親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

中職／林智勝再扮英雄 再見安打擊敗猿隊

反恐演習：別讓「無劇本」成「隨機」測試

被唱衰、掀家庭革命 國中老師變直銷天后：別浪費時間困在自責情緒裡

2019-03-27 14:14今周刊

【文／今周刊 林心怡】

從平凡國中英文老師到直銷女王，楊凱棋目前已是NU SKIN創造年收入逾五百萬元的直銷天后，面對剛加入直銷業時家人的極力反對、帶領團隊下線的指責與離開的失望，都不曾動搖她想追求「自己幸福」的信念。她總是正視自己的「脆弱」，並且擅長幫助組織成員認識自己，在接踵而來的挑戰中，有所堅持、活出自我，邁向她追求的幸福生活。

分享

「我沒有妳這種做直銷的女兒，妳不離開，我就跟妳斷絕母女關係……。」電話那頭，是她母親聲嘶力竭的怒吼，都過了十多年，至今她都還記得二十七歲當年，那種宛如八點檔連續劇般的灑狗血場景，「用心栽培妳上研究所，妳卻要參加老鼠會」、「做直銷都是找不到工作，缺錢到沒有選擇才做的」、「就算有人賺很多，但那都是鳳毛麟角，就憑妳？」楊凱棋回憶，所有想得到的「唱衰」字眼，就在那天一口氣聽好聽滿。

她原本打算瞞著家人，等兼職做出成績後，再說服家人認同；但紙終究包不住火，東窗事發當晚，楊凱棋被罵得狗血淋頭，她哭泣、害怕，壓根也不想離開父母和這個家。

抱怨，不如勇於做出改變

別拿「情緒勒索」當阻礙成功的藉口

「因為『自責』而放棄，有時候是一種很不負責任的說法……。」楊凱棋認為，「歸根究柢，你就是缺乏追求目標的勇氣，扮演受害者角色，給害怕失敗的自己，找了怪罪別人的藉口……。」因此，她並沒有因為母親的「情緒勒索」而終止直銷事業，反而感性地先表明自己對母親的愛，為了讓母親放心，會先繼續當老師，讓她有個引以為傲的「乖女兒」，只以兼職直銷試水溫；等氣氛和緩了，再找時間潛移默化地分析這份事業可行的做法，她暗下決心，無論如何都要「溫和而堅定」地朝目標前進。

「至於其他人怎麼看我，我真的沒這麼介意……。」老家在台中的楊凱棋想到的折衷做法是，依然保有台中教職工作，用兼職方式經營，即使上線和團隊主要活動與教育訓練都在台北，她仍經常利用下班與假日時間搭車北上。短短二年時間，二十九歲時就能以兼職之姿，在直銷事業領到逾七位數年薪；再加計教職收入，不到三十歲年收入就超過二百萬元。也因為越做越成功，慢慢獲得家人認可，母親也因為楊凱棋的收入漸豐而提早退休，在南投中興新村擁有一塊屬於自己的「開心農場」，享受悠閒的退休生活。

楊凱棋笑著說，不論是家人反對、客戶拒絕、下屬不挺你、擔心自己無法達成設定的目標，這些統統不能是阻礙追求理想的藉口，別人真的勉強不了你什麼，真正讓你被困住的關鍵，往往是放棄「做自己」，缺乏「追求幸福」的勇氣。

「很多人的情緒往往會卡在別人用什麼眼光看我，害怕失敗、丟臉而裹足不前；但事實上，當我真正了解自己，有了目標與堅持理想的信念後，就不會輕易被自己的情緒困住，甚至產生不必要的自卑感……。」楊凱棋說，其實折磨我們的自卑感，從來就不是客觀的事實，而是主觀的解釋。「比方說，我第一個用心栽培、很有潛力的下線要離開，我曾主觀認為『究竟是我哪裡做得不好？』但客觀事實是，他另有生涯規畫，『這是他的課題，不是我的，我不該被否定的情緒所束縛。』」

閱讀全文

更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1162期)。

你可能感興趣》

揭開虛擬貨幣直銷化的違法吸金把戲

善用社群網「放閃」曬成就 35歲進擊千萬直銷天后

要不要做直銷？請先搞清楚你是「菁英」還是「傻瓜」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

分享

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

相關新聞

與米其林擦身而過 前三二行館董座心中的那抹遺憾

2019-03-27 13:27

一年補助100億 首長都在賣水果 為何還是救不了台灣農業？

2019-03-27 14:14

5年繳出126%基金績效 「天才」操盤手分享三招不敗心法

2019-03-27 14:14

神化政治人物、電視狂播不實訊息 NCC竟4年只裁罰兩件？

2019-03-27 14:13

不只台大燃起「拒看中天」 小吃店、醫院搶遙控器大戰正悄悄上演

2019-03-27 13:16

蘋果、Netflix、迪士尼共赴殺戮戰場 搶眼球大戰誰占上風？

2019-03-26 10:43

下市34年後再上市 牛仔褲老牌Levi's看到什麼契機？

2019-03-25 09:50

因SARS意外熱門 賣逾百年的明星花露水停產？ 業者回應了

2019-03-22 13:02

「林若亞條款」上班族薪資所得 這樣報最省荷包

2019-03-21 13:30

5天賣出17億票房 國片《比悲傷更悲傷的故事》為何在中國爆紅？

2019-03-21 13:22

年逾60、完賽兩次東京全馬 蔡明忠：想到完成時的美好 就可堅持到底

2019-03-20 13:25

幫農夫外銷6千噸檸檬、替屏東還百億負債「接地氣」縣長潘孟安有何魅力？

2019-03-20 13:25

沒受過教育卻有一手匠師技藝 87歲步道師靠修古道守護森林

2019-03-20 13:25

還在拿紙本發票？這樣做獎金可以自動入帳

2019-03-20 13:22

眾叛親離！民投董座郭倍宏意外下馬：都是我的錯

2019-03-20 13:00

賠5千萬還翻倍賺回來！他用十年悟出選股三心法

2019-03-20 11:30

大考數學0分 法官助理當10年 一關鍵讓她轉任律師

2019-03-19 10:36

「極度乾燥」出走、永福樓收攤 東區商圈倒店潮不是你想的那樣

2019-03-18 10:57

兩大網路巨頭破天驚結盟　PChome、樂天各有什麼盤算？

2019-03-15 15:58

王品配息4.5元股東穩賺？先問自己還吃不吃

2019-03-15 15:53

不但耍政府還耍顧客 特斯拉馬斯克哪些事蹟讓人抓狂？

2019-03-14 14:54

離職小編「一人食」生活日常 感動Airbnb、三得利搶合作

2019-03-14 10:40

街口要做餘額寶 台灣人會買單嗎？

2019-03-13 14:18

抗雙B、攻中國 馬斯克「暴衝砍價」的盤算

2019-03-13 14:18

連亞馬遜都捧錢來台搶下單 台灣新創是怎麼收服國際大廠？

2019-03-13 13:15

阿凡達、玩命關頭都是客戶 台灣工程師玩臉部特效奪奧斯卡獎

2019-03-13 13:14

避開股市震盪 高配息債券基金專家教你怎麼做

2019-03-13 13:13

明年可望晉升全球健身器材一哥 喬山靠這台機器逆襲對手

2019-03-13 13:10

最多賺8.88% 10大最夯現金回饋信用卡報你知

2019-03-12 16:19

我們只想要按「爛」的功能 祖克柏深情長文遭網友圍剿

2019-03-11 13:40

起薪5~6萬…金飯碗的首選 已不是財金科系畢業生？

2019-03-11 13:14

世界上最有錢的人是誰？ 21歲正妹成為「嬌」點

2019-03-08 11:32

譚敦慈、宣明智吃蔬果不會吃進農藥 怎麼辦到的？

2019-03-08 11:14

圖利員工？ 興櫃股王緯穎的3個疑點讓股東不放心

2019-03-07 14:58

日圓貶破0.28可換匯了嗎？ 兩技巧教你鎖住最佳匯率

2019-03-06 15:36

「悲觀時布局、狂歡時出場」 理財教母靠3原則逮到A股噴出

2019-03-06 13:13

最美燈會》被外媒譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」 屏東縣是怎麼做到的？

2019-03-06 13:11

親人對簿公堂！失智被騙一億 財產給兒子就被棄養

2019-03-06 13:10

把偏鄉高中變男籃名門！鐵血教頭帶隊殺進HBL四強 靠「不留遺憾的決心」

2019-03-06 13:04
看更多

熱門文章

下市34年後再上市 牛仔褲老牌Levi's看到什麼契機？

2019-03-25 09:50

柯、韓總統民調領先 施政不滿意度卻在六都殿後

2019-03-27 16:23

不只台大燃起「拒看中天」 小吃店、醫院搶遙控器大戰正悄悄上演

2019-03-27 13:16

神化政治人物、電視狂播不實訊息 NCC竟4年只裁罰兩件？

2019-03-27 14:13

5年繳出126%基金績效 「天才」操盤手分享三招不敗心法

2019-03-27 14:14

瘋傳身體太酸易得癌！戳破鹼性水、蚊子愛叮酸性人的謬論

2019-03-26 15:39

蘋果、Netflix、迪士尼共赴殺戮戰場 搶眼球大戰誰占上風？

2019-03-26 10:43

專訪朱立倫：我訪港澳和對岸官員見面 不會在中聯辦辦公室

2019-03-27 15:37

與米其林擦身而過 前三二行館董座心中的那抹遺憾

2019-03-27 13:27

美 拯救了巴黎

2019-03-27 10:14

那些曾自卑的人

2019-03-27 10:15

一年補助100億 首長都在賣水果 為何還是救不了台灣農業？

2019-03-27 14:14

語言能潛移默化 研究指說外語時人格特質也會改變

2019-03-25 10:54

《新新聞》最新民調：韓國瑜、賴清德對決2020

2019-03-27 15:35

專訪吳敦義：選舉沒平手 獲勝第一

2019-03-27 15:37

戰壕中的大提琴

2019-03-26 11:32

被唱衰、掀家庭革命 國中老師變直銷天后：別浪費時間困在自責情緒裡

2019-03-27 14:14

全世界第一把3D列印小提琴

2019-03-26 13:29

賴神挑戰小英 竟讓民進黨派系大洗牌

2019-03-27 16:21

給你滿滿的白色輕古典饗宴！

2019-03-26 15:07

20 歲就算成年？科學家：30 歲以後大腦才發育完全

2019-03-27 14:11

帶狗狗上班好處多 研究指可減輕壓力荷爾蒙提高生產力

2019-03-26 13:31

成大器的氣象

2019-03-27 10:13

望聞問切留意小毛病 耳鼻喉不明症狀藏危機

2019-03-25 10:52

【編輯室報告】「非典」的總統選舉

2019-03-27 15:33

最新四型人格 你是哪一型？

2019-03-27 12:57

利用線型「猜頭」 搶賺做空財

2019-03-26 10:19

充滿時代感的創意

2019-03-27 15:15

IoT診療室 台灣農業轉骨再進化

2019-03-27 15:23

居家空間模樣為何？「方圓之間」訴說著居住者的人生觀

2019-03-27 13:19

因為不懂 才要花時間了解 專訪蔡燦得

2019-03-27 12:41

碎片化時代危機還是轉機？ 創意代理商數位化進程

2019-03-27 15:19

最珍貴的禮物 與他人靠近的親密和連繫

2019-03-27 15:10

衝突出現時：職場上如何將衝突化為生產力

2019-03-27 11:02

英美哪3個博物館級展覽 即將獻映？

2019-03-27 16:25

解憂聖方 當你孤單你會想起喵／汪

2019-03-27 12:54

新しく生まれ変わった前鎮の第一歩

2019-03-27 10:13

高雄に来たら海を見なきゃ―詩人 林達陽と海風に吹かれる旅

2019-03-27 10:11

痛到受不了才感到活著——專訪《克雷的橋》馬格斯・朱薩克

2019-03-27 15:31

設計師的點翠情緣

2019-03-27 09:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top