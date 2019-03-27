5年繳出126%基金績效 「天才」操盤手分享三招不敗心法

分享 facebook 【文／今周刊 歐陽善玲】

四年多前，廖哲宏接下安聯台灣科技基金，初嘗背負著受益人的期待，為他們賺錢的滋味。

他，投信資歷不算深，操盤功力卻擊敗一票人，在過去五十個月裡，他繳出一二六％的基金績效，同期大盤只有十三％。去年已抱走金鑽獎科技類股基金獎的他，今年二度獲獎。這樣被外界看來有些「天才」味道的操盤手，放眼投信已是異數。

廖哲宏入行第一份工作，是外資券商研究員，沒有科技背景的他，從最基本的半導體知識學起。「券商那六年最大收穫，是對產業週期及基本面研究有很好的磨練，也為日後操作打下一定基礎。例如，預估的股票評價與市場是否有落差，如何掌握市場預期，及所謂合理的本益比。」

以扎實研究為依歸

「看懂基本面」與「看基本面」差很大

搞懂基本面的不二法門，在扎實的研究功夫。廖哲宏以近期市場熱門話題、無線耳機概念股為例，「去年第四季科技產業訂單下修，庫存調整，無線耳機廠股價崩跌，市場上人心惶惶。投資人因為擔心蘋果iPhone銷售表現，陸續出脫相關個股。但根據研究，iPhone占無線耳機廠獲利不到一成，比率有限，推測就算受到iPhone下修衝擊，實際影響也應比市場預期來得更低。」

另一方面，根據供應鏈調查結果，他發現無線耳機需求正快速崛起；「在市場擔憂iPhone需求疲弱、紛紛賣股之際，因為有深入的研究當靠山，才能趁著個股走低之際，建立大量部位。後來市場反映這個題材，股價也獲得認同，說明了只要把握基本面研究，就能大口吃肉。」而產業及個股研究功夫到位，則有助於「把股價看對」。

深層思考市場訊號

穩健持股、要賺有把握的錢

「每天看盤最主要目的，不在找尋投資標的，而是為了釐清市場在想什麼、跟我做的基本面分析有無落差。」他拿起手機，指著一檔呈現大V形走勢的個股線圖說：「當市場恐慌時，投資人會不計代價地砍出股票，完全不符合經濟學法則，產品愈跌價、應該愈多人搶買的情況，一點也不適用在股市。」

以這檔呈現V形走勢的IC設計股為例，去年股價最高從九八八元，四個月內一路跌到三四五元，跌幅超過六成，市場恐慌情緒大暴走，但廖哲宏卻開始貪婪，一路建立持股部位。直到十月下旬，股價見底後反彈回升，至今漲幅已超過一倍，雖不是「買在最低、賣在最高」，但對基金績效來說，也吞下了一顆大補丸。

「理性面對價值與價格，將心中的價值認定，與市場給的價格差異進行比較，是過去長期下來的養成訓練。」他強調，股票重挫時，首先要釐清個股下跌原因，究竟是發生結構性變化，還是短期訂單不如預期，「若非發生長期結構性變化，而是短期訂單看不清楚，我就會趁別人出脫時，開始進場。」

最明顯的例子，是觸控螢幕廠TPK-KY宸鴻，因產業發生結構性變化，股價高點也一去不復返。另外像大立光，「大家都知道那是一家好公司，但是不是好標的，則要視情況而定。過去幾年，手機多鏡頭趨勢並未改變，而產業競爭力有無變化，則得靠深入且扎實的研究，才能有所本。」

舉例來說，資本市場世代更迭，隨著參與者樣貌改變，也會影響個股評價。像歷經「網路泡沫」的老一輩基金經理人，可能在缺貨題材正夯時，也不會投資國巨；但新一代的操盤手，就相對沒有歷史包袱。

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