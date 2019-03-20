親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

郭台銘：與高雄合作 不需要也不接受任何政治人物指派

沒受過教育卻有一手匠師技藝 87歲步道師靠修古道守護森林

2019-03-20 13:25今周刊

【文／今周刊 賴若函】

三月二十一日國際森林日即將到來，林木保護的重要性再次浮上枱面。甫獲第一屆榮譽步道師獎項的呂來謀，多年來以匠人精神，默默守護森林古道修繕工藝。

分享

不可以把釘子一次全部打進去，要慢慢敲，不然會整塊裂掉。」中文不輪轉、需要人從旁翻譯的排灣族耆老呂來謀，全神貫注打量眼前十來公斤重的巨石，先用鉛筆在其上畫線，再由不同角度插上鋼釘、以斧頭敲打，板岩逐步片狀切落後，就是登山客腳下的步道石級。

八十七歲的呂來謀，是部落碩果僅存懂得「徒手破大石」工法的人；他也因為剖石、鋪石獨門絕藝，獲選為第一屆台灣千里步道協會榮譽步道師，隨著國際森林日到來，更深喚醒人們對大自然的永續保護意義。

在他的巧手下，厚一點的石板，化為地板、屋頂；薄一點的就成了桌子。所有建材都能就地取得，如今雖已有切割石板的自動化機器，但終究難以複製呂來謀醞積數百年原住民傳統的匠人技藝——他的作品，獨一無二。

活工具書

築路、建屋 都就地取材

他來自屏東三地門的達瓦達旺（Tjavatjavang）部落，是部落人盡皆知的「活工具書」，除了精通竹葉藤編器具，也善於築路、建築工法。例如在山坡地開墾農田時，用砌石駁坎撐住陡坡的階梯式平台；又或者步道石梯前的擋板、主建築旁的矮牆、屋頂、桌子，呂來謀都能就地取材，憑藉一雙巧手，打造出不易被大雨沖刷侵蝕的建築工事。

「光是他帶在身邊的自製鐵刀，一支功能就可以抵坊間鐵鎚、十字鎬等多用途，但族裡年輕人幾乎都不會做！」千里步道協會副執行長徐銘謙說。

個頭瘦小不多話的呂來謀，成長於二次世界大戰時期。兩歲時父親就過世，自小貧困、沒有受過正規教育，自學中文、日文，寫得一手優雅中文字，也熟讀日文版本聖經。記憶力一流的他，擅長「做中學」，從小跟著長輩蓋房子，對各樣工法過目不忘。

在屏東縣三地門鄉達來村隘寮溪左岸，有座排灣族人建的百年石頭城，冬暖夏涼的石板屋，是因風災數度遷村遺留的舊部落，只作為耕種之用。過去山上還有學校，每天從平地來的老師爬上爬下，很多人走完都吃不消，大喊要辭職，石頭城前的山坡，也因此有了「辭職坡」稱號。

二○一五年，呂來謀帶著千里步道協會的志工群們，用古法重建步道，讓難以通行的「辭職坡」變得容易行走，也成為遊客必訪景點。徐銘謙看他使用的工法，是用很小的石片做成地板，大幅增加摩擦力，讓行人不易滑倒、雨水也不易沖刷侵蝕步道，和日本沖繩首里城的石疊道雷同，讓她大感驚奇。

過目不忘

看日人修路 「就學起來了」

一問才知呂來謀除了原住民工法，也因為「過目不忘」的天分，從日本人身上學到不少技巧。

在日治時期長大，擁有日本名「木川平碌」的呂來謀說，大約一九四○年代、不到十歲的他，在一次大雨過後，看到日本人到部落修復遭沖刷破壞的馬路，就是用石板做出排水溝，「我從旁邊看，也就學起來了。」

評審在榮譽步道師的獲獎理由中提到，呂來謀鋪路的工法，是把隘寮北溪沖刷出來的板岩，一層層堆疊出砌石駁坎，調整成砌石塊或石板鋪成的路面；透過特殊鑿石工具將巨岩剖開，化作一片片石板。獲獎，代表著呂來謀把排灣族人適應環境、歷經淬鍊的工藝靈魂，展露無遺。

閱讀全文

更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1161期)。

你可能感興趣》

2018金馬獎最佳紀錄片》傅榆談《我們的青春，在台灣》的創作初衷

金曲創作歌手舒米恩 用音樂拉近世界的距離

台灣血液權威跨足文壇 「無心插柳」的創作人生

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

分享

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

相關新聞

年逾60、完賽兩次東京全馬 蔡明忠：想到完成時的美好 就可堅持到底

2019-03-20 13:25

還在拿紙本發票？這樣做獎金可以自動入帳

2019-03-20 13:22

眾叛親離！民投董座郭倍宏意外下馬：都是我的錯

2019-03-20 13:00

賠5千萬還翻倍賺回來！他用十年悟出選股三心法

2019-03-20 11:30

幫農夫外銷6千噸檸檬、替屏東還百億負債「接地氣」縣長潘孟安有何魅力？

2019-03-20 13:25

大考數學0分 法官助理當10年 一關鍵讓她轉任律師

2019-03-19 10:36

「極度乾燥」出走、永福樓收攤 東區商圈倒店潮不是你想的那樣

2019-03-18 10:57

兩大網路巨頭破天驚結盟　PChome、樂天各有什麼盤算？

2019-03-15 15:58

王品配息4.5元股東穩賺？先問自己還吃不吃

2019-03-15 15:53

不但耍政府還耍顧客 特斯拉馬斯克哪些事蹟讓人抓狂？

2019-03-14 14:54

離職小編「一人食」生活日常 感動Airbnb、三得利搶合作

2019-03-14 10:40

街口要做餘額寶 台灣人會買單嗎？

2019-03-13 14:18

抗雙B、攻中國 馬斯克「暴衝砍價」的盤算

2019-03-13 14:18

連亞馬遜都捧錢來台搶下單 台灣新創是怎麼收服國際大廠？

2019-03-13 13:15

阿凡達、玩命關頭都是客戶 台灣工程師玩臉部特效奪奧斯卡獎

2019-03-13 13:14

避開股市震盪 高配息債券基金專家教你怎麼做

2019-03-13 13:13

明年可望晉升全球健身器材一哥 喬山靠這台機器逆襲對手

2019-03-13 13:10

最多賺8.88% 10大最夯現金回饋信用卡報你知

2019-03-12 16:19

我們只想要按「爛」的功能 祖克柏深情長文遭網友圍剿

2019-03-11 13:40

起薪5~6萬…金飯碗的首選 已不是財金科系畢業生？

2019-03-11 13:14

世界上最有錢的人是誰？ 21歲正妹成為「嬌」點

2019-03-08 11:32

譚敦慈、宣明智吃蔬果不會吃進農藥 怎麼辦到的？

2019-03-08 11:14

圖利員工？ 興櫃股王緯穎的3個疑點讓股東不放心

2019-03-07 14:58

日圓貶破0.28可換匯了嗎？ 兩技巧教你鎖住最佳匯率

2019-03-06 15:36

「悲觀時布局、狂歡時出場」 理財教母靠3原則逮到A股噴出

2019-03-06 13:13

最美燈會》被外媒譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」 屏東縣是怎麼做到的？

2019-03-06 13:11

親人對簿公堂！失智被騙一億 財產給兒子就被棄養

2019-03-06 13:10

把偏鄉高中變男籃名門！鐵血教頭帶隊殺進HBL四強 靠「不留遺憾的決心」

2019-03-06 13:04

酒駕撞到人竟然可以保險理賠？ 一張圖讓你秒懂

2019-03-05 11:23

把敵人變動能 Booking.com進逼Airbnb旅宿共享一哥地位

2019-03-04 19:00

是多此一舉？把房子低價賣給孫子想減稅 要小心那些事

2019-02-27 11:58

怕被AI取代不如直接當它老闆 台股達人教你一次買齊最強AI股

2019-02-26 17:00

被蘋果、谷歌打趴 Garmin為何還能起死回生做到世界第一？

2019-02-26 16:59

一天開2.6家 一芳如何坐穩拓點王 緊追CoCo、五十嵐？

2019-02-26 16:57

每7次就有1次檢查沒必要 電腦斷層淪成病患照心安？

2019-02-26 16:54

費用暴增50倍！LINE官方帳號改以量計價 130萬商家剉咧等

2019-02-26 13:35

人民幣定存已退燒？ 投資人還有這兩個選擇

2019-02-26 12:07

拚事業拚到118公斤 主廚成功減重35公斤這招健康又有效

2019-02-25 12:48

同婚專法過了小孩就不能叫爸爸媽媽？錯！政院懶人包闢謠

2019-02-21 11:45
看更多

熱門文章

「極度乾燥」出走、永福樓收攤 東區商圈倒店潮不是你想的那樣

2019-03-18 10:57

把Dyson當iPhone賣 千元就買得到的吸塵器 何必花上萬元？

2019-03-19 11:19

大考數學0分 法官助理當10年 一關鍵讓她轉任律師

2019-03-19 10:36

還在拿紙本發票？這樣做獎金可以自動入帳

2019-03-20 13:22

「不配住紐約」的一代 不只賴在家 還能不下床！

2019-03-19 12:00

眾叛親離！民投董座郭倍宏意外下馬：都是我的錯

2019-03-20 13:00

賠5千萬還翻倍賺回來！他用十年悟出選股三心法

2019-03-20 11:30

瞬間到香港 有哏眷村 左營果貿社區

2019-03-18 14:12

下班直奔回家吃飯、看影集？你也中了「戀家」的招

2019-03-19 12:00

積極回應空污報導 台塑、政府：徹查所有煙囪

2019-03-19 11:59

走進百年小鎮的日常 探尋美濃春光

2019-03-18 15:33

賴清德為何決意參選總統？會贏嗎？

2019-03-20 16:42

3歲俄羅斯天才小鼓手超萌驚人演出

2019-03-19 11:55

選擇性遺忘不簡單 新研究：「故意忘記」比「記得」更費腦力

2019-03-18 14:00

年逾60、完賽兩次東京全馬 蔡明忠：想到完成時的美好 就可堅持到底

2019-03-20 13:25

不是只有龍虎塔的蓮池潭

2019-03-18 14:17

幫農夫外銷6千噸檸檬、替屏東還百億負債「接地氣」縣長潘孟安有何魅力？

2019-03-20 13:25

早一步訪美 胖周瑜給柯P設下「鄭文燦障礙」

2019-03-20 16:43

港星任達華推薦高雄醫療觀光

2019-03-18 13:06

雙語城市不是夢 Taxi司機開口講英文

2019-03-18 14:10

放眼切削加工新應用 聚焦超音波解決方案

2019-03-20 09:53

全面布局智慧機械 提升台灣工具機競爭力

2019-03-20 09:53

世棒賽12強 11月台中開打

2019-03-19 15:28

沒受過教育卻有一手匠師技藝 87歲步道師靠修古道守護森林

2019-03-20 13:25

一個展覽 看藝術也能看時代

2019-03-19 15:26

踩著踏板的行動夢想──MY DAILY BEVERAGE.CO 焼き焼きYAKI

2019-03-18 13:39

捍衛空品硬起來 台中市府堅持中火4號機組除役

2019-03-19 15:28

攜手柯南故鄉 台中打造漫畫城

2019-03-19 15:28

餐車風 瘋餐車──La Rue 文創三輪車

2019-03-18 13:16

媽祖文化節 12百年廟同樂

2019-03-19 15:28

從「工商心理學」看見企業與員工的關係 共創雙贏

2019-03-18 08:27

台中外銷門戶 會展中心將動工

2019-03-19 15:28

盧秀燕1日來回訪港 銷14公噸台中茂谷柑

2019-03-19 15:28

台中市長盧秀燕強調 空汙防治不手軟

2019-03-19 15:28

台中老人健保補助 「今年一定恢復」

2019-03-19 15:28

白嘉莉遊世界：花博最驚豔

2019-03-19 15:28

紅豆 暖心的綿密相思

2019-03-18 14:15

後智慧手機年代：每個人都是工程師

2019-03-19 15:33

開放勞退自選 才能創造三贏

2019-03-19 10:22

侯兆百從零開始 種出頂級毛豆 綠金推手創立「高雄9號」品牌

2019-03-18 15:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top