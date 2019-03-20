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年逾60、完賽兩次東京全馬 蔡明忠：想到完成時的美好 就可堅持到底

2019-03-20 13:25今周刊

【文／今周刊編輯團隊】

3月初的東京台場，一年一度的東京馬拉松正式登場，氣溫雖然還有6度，但是一早就飄起細雨，體感溫度接近零度，不少人直打哆嗦。但今年的人群中，有一個台灣人熟悉的身影，也在細雨中開始熱身，他，是蔡明忠。

©TOKYO-MARATHON-FOUNDATION提供
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年逾60，還能在惡劣的風雨中全馬完賽，當然不是運氣好或天賦異稟，靠的是多年的努力，答案就在每個星期一傍晚的河堤上。

3月11日，星期一下午近6點鐘，距離東京馬跑完第8天，沒有意外地，《今周刊》記者就在河堤上遇見了蔡明忠。「每個星期一傍晚固定練跑，但大家都忙，有人出國、有時開會，只有他（指蔡明忠）是我們這群跑友中，最堅持不間斷的，幾乎很少缺席。」跑友之一、也是知名作家、編劇的侯文詠說。

這種持續不間斷地練跑，他維持了起碼七、八年，不管下雨還是酷暑，每個星期一傍晚，一下班，傍著夕陽和基隆河，他就到河堤上跑，每個月維持1百多公里的跑量，從來沒有停止。

蔡明忠，眾所周知是富邦集團大家長，大家習慣稱他為大董，事業版圖橫跨富邦金控、台灣大哥大、凱擘媒體，這幾年還跨足富邦勇士籃球、富邦悍將棒球。每年家族從富邦集團領到的股息可達上百億元，是一般人幾輩子賺不到的天文數字，他其實大可夜夜笙歌、紙醉金迷。

但此時，在河堤上的身影，一步一步、又一步，堅定、快速、穩定向前地，只是單純的一個跑者，喘氣、汗滴都與河堤上其他運動的居民沒有不同，不同的是，他幾乎從不缺席地練跑，多年，如一日。

一開始，讓蔡明忠動心起念決定運動的，是從兒子阿翰開始。阿翰是蔡明忠最小的兒子，卻是個「被祝福」的孩子，一出生就腦部發育不全，無法自理。

為了兒子的健康，老師建議讓阿翰學「爬牆」，爬牆不只是阿翰要學，一般人也能舒緩痠痛。不過，爬牆極其無趣，面對牆，持續做出爬牆的動作，一做就要30分鐘。蔡明忠一星期會有好幾個晚上，在家陪兒子一起做，每次30分鐘，一做就是好幾年。

蔡明忠對運動的堅持，讓旁人看了只有「佩服」二字，平常總愛吐槽他的太座陳藹玲，在一旁透徹地看他說，「他在運動裡鍛鍊身體，也鍛鍊心。」

就像熱愛馬拉松的日本名作家村上春樹，把多年跑步的內心對話，寫下《關於跑步，我說的其實是……》一書，在跑者圈引發共鳴一般，蔡明忠也親筆寫下自己的跑步體悟：「想要放棄時，如果想到完成時的美好，就可堅持到底。」把美好的感悟，分享給讀者。

要怎麼負責？最重要的當然就是要讓自己變得更健康，再下一步才是看看事情能不能做得更好，這個運動背後的啟發，應該是一份責任心吧！

談經營

打敗別人搶來的不一定好，

學會不急躁，少犯錯就是贏。

運動讓人快樂，這是早就被證明的。其實很多情緒都是從身體狀況來的，狀況不好，一定暴躁易怒；要是狀況好，覺得舒服，尤其運動完以後，流完汗排毒，自然就會快樂啊！這個當然會影響到周邊的同事，這幾年我覺得自己脾氣有變好。

而且運動可減壓，讓你比較不急躁，不急躁就少犯錯。若要回顧過去我犯的錯，哇！那是罄竹難書。例如，當年買富邦華一銀行，其實就是可以重新檢討的案例。

過去富邦集團每隔幾年就會做一個Transformation（轉型）的Deal（併購交易），有時候一兩年沒動靜，心裡就會急。現在回頭去看，我們買的價格算很高，當時是太急躁了，畢竟併購後，大陸的金融環境也變差了。

所以人生或事業的輸贏難料，眼前說輸也不一定不好，打敗別人搶來的不一定好，但因為這樣你可能下一次才知道怎麼贏，主要是要贏得千秋、贏得漂亮，事業經營我也還在學習，慢慢去體會。

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本文為精采摘要，更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1161期)。

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