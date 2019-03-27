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一年補助100億 首長都在賣水果 為何還是救不了台灣農業？

2019-03-27 14:14今周刊

【文／今周刊編輯團隊】

3月下旬的雲林麥寮天候漸暖，意味著結球萵苣（美生菜）產季接近尾聲，以美生菜為主力、種植面積近四百公頃的麥寮果菜生產合作社，正加緊進行最後一波採收作業。

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緊跟著剛摘下的美生菜輸送路徑，郭進展介紹斥資4千萬元打造的冷藏供應鏈：「這是真空預冷機，30分鐘就能把蔬菜中心溫度降到4度，預冷後移到暫存區……，要出貨就從專用碼頭，堆高機直接上冷藏貨櫃，蔬菜一秒都不會暴露在室溫下。」

「這些設備都是被日本客戶逼著做的。反正客人要什麼，我們就想辦法配合，生意才做得久。」走出工廠，郭進展說：「契作價格每公頃大約25萬元。就是因為訂單穩定，我們才能投資設備，也讓更多農民一起賺錢。」

離開現代化的美生菜工廠，走進全國最大的產地蔬果交易中心：西螺果菜市場，瞬間彷彿穿越時空，回到上個世紀。

所得偏低，弱勢產業

農家農業所得不到25萬 日子怎麼過？

占地約4公頃的交易場裡，沒有空調系統，只能靠電扇使勁攪動鋼鐵建物裡窒悶的空氣。成箱的新鮮蔬果，就堆放在塑膠棧板或地面上販售；成交後直接被半開放式的卡車或拖板車運走，全程「常溫」處理。

「我帶外國人來參觀過好幾次，他們都不敢相信台灣這麼落後。」曾獲頒神農獎的西螺在地菜農廖瑞生，邊走邊搖頭：「政府如果真的關心農業，為什麼不能蓋一座好一點的交易市場？」

根據農委會調查，2017年台灣農牧人口，較2007年減少14％；但這十年間，政府編列的農業預算，成長了57.5％。換算，政府2017年平均分配給每位農民的預算，比2007年水準增加了83％。但，同一時間農家所得與農業所得的成長幅度，都不及這項數字。

產銷失衡，天怒人怨

補助農民、首長拚外銷 就夠了嗎？

光是過去一年，就曾看見蔡英文因香蕉、鳳梨價格崩盤，質疑農委會「沒做好自己的工作」。高雄市長韓國瑜多次出訪，重點都是幫高雄農漁產品搶訂單；農委會主委陳吉仲也大秀出口成績，證明政府能幫農民賺錢。

然而，如果這些作法真能幫得上忙，農民理當早已擺脫悲情，而非年年面臨產銷失衡、血本無歸的宿命輪迴。

午夜時分的台北第一果菜批發市場，台北農產運銷公司市場管理員江榮生，拍拍裝著青江菜的紙箱說：「『產銷失衡』聽起來好像很複雜，但對我們來說只是很簡單一句話：『貨來得太多、多過市場需要，那不管菜漂不漂亮，價格一定不好。』」

賺錢進口袋，賠錢要補助

無條件補貼 只會扼殺農業技術進步

「農委會和地方首長，過去就一直在接外銷訂單，為什麼現在還要不斷找新的通路？不斷開發新的通路、台灣農產品外銷數字又沒有明顯成長，就表示過去的通路沒有好好長期經營。」

政府面對產銷失衡也推出各種救價政策，這些手段，是由農業發展基金下的「產銷調節緊急處理計畫」預算支應，2018年約花費1.43億元，2019年則編列1.58億元經費。

這筆經費看在專業農民眼裡，卻是阻擋農業進步的元凶。廖瑞生認為，政府只要做到揭露資訊、監督有無不當獲利、協助農民連結消費者，就不必過度干預市場價格，「不要為了選票妥協」。

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本文為精采摘要，更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1162期)。

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