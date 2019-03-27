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神化政治人物、電視狂播不實訊息 NCC竟4年只裁罰兩件？

2019-03-27 14:13今周刊

【撰文／今周刊 陳亭均】

查證不實的新聞報導快速增長，甚至影響國家安全，NCC主委詹婷怡也被捲入風暴核心。

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如何同時維繫言論自由價值，重建媒體自律？她準備射出兩支箭。

詹婷怡2016年接下國家通訊傳播委員會（NCC）主任委員的位子時曾說，這「就像是跳火山，我接下來必須匍匐前進。」她很快就一語成讖，才不過幾年，這座火山裡頭的岩漿已經開始滾燙冒泡。

去年9月，燕子颱風侵襲大阪關西機場，「中國派車前往關西機場救援」的消息，讓台灣駐日外館成為眾矢之的，遭批毫無作為，其後駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生，震驚全國。這個消息並不真實，但這些輕率、深具煽動力的跟風新聞，卻讓媒體、民怨、官僚系統產生連鎖反應，終於導致了憾事。

四年1822件申訴

NCC僅裁罰兩件

今年「兩百萬噸文旦棄置曾文溪」、「韓國瑜等三市長合體，天空出現『鳳凰展翅』雲朵」等有疑慮、不嚴謹的新聞不斷曝光，連皮克斯製作的動畫片《包子》獲奧斯卡獎，媒體都能在標題上添加「韓流助攻」。在選舉、外國勢力與政治環境的影響下，未經查證或是疑似受到操作的訊息藉由媒體大量傳播，新聞業的自律幾近失控。

去年起，民進黨立委就開始將砲口對準NCC，認為詹婷怡始終未亮出《衛星廣播電視法》第27條這柄「尚方寶劍」控管「假新聞氾濫」的現狀。今年3月，行政院長蘇貞昌更因台南立委補選的選舉期間發生「文旦」新聞，震怒指責身為獨立機關的NCC，「誰都管它不到，它也什麼都不管。」

緊接著，詹婷怡3月18日至立院備詢，立委再度圍而攻之。民進黨立委蘇巧慧指出，2015到2018年間，NCC接受1822件內容不公不實申訴案，NCC卻只罰了兩件，明明最高可罰到兩百萬元，NCC卻只各罰20萬元；立委林俊憲直截了當地說，「如果大家都覺得妳不適任，自己要不要考慮辭職？我如果是妳，我就考慮辭職」；立委鄭寶清則怒批，「不謀其政，就不要在其位。」

另外，即使詹婷怡想督促公務員加快行政程序，NCC文官卻抱怨抵制，認為基層人力資源不足。內外壓力接踵而至，坐在火山上的詹婷怡，幾乎快被噴濺而出的灼熱岩漿滅頂。

表意自由的副作用

不實信息沒有特效藥

正如中正大學傳播系教授、台灣事實查核中心諮議委員胡元輝說的：「不實信息沒有特效藥。」一方面，不實信息是「表意自由的副作用」，這是資訊爆炸現實中的複雜結構面問題，「並非只靠NCC一個獨立機關處理就能解決。」另一方面，胡元輝也認為：「這並不表示NCC就可以不作為，它不能這麼消極。」

詹婷怡和NCC現在頂著空前壓力，尤其是「政治性」的壓力，她必然成為被鎖定的靶心。然而，NCC有時也無能為力，舉例來說，「廣電三法」無法規管網路數位內容以及平面媒體（平面媒體由文化部主管），而且，基於尊重言論自由、新聞自由，NCC也不可能成為「審查內容」、「管制言論」的東廠單位。

另一方面，詹婷怡和NCC也非全然無辜。廣播電視業者「違反事實查證」、「自律失控」的現狀，NCC確有儘管難為、卻仍有可為之事。

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更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1162期)。

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