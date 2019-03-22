因SARS意外熱門 賣逾百年的明星花露水停產？ 業者回應了

【撰文 李伊晴、廖元鈴】

家喻戶曉的明星花露水有百年歷史，是許多家庭的居家必備品，但有民眾發現，最近越來越難買得到，更傳出停售消息。實際求證業者，明星化工指出，目前的狀況確實是「停產」，但不代表永久停產，更沒有所謂的歇業規劃。

圖檔來源：劉品義 提供 分享 facebook

據了解，明星花露水為民國初年的上海藥商周邦俊所研發調製。

1929年，由周邦俊長女周文璣接手經營，1951年，周文璣來台並成立「明星化工股份有限公司」，生產花露水與爽身粉，一推出後即風靡全台，供不應求，成為當時女性的必備品。

明星花露水起初是當香水使用，但是因為酒精濃度高，也常被用來作為醒腦、祛臭、止癢、消毒等用途；2003年，SARS在台爆發，明星花露水因為酒精濃度約73%，與稀釋後的消毒用酒精相近，又意外成為熱門產品。

近日許多民眾表示，到大賣場、量販店，越來越難找到明星花露水的身影，如今傳出停產，引起網友哀號，「真的好可惜，從小用到大」、「很喜歡花露水的味道，止癢超好用」，還有人表示已開始囤貨，「有看到就全掃」。

明星化工總經理郭超受訪表示，目前沒有正式對外宣布消息，但以現階段產線的狀況，確實是「停產」狀況，但他強調，並不是永久停產。

他指出，停產是推動大規模改革的計畫之一，為了確保這項品牌能走長久，並持續提供高品質的商品給消費者，因此從工廠軟硬體設施的更新、產品品質控管，甚至到人員內部教育，都要從頭到尾的進行改革，所以目前停售，是推動改革的必要過程。

郭超強調，停產是創新的必要過程，外界無須過多臆測，更沒有所謂的歇業規劃。

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