親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

面對假新聞紅色統戰，台灣如何守住民主？

墾丁海產店30片超厚鮭魚！ 超便宜她驚呼：不用做生意了？

下市34年後再上市 牛仔褲老牌Levi's看到什麼契機？

2019-03-25 09:50今周刊

圖／達志
圖／達志
分享

【文．林韋伶】

說到牛仔褲，你心中浮現的第一品牌是哪一家呢？相信有不少人會馬上想到Levi Strauss & Co（簡稱為Levi's）。

這家有166年歷史的牛仔褲品牌，一度在美國股市下市，卻選擇在美國時間21日強勢回歸，獲得投資人10倍超額認購的支持，股價在上市首日飆漲超過30%，為公司募集到6.23億美元，一度將公司市值推升到89億美元（約台幣2759億元）。

但這個過去曾經批評股東「短視」而選擇私有化的牛仔褲霸主，這次又是為了什麼原因，再度回歸資本市場呢？

1853年，創辦人Levi Strauss在美國加州舊金山創辦牛仔褲品牌Levi's，因為搭上美國淘金熱大賺一筆。當時的工人因工作環境惡劣，對Levi's用丹寧布設計出來相對耐穿的牛仔褲情有獨鍾，而取得成功的Levi Strauss因為沒有子嗣，過世後將公司交給姪子與姪女的Haas家族。

股票下市後再上市 Levi's到底在想什麼？

事實上，Levi's對資本市場並不陌生，在公司邁入第118年時，也就是在1971年，Haas家族發現公司擴展到太大的規模，光靠家族人力無法好好經營，因此決定上市，首度在美國股市掛牌。

不過，也才經過14年的光景，Haas家族又決定在1985年將公司私有化，原因是因為受不了股東的短視近利。

距離上次私有化後34年的今天，是什麼讓Haas家族回心轉意，決定再度擁抱資本市場呢？

最直白地講，公司經營好好的為什麼需要上市？最終還是缺錢，但在缺錢的背後，其實也隱含著幾項Haas家族觀察到的市場變化與競爭，這才是最值得投資人留意的地方。

首先，時尚圈流行的服飾材質似乎又悄悄吹起丹寧風（牛仔褲的材質）。過去幾年因為吹著運動風，包括UA與Lululemon等運動服飾品牌迅速竄起，消費者也偏好以萊卡為材質等運動時尚衣著，讓老牌的Levi's因此受到不小衝擊。

然而風水輪流轉，消費者的喜好更不可能一成不變，嗅到有機會重回丹寧布獨領風騷的時代，Levi's預先籌措資金準備大展身手。

根據國際市調公司歐睿國際（Euromonitor International）的統計，自2013年起到2018年，美國牛仔褲年均銷量大約萎縮2.3%，但在未來幾年情勢可望逆轉，自2018年到2023年，年均銷量成長率將轉負為正到1%。

166年老品牌籌資求擴大版圖

此外，電商的崛起也是關鍵因素之一。由於現在有愈來愈多消費者選擇透過網路添購行頭，而不是像過去一樣去百貨公司逛街買東西，品牌力較強的公司像是：Levi's、Nike、Adidas…等擁有大批粉絲的牌子，就有機會因為電商崛起而受惠。

第三，Levi's這次募資的其中一個目標，就是希望能有更多銀彈來拓展市場，除了希望能走出美國，更希望未來消費者想到Levi's不只有想到牛仔褲，其實他們還有外套、鞋類等產品。

Levi's目前仍是一個以美國為主要市場的品牌，公司有超過一半的營收都來自美國本土，但在經濟成長相對具爆發力、中產階級崛起的新興市場，像是中國與印度貢獻卻不多。

以2018年來說，來自中國的營收貢獻僅占全體的3%，而根據公司財報揭露的2017年亞洲區整體營收占比也僅有17%，這次募資將有機會讓Levi's更有本錢到新興國家搶市。

最後一個可能的原因，AlixPartners顧問公司負責人Bill Lewis則分析：「其它國際服飾品牌都已經上市，未來幾年Levi's的營收成長可望優於其它競爭對手，現在當然是上市的絕佳時機。」

已經在美國上市的全球知名服飾品牌，包括：同樣以牛仔褲產品聞名全球的Wrangler、Gap的母公司Old Navy、American Eagle Outfitters，以及目標百貨（Target）。Bill Lewis也認為，Levi's上市後想當然會有助公司徵才。

Levi's採同股不同權制度 投資人眼睛得放亮

至於Levi's當初詬病股東短視近利的問題，這次也透過「同股不同權」的制度找到了解答。Levi's的股票將分為級別A與級別B，級別A股東享有一股一票的權利，而級別B股票的擁有者一股則有10票，其中級別B股票全握在Haas家族手中。

根據外媒的估算，這次Levi's股票上市後，因為採同股不同權的制度，Haas家族仍能握有公司約81%的股權控制權。

對Haas家族來說，跟投資人拿錢的同時，還能享有控制公司營運方向的權力，當然是再好不過的事情，但投資人在掏錢搶當股東的同時就必須仔細思考，是否能全然相信Haas家族的營運能力呢？

你可能感興趣》

用任天堂主機玩遊戲落伍了　谷歌推出殺手級服務「Stadia」

被蘋果、谷歌打趴 Garmin為何還能起死回生做到世界第一？

努力3年難撼亞馬遜 谷歌雲端操盤手走馬換將

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

分享

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

相關新聞

因SARS意外熱門 賣逾百年的明星花露水停產？ 業者回應了

2019-03-22 13:02

5天賣出17億票房 國片《比悲傷更悲傷的故事》為何在中國爆紅？

2019-03-21 13:22

「林若亞條款」上班族薪資所得 這樣報最省荷包

2019-03-21 13:30

年逾60、完賽兩次東京全馬 蔡明忠：想到完成時的美好 就可堅持到底

2019-03-20 13:25

幫農夫外銷6千噸檸檬、替屏東還百億負債「接地氣」縣長潘孟安有何魅力？

2019-03-20 13:25

沒受過教育卻有一手匠師技藝 87歲步道師靠修古道守護森林

2019-03-20 13:25

還在拿紙本發票？這樣做獎金可以自動入帳

2019-03-20 13:22

眾叛親離！民投董座郭倍宏意外下馬：都是我的錯

2019-03-20 13:00

賠5千萬還翻倍賺回來！他用十年悟出選股三心法

2019-03-20 11:30

大考數學0分 法官助理當10年 一關鍵讓她轉任律師

2019-03-19 10:36

「極度乾燥」出走、永福樓收攤 東區商圈倒店潮不是你想的那樣

2019-03-18 10:57

兩大網路巨頭破天驚結盟　PChome、樂天各有什麼盤算？

2019-03-15 15:58

王品配息4.5元股東穩賺？先問自己還吃不吃

2019-03-15 15:53

不但耍政府還耍顧客 特斯拉馬斯克哪些事蹟讓人抓狂？

2019-03-14 14:54

離職小編「一人食」生活日常 感動Airbnb、三得利搶合作

2019-03-14 10:40

街口要做餘額寶 台灣人會買單嗎？

2019-03-13 14:18

抗雙B、攻中國 馬斯克「暴衝砍價」的盤算

2019-03-13 14:18

連亞馬遜都捧錢來台搶下單 台灣新創是怎麼收服國際大廠？

2019-03-13 13:15

阿凡達、玩命關頭都是客戶 台灣工程師玩臉部特效奪奧斯卡獎

2019-03-13 13:14

避開股市震盪 高配息債券基金專家教你怎麼做

2019-03-13 13:13

明年可望晉升全球健身器材一哥 喬山靠這台機器逆襲對手

2019-03-13 13:10

最多賺8.88% 10大最夯現金回饋信用卡報你知

2019-03-12 16:19

我們只想要按「爛」的功能 祖克柏深情長文遭網友圍剿

2019-03-11 13:40

起薪5~6萬…金飯碗的首選 已不是財金科系畢業生？

2019-03-11 13:14

世界上最有錢的人是誰？ 21歲正妹成為「嬌」點

2019-03-08 11:32

譚敦慈、宣明智吃蔬果不會吃進農藥 怎麼辦到的？

2019-03-08 11:14

圖利員工？ 興櫃股王緯穎的3個疑點讓股東不放心

2019-03-07 14:58

日圓貶破0.28可換匯了嗎？ 兩技巧教你鎖住最佳匯率

2019-03-06 15:36

「悲觀時布局、狂歡時出場」 理財教母靠3原則逮到A股噴出

2019-03-06 13:13

最美燈會》被外媒譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」 屏東縣是怎麼做到的？

2019-03-06 13:11

親人對簿公堂！失智被騙一億 財產給兒子就被棄養

2019-03-06 13:10

把偏鄉高中變男籃名門！鐵血教頭帶隊殺進HBL四強 靠「不留遺憾的決心」

2019-03-06 13:04

酒駕撞到人竟然可以保險理賠？ 一張圖讓你秒懂

2019-03-05 11:23

把敵人變動能 Booking.com進逼Airbnb旅宿共享一哥地位

2019-03-04 19:00

是多此一舉？把房子低價賣給孫子想減稅 要小心那些事

2019-02-27 11:58

怕被AI取代不如直接當它老闆 台股達人教你一次買齊最強AI股

2019-02-26 17:00

被蘋果、谷歌打趴 Garmin為何還能起死回生做到世界第一？

2019-02-26 16:59

一天開2.6家 一芳如何坐穩拓點王 緊追CoCo、五十嵐？

2019-02-26 16:57

每7次就有1次檢查沒必要 電腦斷層淪成病患照心安？

2019-02-26 16:54
看更多

熱門文章

換柱現世報？韓流罩頂 朱立倫恐被「換朱」

2019-03-21 08:36

因SARS意外熱門 賣逾百年的明星花露水停產？ 業者回應了

2019-03-22 13:02

眾叛親離！民投董座郭倍宏意外下馬：都是我的錯

2019-03-20 13:00

還在拿紙本發票？這樣做獎金可以自動入帳

2019-03-20 13:22

5天賣出17億票房 國片《比悲傷更悲傷的故事》為何在中國爆紅？

2019-03-21 13:22

賠5千萬還翻倍賺回來！他用十年悟出選股三心法

2019-03-20 11:30

賴清德為何決意參選總統？會贏嗎？

2019-03-20 16:42

突顯特質與參賽優勢 他甄選錄取成大電機

2019-03-22 15:22

新潮流總召鄭文燦表態挺小英 認為柯P難勝出 韓國瑜不選機率高

2019-03-21 08:38

大學甄選面試攻略 三大地雷千萬別踩

2019-03-22 14:49

從驚奇隊長電影台詞 學多益關鍵字！

2019-03-22 15:22

辜公怡火速接棒 掀起台泥集團新質變

2019-03-21 14:30

談台灣3難題… 不要核能又不要燃煤 德國怎麼推昂貴風電？

2019-03-22 09:57

跨境電商女王朱佳期 月入千萬的奇幻人生

2019-03-21 15:45

幫農夫外銷6千噸檸檬、替屏東還百億負債「接地氣」縣長潘孟安有何魅力？

2019-03-20 13:25

高含金量千里馬 30檔台股長投最佳標的

2019-03-22 14:49

沒受過教育卻有一手匠師技藝 87歲步道師靠修古道守護森林

2019-03-20 13:25

年逾60、完賽兩次東京全馬 蔡明忠：想到完成時的美好 就可堅持到底

2019-03-20 13:25

「金店面」真的生鏽了嗎？6都店面成交總額5年衰退45%

2019-03-22 09:36

多次婉拒副手 賴清德變身小英對手

2019-03-21 14:56

善用照片、掌握面試關鍵字 她申請進中醫大實現理想

2019-03-22 15:22

別急著想太空旅行 新研究：會喚醒體內休眠的皰疹病毒

2019-03-22 15:19

早一步訪美 胖周瑜給柯P設下「鄭文燦障礙」

2019-03-20 16:43

謝金河：從年報、配息看真章

2019-03-21 14:18

「林若亞條款」上班族薪資所得 這樣報最省荷包

2019-03-21 13:30

台南勝選為賴神搭起攀上政治高峰的階梯

2019-03-21 08:39

偏光板原材供應吃緊 供需影響產品報價波動找商機

2019-03-22 14:49

在購屋這件事 女性發言權已經超越男性

2019-03-22 08:43

用iPair、甜甜圈快襲20國…台灣交友網始祖 翻身最強飆股轉型記

2019-03-22 09:54

為前進歐洲航空城留學 他多益三年進步200分！

2019-03-22 15:22

百萬阿宅大軍相挺 尚凡股價創新高

2019-03-21 14:57

體驗鮮明常民生活 油麻地逛生猛不夜城

2019-03-22 10:00

下市34年後再上市 牛仔褲老牌Levi's看到什麼契機？

2019-03-25 09:50

PCB誰能搭上5G大行情？

2019-03-21 14:13

Model Y問世 特斯拉再起契機？

2019-03-21 14:21

營建329檔期漲升股利 挑獲利績優生搭籌碼才精實

2019-03-22 14:49

佈局下一個主流股

2019-03-21 14:06

PCB新兆元產業 聚焦7大應用 需求延燒不退

2019-03-22 14:49

投信季底作帳的黑馬

2019-03-21 14:05

低本益比股啟動補漲

2019-03-21 16:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top