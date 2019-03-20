沒受過教育卻有一手匠師技藝 87歲步道師靠修古道守護森林

【文／今周刊 賴若函】

三月二十一日國際森林日即將到來，林木保護的重要性再次浮上枱面。甫獲第一屆榮譽步道師獎項的呂來謀，多年來以匠人精神，默默守護森林古道修繕工藝。

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不可以把釘子一次全部打進去，要慢慢敲，不然會整塊裂掉。」中文不輪轉、需要人從旁翻譯的排灣族耆老呂來謀，全神貫注打量眼前十來公斤重的巨石，先用鉛筆在其上畫線，再由不同角度插上鋼釘、以斧頭敲打，板岩逐步片狀切落後，就是登山客腳下的步道石級。

八十七歲的呂來謀，是部落碩果僅存懂得「徒手破大石」工法的人；他也因為剖石、鋪石獨門絕藝，獲選為第一屆台灣千里步道協會榮譽步道師，隨著國際森林日到來，更深喚醒人們對大自然的永續保護意義。

在他的巧手下，厚一點的石板，化為地板、屋頂；薄一點的就成了桌子。所有建材都能就地取得，如今雖已有切割石板的自動化機器，但終究難以複製呂來謀醞積數百年原住民傳統的匠人技藝——他的作品，獨一無二。

活工具書

築路、建屋 都就地取材

他來自屏東三地門的達瓦達旺（Tjavatjavang）部落，是部落人盡皆知的「活工具書」，除了精通竹葉藤編器具，也善於築路、建築工法。例如在山坡地開墾農田時，用砌石駁坎撐住陡坡的階梯式平台；又或者步道石梯前的擋板、主建築旁的矮牆、屋頂、桌子，呂來謀都能就地取材，憑藉一雙巧手，打造出不易被大雨沖刷侵蝕的建築工事。

「光是他帶在身邊的自製鐵刀，一支功能就可以抵坊間鐵鎚、十字鎬等多用途，但族裡年輕人幾乎都不會做！」千里步道協會副執行長徐銘謙說。

個頭瘦小不多話的呂來謀，成長於二次世界大戰時期。兩歲時父親就過世，自小貧困、沒有受過正規教育，自學中文、日文，寫得一手優雅中文字，也熟讀日文版本聖經。記憶力一流的他，擅長「做中學」，從小跟著長輩蓋房子，對各樣工法過目不忘。

在屏東縣三地門鄉達來村隘寮溪左岸，有座排灣族人建的百年石頭城，冬暖夏涼的石板屋，是因風災數度遷村遺留的舊部落，只作為耕種之用。過去山上還有學校，每天從平地來的老師爬上爬下，很多人走完都吃不消，大喊要辭職，石頭城前的山坡，也因此有了「辭職坡」稱號。

二○一五年，呂來謀帶著千里步道協會的志工群們，用古法重建步道，讓難以通行的「辭職坡」變得容易行走，也成為遊客必訪景點。徐銘謙看他使用的工法，是用很小的石片做成地板，大幅增加摩擦力，讓行人不易滑倒、雨水也不易沖刷侵蝕步道，和日本沖繩首里城的石疊道雷同，讓她大感驚奇。

過目不忘

看日人修路 「就學起來了」

一問才知呂來謀除了原住民工法，也因為「過目不忘」的天分，從日本人身上學到不少技巧。

在日治時期長大，擁有日本名「木川平碌」的呂來謀說，大約一九四○年代、不到十歲的他，在一次大雨過後，看到日本人到部落修復遭沖刷破壞的馬路，就是用石板做出排水溝，「我從旁邊看，也就學起來了。」

評審在榮譽步道師的獲獎理由中提到，呂來謀鋪路的工法，是把隘寮北溪沖刷出來的板岩，一層層堆疊出砌石駁坎，調整成砌石塊或石板鋪成的路面；透過特殊鑿石工具將巨岩剖開，化作一片片石板。獲獎，代表著呂來謀把排灣族人適應環境、歷經淬鍊的工藝靈魂，展露無遺。

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