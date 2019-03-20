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郭台銘：與高雄合作 不需要也不接受任何政治人物指派

幫農夫外銷6千噸檸檬、替屏東還百億負債「接地氣」縣長潘孟安有何魅力？

2019-03-20 13:25今周刊

【撰文／今周刊 賴若函】

和屏東縣縣長潘孟安聊天，會深刻感受到「父母官」三個字的涵義。在屏東檸檬田裡舉辦的記者會，他準時到場，致詞完也不急著離開，到處和人打招呼，與農民業者交談、把重要人士介紹給媒體受訪。為了拍照走進田間的檸檬樹，他突然指著樹叢間白色小花說：「花開了！」並解釋起今年天氣怎麼影響收成、大小、甜度，彷彿種了一輩子的檸檬。

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身材高大的他外表樸實，說起話來卻邏輯分明，近來屏東縣因「史上最美燈會」一炮而紅，但在他眼中，這不是縣長厲害，而是縣府團隊將過去幾年的努力「畢其功於一役」。「你很難想像公務員、志工（為了辦好燈會）不眠不休加班到半夜兩、三點，是所有人激起團隊的榮譽感，我只是小螺絲釘。」

工作之於潘孟安，幾乎是生活中的一切，一天上班十四小時只是基本，時常下班回家後，又在宿舍內大大的白板、辦公桌開會。

例如破千萬人次的屏東燈會閉幕當天，潘孟安除了一一向志工道謝鞠躬、在晚間十點親自送走最後一批遊客；凌晨一點指揮中心關上最後一盞燈後，他還上臉書發了千字的感謝文。

三月五日晚上，他在宿舍開了直播處女秀，向各界致謝；緊接著六日傍晚，他已飛抵日本，連續第五年參加東京食品展，推廣屏東農特產品。在東京停留不到二十四小時，促成超過三億元訂單後，又旋即搭機返台處理縣務。旋風式的行程在旁人看來也許疲累，對潘孟安而言卻是生活日常。

一九九二年潘孟安回台，九四年瞞著家人登記參選屏東縣車城鄉鄉民代表，以最高票當選，後來再當上屏東縣議員、立委、縣長，七次選戰從未輸過。他既沒有雄厚財力，也沒有家族政治勢力庇蔭，期間戰無不勝的唯一利器，就是「以人為本」的工作信念；也因為一直將選民擺在第一順位，五十六歲的他至今仍單身。

為考100分 他念到120分才停

「他的特質就是百分百，選定目標、百分百全力以赴。」立委鍾佳濱與潘孟安同樣出身屏東，連鍾佳濱婚禮上的伴郎也是他，在他眼中，潘孟安時常給自己高標準，例如一四年競選縣長，他不只是要拚當選，還要拚最高票，「他投入的程度會讓人覺得，沒必要這麼拚啊！但為了確保百分百實現目標，拿讀書比喻，為了考一百分，潘孟安會念到一百二十分才停。」

在他任內，屏東縣不僅未舉債，截至一九年二月，總共還了一○七．六九億元債務，把八十八．六億元短債全都歸零，是全台唯一連續四年歲入大於歲出的縣市，決算賸餘為正且年年成長。

在雲林縣農業處前處長、金色大地公司總經理呂政璋的眼中，潘孟安打破台灣精英政治的常態，先從商才從政，好處就是可以接地氣，並且「實實地做、憨憨地做」。

金色大地近三年和屏東縣政府合作，縣府將在地的合作社底下、符合產銷履歷的果園，牽線給金色大地，簽訂三方合約，以「吃炸雞配檸檬汁」的形式把屏東檸檬賣到中國，成為台灣最大面積的檸檬契作生產、加工、銷售全鏈的獨特閉環銷售模式。

三年來，合約收購鮮果量已從一六年的一四三○公噸，成長到一八年的六五○○公噸，是台灣史上最大檸檬採購量，嘉惠無數屏東農民。去年一年賣出的檸檬，每顆以長度七公分計算，可繞台灣近四圈。「他不會跟你說大話，有什麼事情就報告，需要他協助的就協助。」呂政璋觀察。

有一次潘孟安因公務心煩，趁工作空檔找呂政璋上山散心，兩人在房間聊到凌晨三點，潘孟安還在邊回縣民服務簡訊，「心心念念都是屏東縣，就是像他的事業。」呂政璋有感而發。

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