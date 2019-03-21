「林若亞條款」上班族薪資所得 這樣報最省荷包

【撰文 許雅綿】

五月報稅季即將到來，今(2019)年報稅除了有綜所稅稅率調整、股利所得課稅新制、調高扣除額標準、調整基本生活費保障，以及放寬健保費列舉扣除要件等5大新規定之外，與上班族最相關的「薪資所得計算」也有重大的變動，即從現行定額扣除的單軌制，改為雙軌並行，新增「核實減除」方式，預定2019年1月1日起實施，2020年5月申報所得稅時適用。

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現行的薪資所得計算，是採取薪資收入減除薪資所得特別扣除額（薪資扣除額為20萬元）的方式。但由於名模林若亞2006年時，因表演負擔巨額治裝費用，將30萬元列為執行業務所得，被國稅局改為薪資所得，且要求補稅5萬多元，讓林若亞不滿提出行政訴訟，而大法官也認定此案稅法違憲，要求財政部檢討修正所得稅法相關規定。

林若亞條款上路 薪資所得計算將可二擇一

KPMG安侯建業家族稅務辦公室主持會計師許志文表示，現行薪資所得不論多寡，都採同一固定金額減除，導致薪資所得1000萬元的人與薪資所得100萬元的人，薪資扣除額均為20萬元，此與其他類別所得〈例如營業收入〉可實額減除計算方式，有差別待遇。

所以大法官2017年就提出釋字第745號解釋，指出所得稅法關於薪資所得計算，僅允許薪資所得者，減除定額的薪資所得特別扣除額，而不允許該年度必要費用超過法定扣除額時，可以列舉或其他方式減除，與憲法第7條平等權保障的意旨不符，要求財政部二年內(即2019年)檢討修正所得稅法相關規定。

因此，行政院院會在2018年就通過所得稅法修正草案，宣布薪資所得計算部分，從現行定額扣除的單軌制，改為雙軌並行，新增核實減除〈特定費用減除〉方式，薪資所得者不分行業類別，都可以二擇一。

由於此修法是因名模林若亞而起，因此又被外界稱為「名模條款」或「林若亞條款」。

低薪族挑定額扣除 高薪族選核實減除最省稅！

KPMG安侯建業聯合會計師事務所協理楊華妃表示，特定費用減除部分，財政部參考各國薪資所得課稅制度及各界意見，列出「治裝費」、「職業上工具支出」及「進修訓練費」。

而特定費用的定義，財政部要求應該與所從事的職業，具有直接關聯性，例如「職業專用服裝費」，要與職業相關，且只有在「工作時」可穿著的衣服，例如律師購買出庭所需穿著的法袍支出，以及模特兒為舞台表演購買專用服裝的支出等。

職業上工具支出，例如貨車司機買貨車、搜救人員添購保障個人安全的裝備等；進修訓練費則須為職業上必須精進的訓練，例如與職業相關、法律規定進修的領域，若是被公司外派到海外，自費學習的語言課程，可要求公司檢附證明讓國稅局核定適用。

整體而言，減除的特定費用要符合四大原則，即第一、勞務直接相關且必要性；第二、實質負擔；第三、重大性；第四、共通性。為了避免浮濫或虛報奢侈非必要支出，每人全年各項的減除金額以薪資收入的3%為上限。

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然而，薪資所得計算有定額扣除、核實減除等兩種方式，民眾該如何選擇？財政部國稅局內部就建議，基本上領薪族已有20萬元的薪資扣除額，若核實減除的金額低於20萬元，採定額扣除方式比較划算。

舉例來看，若領薪族將3項特定費用減除全數用滿，年收入乘上9%(3%X3)，要大於20萬元薪資特別扣除額才划算，由此推算，年收入至少要223萬元〈計算公式：20萬元/9%〉，使用核實減除方式才會比較有利。

今年記得記帳 明年才有機會少繳稅！

雖然試算下來，一般上班族希望透過核實列報的方式來減稅，恐怕沒想像中那麼容易，但楊華妃說，今年記帳已變成必要的工作，特別是高薪白領族，因未來相關費用必須整理相關憑證並記帳，如果不做，明年可能連列報的機會都沒有。

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