推測就算受到iPhone下修衝擊，實際影響也應比市場預期來得更低。」

另一方面，根據供應鏈調查結果，他發現無線耳機需求正快速崛起；「在市場擔憂iPhone需求疲弱、紛紛賣股之際，因為有深入的研究當靠山，才能趁著個股走低之際，建立大量部位。後來市場反映這個題材，股價也獲得認同，說明了只要把握基本面研究，就能大口吃肉。」而產業及個股研究功夫到位，則有助於「把股價看對」。

深層思考市場訊號

穩健持股、要賺有把握的錢

「每天看盤最主要目的，不在找尋投資標的，而是為了釐清市場在想什麼、跟我做的基本面分析有無落差。」他拿起手機，指著一檔呈現大V形走勢的個股線圖說：「當市場恐慌時，投資人會不計代價地砍出股票，完全不符合經濟學法則，產品愈跌價、應該愈多人搶買的情況，一點也不適用在股市。」

以這檔呈現V形走勢的IC設計股為例，去年股價最高從九八八元，四個月內一路跌到三四五元，跌幅超過六成，市場恐慌情緒大暴走，但廖哲宏卻開始貪婪，一路建立持股部位。直到十月下旬，股價見底後反彈回升，至今漲幅已超過一倍，雖不是「買在最低、賣在最高」，但對基金績效來說，也吞下了一顆大補丸。

「理性面對價值與價格，將心中的價值認定，與市場給的價格差異進行比較，是過去長期下來的養成訓練。」他強調，股票重挫時，首先要釐清個股下跌原因，究竟是發生結構性變化，還是短期訂單不如預期，「若非發生長期結構性變化，而是短期訂單看不清楚，我就會趁別人出脫時，開始進場。」

最明顯的例子，是觸控螢幕廠TPK-KY宸鴻，因產業發生結構性變化，股價高點也一去不復返。另外像大立光，「大家都知道那是一家好公司，但是不是好標的，則要視情況而定。過去幾年，手機多鏡頭趨勢並未改變，而產業競爭力有無變化，則得靠深入且扎實的研究，才能有所本。」

舉例來說，資本市場世代更迭，隨著參與者樣貌改變，也會影響個股評價。像歷經「網路泡沫」的老一輩基金經理人，可能在缺貨題材正夯時，也不會投資國巨；但新一代的操盤手，就相對沒有歷史包袱。

閱讀全文

更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1162期)。

你可能感興趣》

謝金河：投資老行家的精義微言

如何重燃投資人的生技熱情？答案在張忠謀這句話

手上持股竟然快50檔　要如何斷捨離提升投資績效？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

分享

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

相關新聞

與米其林擦身而過 前三二行館董座心中的那抹遺憾

2019-03-27 13:27

一年補助100億 首長都在賣水果 為何還是救不了台灣農業？

2019-03-27 14:14

神化政治人物、電視狂播不實訊息 NCC竟4年只裁罰兩件？

2019-03-27 14:13

不只台大燃起「拒看中天」 小吃店、醫院搶遙控器大戰正悄悄上演

2019-03-27 13:16

被唱衰、掀家庭革命 國中老師變直銷天后：別浪費時間困在自責情緒裡

2019-03-27 14:14

蘋果、Netflix、迪士尼共赴殺戮戰場 搶眼球大戰誰占上風？

2019-03-26 10:43

下市34年後再上市 牛仔褲老牌Levi's看到什麼契機？

2019-03-25 09:50

因SARS意外熱門 賣逾百年的明星花露水停產？ 業者回應了

2019-03-22 13:02

「林若亞條款」上班族薪資所得 這樣報最省荷包

2019-03-21 13:30

5天賣出17億票房 國片《比悲傷更悲傷的故事》為何在中國爆紅？

2019-03-21 13:22

年逾60、完賽兩次東京全馬 蔡明忠：想到完成時的美好 就可堅持到底

2019-03-20 13:25

幫農夫外銷6千噸檸檬、替屏東還百億負債「接地氣」縣長潘孟安有何魅力？

2019-03-20 13:25

沒受過教育卻有一手匠師技藝 87歲步道師靠修古道守護森林

2019-03-20 13:25

還在拿紙本發票？這樣做獎金可以自動入帳

2019-03-20 13:22

眾叛親離！民投董座郭倍宏意外下馬：都是我的錯

2019-03-20 13:00

賠5千萬還翻倍賺回來！他用十年悟出選股三心法

2019-03-20 11:30

大考數學0分 法官助理當10年 一關鍵讓她轉任律師

2019-03-19 10:36

「極度乾燥」出走、永福樓收攤 東區商圈倒店潮不是你想的那樣

2019-03-18 10:57

兩大網路巨頭破天驚結盟　PChome、樂天各有什麼盤算？

2019-03-15 15:58

王品配息4.5元股東穩賺？先問自己還吃不吃

2019-03-15 15:53

不但耍政府還耍顧客 特斯拉馬斯克哪些事蹟讓人抓狂？

2019-03-14 14:54

離職小編「一人食」生活日常 感動Airbnb、三得利搶合作

2019-03-14 10:40

街口要做餘額寶 台灣人會買單嗎？

2019-03-13 14:18

抗雙B、攻中國 馬斯克「暴衝砍價」的盤算

2019-03-13 14:18

連亞馬遜都捧錢來台搶下單 台灣新創是怎麼收服國際大廠？

2019-03-13 13:15

阿凡達、玩命關頭都是客戶 台灣工程師玩臉部特效奪奧斯卡獎

2019-03-13 13:14

避開股市震盪 高配息債券基金專家教你怎麼做

2019-03-13 13:13

明年可望晉升全球健身器材一哥 喬山靠這台機器逆襲對手

2019-03-13 13:10

最多賺8.88% 10大最夯現金回饋信用卡報你知

2019-03-12 16:19

我們只想要按「爛」的功能 祖克柏深情長文遭網友圍剿

2019-03-11 13:40

起薪5~6萬…金飯碗的首選 已不是財金科系畢業生？

2019-03-11 13:14

世界上最有錢的人是誰？ 21歲正妹成為「嬌」點

2019-03-08 11:32

譚敦慈、宣明智吃蔬果不會吃進農藥 怎麼辦到的？

2019-03-08 11:14

圖利員工？ 興櫃股王緯穎的3個疑點讓股東不放心

2019-03-07 14:58

日圓貶破0.28可換匯了嗎？ 兩技巧教你鎖住最佳匯率

2019-03-06 15:36

「悲觀時布局、狂歡時出場」 理財教母靠3原則逮到A股噴出

2019-03-06 13:13

最美燈會》被外媒譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」 屏東縣是怎麼做到的？

2019-03-06 13:11

親人對簿公堂！失智被騙一億 財產給兒子就被棄養

2019-03-06 13:10

把偏鄉高中變男籃名門！鐵血教頭帶隊殺進HBL四強 靠「不留遺憾的決心」

2019-03-06 13:04
看更多

熱門文章

下市34年後再上市 牛仔褲老牌Levi's看到什麼契機？

2019-03-25 09:50

柯、韓總統民調領先 施政不滿意度卻在六都殿後

2019-03-27 16:23

不只台大燃起「拒看中天」 小吃店、醫院搶遙控器大戰正悄悄上演

2019-03-27 13:16

神化政治人物、電視狂播不實訊息 NCC竟4年只裁罰兩件？

2019-03-27 14:13

5年繳出126%基金績效 「天才」操盤手分享三招不敗心法

2019-03-27 14:14

瘋傳身體太酸易得癌！戳破鹼性水、蚊子愛叮酸性人的謬論

2019-03-26 15:39

蘋果、Netflix、迪士尼共赴殺戮戰場 搶眼球大戰誰占上風？

2019-03-26 10:43

專訪朱立倫：我訪港澳和對岸官員見面 不會在中聯辦辦公室

2019-03-27 15:37

與米其林擦身而過 前三二行館董座心中的那抹遺憾

2019-03-27 13:27

美 拯救了巴黎

2019-03-27 10:14

那些曾自卑的人

2019-03-27 10:15

一年補助100億 首長都在賣水果 為何還是救不了台灣農業？

2019-03-27 14:14

語言能潛移默化 研究指說外語時人格特質也會改變

2019-03-25 10:54

《新新聞》最新民調：韓國瑜、賴清德對決2020

2019-03-27 15:35

專訪吳敦義：選舉沒平手 獲勝第一

2019-03-27 15:37

戰壕中的大提琴

2019-03-26 11:32

被唱衰、掀家庭革命 國中老師變直銷天后：別浪費時間困在自責情緒裡

2019-03-27 14:14

全世界第一把3D列印小提琴

2019-03-26 13:29

賴神挑戰小英 竟讓民進黨派系大洗牌

2019-03-27 16:21

給你滿滿的白色輕古典饗宴！

2019-03-26 15:07

20 歲就算成年？科學家：30 歲以後大腦才發育完全

2019-03-27 14:11

帶狗狗上班好處多 研究指可減輕壓力荷爾蒙提高生產力

2019-03-26 13:31

成大器的氣象

2019-03-27 10:13

望聞問切留意小毛病 耳鼻喉不明症狀藏危機

2019-03-25 10:52

【編輯室報告】「非典」的總統選舉

2019-03-27 15:33

最新四型人格 你是哪一型？

2019-03-27 12:57

利用線型「猜頭」 搶賺做空財

2019-03-26 10:19

充滿時代感的創意

2019-03-27 15:15

IoT診療室 台灣農業轉骨再進化

2019-03-27 15:23

居家空間模樣為何？「方圓之間」訴說著居住者的人生觀

2019-03-27 13:19

因為不懂 才要花時間了解 專訪蔡燦得

2019-03-27 12:41

碎片化時代危機還是轉機？ 創意代理商數位化進程

2019-03-27 15:19

最珍貴的禮物 與他人靠近的親密和連繫

2019-03-27 15:10

衝突出現時：職場上如何將衝突化為生產力

2019-03-27 11:02

英美哪3個博物館級展覽 即將獻映？

2019-03-27 16:25

解憂聖方 當你孤單你會想起喵／汪

2019-03-27 12:54

新しく生まれ変わった前鎮の第一歩

2019-03-27 10:13

高雄に来たら海を見なきゃ―詩人 林達陽と海風に吹かれる旅

2019-03-27 10:11

痛到受不了才感到活著——專訪《克雷的橋》馬格斯・朱薩克

2019-03-27 15:31

設計師的點翠情緣

2019-03-27 09:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top