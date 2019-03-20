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郭台銘：與高雄合作 不需要也不接受任何政治人物指派

還在拿紙本發票？這樣做獎金可以自動入帳

2019-03-20 13:22今周刊

【文／今周刊 歐陽善玲】

年近六十的陳光輝，是集保結算所業務部協理；具會計師資格的他，自認「心思不夠細膩，是個粗線條的人」，不適合在事務所工作，年輕時便投身公職，後來進入集保中心開疆闢土、帶兵打仗。但這幾個月，「粗線條」的他發現了一個意外好用的雲端服務，讓他的生活及消費變得井然有序。

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「每次去全聯，看到結帳隊伍大排長龍，就忍不住搖頭！」陳光輝幾乎每周都會到全聯超市採買日用品；看著每個結帳的人，先從自備的購物袋中掏出錢包，再從錢包中的鈔票夾、零錢袋中翻找現金交給結帳員。等結完帳，印出發票及找零後，又得把零錢、發票甚至點數，一一收進錢包。

這樣不效率的結帳方式，常讓他感到不耐煩；還有消費所產生的發票，有時隨手塞在口袋、有時順手丟在車上、桌上，要每天記得將發票整理好，放在固定位置，對陳光輝來說，太不符合他豪邁的個性，甚至可說是件苦差事。冗長的結帳流程，雜亂的消費發票，這些每天會遇到的生活消費痛點，幾個月前，他找到了解決方案。

電子支付 結合雲端發票

不找零、不印發票 結帳快

原來今年初，財政部推出「統一發票兌獎」App，引起陳光輝興趣。他主動上網找到了「財政部電子發票整合服務平台」，並依照操作提示，點選「申請手機條碼」，先將手機設定為雲端發票載具。

接著，再進行「歸戶設定」。也就是將信用卡、悠遊卡或一卡通等平日會使用到的支付工具，全都綁定在手機上。之後，不論刷哪一張卡消費、或透過悠遊卡到超市、便利超商買東西，所產生的發票就會保存在雲端，不必再列印出來，整理好，一張張對獎。

「平時常去超商、超市消費，兩個月下來累積的發票一大疊，不但要花時間整理，對獎也很麻煩；今年一月，財政部推出『統一發票兌獎App』後，我開始學習用手機管理發票，結合電子支付功能，今年來發票量大減，透過手機下載『雲端發票』App，消費時間、明細、店點等資料，也能一目了然。」

陳光輝坦言，自己向來沒有記帳習慣，不喜歡凡事斤斤計較，但透過發票管理，就能很快掌握每月金流。「會計上有所謂的『重要性原則』，意思是對結果不會造成影響的地方，可不必按照會計原則。我的記帳方式也是抓大方向，不喜歡記流水帳，除非當月支出特別高，才會檢視一下，看錢花到哪。」

從一個「對發票用的App」開始，這位會計師大叔終於在近六十歲的年紀開始記帳，改變不只如此，他也慢慢習慣接納數位支付工具。每天出門，陳光輝的皮夾裡只有幾張百元鈔，能用悠遊卡、信用卡、街口支付等電子支付的地方，他一定不使用現金，所有消費發票也全部存在雲端。每月，他只要核對信用卡帳單及雲端發票，就能大致掌握花費情況，「現在除非到傳統市場、或不開發票的地方，才會用現金結帳。」

使用悠遊卡支付，不必再掏錢找零；透過雲端保存發票，生活也變得清爽。「過去對發票至少要花半天時間，現在透過手機條碼，在網路上設定匯款帳號，發票整合服務平台就會自動對獎，中獎也會通知、不用自己去領獎。這麼好用的工具，一定要分享出去！」他一面盯著手機，一面示範教學。

閱讀全文

更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1161期)。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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