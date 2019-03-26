蘋果、Netflix、迪士尼共赴殺戮戰場 搶眼球大戰誰占上風？

圖／達志 分享 facebook

【文．林韋伶】

蘋果（Apple）即將推出萬眾矚目的影音串流服務，而傳統媒體巨擘迪士尼（Disney）也順利併購福斯（Fox），這場由科技巨獸與媒體大咖參與的大混戰，究竟將由誰勝出？

說到線上影音串流市場，目前檯面上的主要競爭者包括：網飛（Netflix）、亞馬遜（Amazon）、迪士尼、蘋果與AT&T，若將競爭者簡單畫分，可以分為以內容為核心或以內容製作起家的網飛與迪士尼，而亞馬遜、蘋果與AT&T則是由科技業跨足線上影音市場的新進競爭者。

由於每家公司在各自的領域都有「喊水會結凍」的影響力，當各具特色的巨人們衝上同一個擂台時，究竟誰能笑到最後，將是市場關注的焦點。

線上影音串流竄起 2018年訂閱數正式超越有線電視

根據IHS Markit統計，全球線上影音服務的訂閱人數於2018年達到6.13億人，正式超過有線電視訂閱人數的5.56億人，在2017年有大約27%的觀眾拋棄有線電視，投入線上影音服務的懷抱。

此外，IHS Markit也發現，線上影音服務影響到的不只是有線電視，甚至連電影院也遭到波及。在2018年，全球觀眾上戲院看電影大約花費411億美元，但花在觀看線上影音或是下載影音內容的金額則達426億美元，更慘的則是影音光碟市場，跟2014年相比直接腰折，來到僅131億美元的水準。

面對這塊還有蓬勃發展潛力的市場，從媒體產業到科技產業都躍躍欲試，也宣告未來幾年線上影音服務產業將成為殺戮戰場。

Wedbush證券科技產業分析師喬爾庫里納（Joel Kulina）預估：「大咖們大約要廝殺2到3年時間，內容產業與線上影音串流的競爭版圖才會趨於明朗，同時有這麼多大咖加入競爭，可以想見一定是血淋淋的戰役，樂觀認為大家都能變成贏家好像有點不切實際。」

社群軟體SnapChat母公司Snap的董事會成員喬安娜柯爾斯（Joanna Coles）觀察，現在的情勢演變非常有趣，因為迪士尼與福斯合併後成為一個巨人，還有網飛與蘋果等強勁對手，「每家內容都有一點不同的地方，是一場內容軍備競賽。」

內容軍備競賽開跑 各家大咖砸錢不手軟

在線上影音內容競賽中，相信大家一定常聽到「內容為王」（Content is the King）的說法，意思就是想要吸引觀眾，有「好的內容」絕對是決勝關鍵。然而，好的內容可不會憑空掉下來，各家業者勢必得準備好銀彈採購影音內容。

如果以今年各家業者預計將投入內容產業的資金來看，已經花710億美元於今年收購福斯的迪士尼最大手筆，加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）預估迪士尼將再砸約240億美元購買內容，並在年底前推出OTT平台。

而在去年6月以約850億美元收購時代華納（Time Warner）的美國電信巨擘AT&T，今年可望再投入143億美元收購內容，同時也將在年底前推出新OTT平台。

身為全球最大線上串流影音龍頭的網飛，在2018年就已經花了120億美元在內容採購上，今年預估將再加碼到150億美元；至於亞馬遜與蘋果，今年花在投資內容的資金則相對較少，亞馬遜可能投入約50~60億美元的資金，而蘋果目前僅宣布將投入10億美元。

喬安娜柯爾斯分析，蘋果目前大概已經有5個做好的節目可以隨時開播，但這些內容一個下午就看完了，所以如果蘋果要跟網飛或迪士尼一起競爭，勢必要投入更多資金。

「蘋果僅投入10億美元買內容，跟其他競爭對手花的錢比起來真的是杯水車薪，這筆錢甚至比美國電視台ABC、NBC、CBS的投資都還要少，但因為手上超過2000億美元的閒錢可運用，未來還是有機會看到蘋果宣布加碼投資。」喬安娜柯爾斯如此認為。

科技巨獸與媒體大咖對決 誰占上風？

儘管內容可說是線上影音串流服務的決勝關鍵，但在這場科技巨獸與媒體大咖的對決中，還有許多其它複雜的因素可能影響成敗。

以在全球有1.4億註冊用戶的網飛來說，喬爾庫里納認為，網飛近年來做的事就是不斷花錢投資內容，過去這招可能會奏效，但包括迪士尼等競爭者加入市場、也將如法炮製的情況下，網飛的獲利恐怕將被壓縮。

但喬安娜柯爾斯看好網飛的品牌力，認為在這場戰役中，最後的決勝關鍵將是品牌，由於千禧世代跟Z世代都覺得網飛產製的內容跟一般娛樂產業內容不同、比較酷，因此有機會靠品牌形象脫穎而出。

而迪士尼與AT&T，儘管已透過併購的方式獲得豐富內容，但從今年才要開始累積註冊用戶數，這將是一大考驗。相較來說，儘管蘋果也是從今年才開始推影音服務，但挾著全球數十億硬體設備用戶的優勢，等於擁有強勢通路，爆發力不容小覷。

不過，最受華爾街分析師看好的則是亞馬遜，許多分析師都認定這將是一場無法在短期內結束的戰役，因此廠商口袋的深度將是最後決勝關鍵。

網飛因為沒有其它賺錢的服務可以幫助支撐年年的大筆投資，但在美國擁有1億Prime會員數量的亞馬遜，不但在雲端服務Amazon Web Services（AWS）擁有營收年成長率約50%的實力，在廣告業務的部分也展現快速獲利的潛力，其電商平台還可以配合影音服務，就算影音服務陷入虧損也不會無以為繼。

此外，如果拿中國電商阿里巴巴集團跨足影業的案例來看，電商玩家的確有較強吸收虧損的能力，像是阿里影業儘管在去年大片《阿修羅》慘遭滑鐵盧，但因為口袋深度夠，不影響公司緊接著投資大片製作，今年則靠《流浪地球》與《飛馳人生》扳回一城。

這場由科技業挑起戰火直搗媒體產業核心服務的戰役，儘管鹿死誰手仍不明朗，但已經造成傳統媒體業者的極大威脅。

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