被唱衰、掀家庭革命 國中老師變直銷天后：別浪費時間困在自責情緒裡

【文／今周刊 林心怡】

從平凡國中英文老師到直銷女王，楊凱棋目前已是NU SKIN創造年收入逾五百萬元的直銷天后，面對剛加入直銷業時家人的極力反對、帶領團隊下線的指責與離開的失望，都不曾動搖她想追求「自己幸福」的信念。她總是正視自己的「脆弱」，並且擅長幫助組織成員認識自己，在接踵而來的挑戰中，有所堅持、活出自我，邁向她追求的幸福生活。

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「我沒有妳這種做直銷的女兒，妳不離開，我就跟妳斷絕母女關係……。」電話那頭，是她母親聲嘶力竭的怒吼，都過了十多年，至今她都還記得二十七歲當年，那種宛如八點檔連續劇般的灑狗血場景，「用心栽培妳上研究所，妳卻要參加老鼠會」、「做直銷都是找不到工作，缺錢到沒有選擇才做的」、「就算有人賺很多，但那都是鳳毛麟角，就憑妳？」楊凱棋回憶，所有想得到的「唱衰」字眼，就在那天一口氣聽好聽滿。

她原本打算瞞著家人，等兼職做出成績後，再說服家人認同；但紙終究包不住火，東窗事發當晚，楊凱棋被罵得狗血淋頭，她哭泣、害怕，壓根也不想離開父母和這個家。

抱怨，不如勇於做出改變

別拿「情緒勒索」當阻礙成功的藉口

「因為『自責』而放棄，有時候是一種很不負責任的說法……。」楊凱棋認為，「歸根究柢，你就是缺乏追求目標的勇氣，扮演受害者角色，給害怕失敗的自己，找了怪罪別人的藉口……。」因此，她並沒有因為母親的「情緒勒索」而終止直銷事業，反而感性地先表明自己對母親的愛，為了讓母親放心，會先繼續當老師，讓她有個引以為傲的「乖女兒」，只以兼職直銷試水溫；等氣氛和緩了，再找時間潛移默化地分析這份事業可行的做法，她暗下決心，無論如何都要「溫和而堅定」地朝目標前進。

「至於其他人怎麼看我，我真的沒這麼介意……。」老家在台中的楊凱棋想到的折衷做法是，依然保有台中教職工作，用兼職方式經營，即使上線和團隊主要活動與教育訓練都在台北，她仍經常利用下班與假日時間搭車北上。短短二年時間，二十九歲時就能以兼職之姿，在直銷事業領到逾七位數年薪；再加計教職收入，不到三十歲年收入就超過二百萬元。也因為越做越成功，慢慢獲得家人認可，母親也因為楊凱棋的收入漸豐而提早退休，在南投中興新村擁有一塊屬於自己的「開心農場」，享受悠閒的退休生活。

楊凱棋笑著說，不論是家人反對、客戶拒絕、下屬不挺你、擔心自己無法達成設定的目標，這些統統不能是阻礙追求理想的藉口，別人真的勉強不了你什麼，真正讓你被困住的關鍵，往往是放棄「做自己」，缺乏「追求幸福」的勇氣。

「很多人的情緒往往會卡在別人用什麼眼光看我，害怕失敗、丟臉而裹足不前；但事實上，當我真正了解自己，有了目標與堅持理想的信念後，就不會輕易被自己的情緒困住，甚至產生不必要的自卑感……。」楊凱棋說，其實折磨我們的自卑感，從來就不是客觀的事實，而是主觀的解釋。「比方說，我第一個用心栽培、很有潛力的下線要離開，我曾主觀認為『究竟是我哪裡做得不好？』但客觀事實是，他另有生涯規畫，『這是他的課題，不是我的，我不該被否定的情緒所束縛。』」

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