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賠5千萬還翻倍賺回來！他用十年悟出選股三心法

2019-03-20 11:30今周刊

圖／達志
圖／達志
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【文．許雅綿　圖．達志】

現年63歲從事電機產業的王富〈化名〉，28歲開始創業，賺了5、6千萬元，當時股市熱絡，他開始積極買股票，沒想到一個貪念，讓他資產歸零，公司也沒了。

「90年代左右，投資台股成為全民運動，大盤從6000多點，一路漲破萬點，我在11000點左右獲利了結出場，相比最高點12682點，算是賣在相對高位。」

「之後股票一路跌，跌到6000點，我認為有反彈機會所以進場，結果續跌到5000點，我加碼買，跌到4000點，我再加碼融資買進，沒想到大盤崩跌到2485點…。」這場台股有史以來的第一次萬點行情，讓很多人財產一夕化為烏有，連王富也不例外。

那年他38歲，賺的錢都賠光光，也無心經營公司，毅然決然離開職場，轉行當計程車司機，看顧客臉色討生活。

開計程車度過了一年，在妻子和女兒的鼓勵下，王富決定重返職場，應徵一家上市公司的主管職，不到兩年，負責的部門業績翻倍成長，受到老闆肯定、加薪，但他再度萌生創業的念頭。

後來王富創立一家系統整合公司，雖然二度創業，但雄心壯志不減當年，除了專心衝刺事業、接觸客戶，還讓公司馬上獲利，很快的，失去的財富逐漸回來。

投資失利慘賠5千萬　悟出「選股三心法」賺回來

經營新事業這段時間，對於投資只敢「看」，不敢「做」。王富說，慘賠5千萬的經驗，讓他心有不甘，因而開始鑽研投資，大量閱讀相關書籍，包括華爾街股市著名的經典書籍，尤其是研究K線戰法的書。

閱讀雖然增長了投資知識，但畢竟是紙上談兵，王富覺得還是要結合實務。41歲那年，他決定重新回到股市，從哪裡跌倒，就從哪裡站起來！

剛開始投資績效一般般，直到得知一位台商朋友，靠著「長線投資法」獲利，發現不用每天盯盤，殺進殺出，只要挑出股價處於相對低點的股票，買了之後放著也能賺到錢，很適合事業忙碌的自己。

為了讓自己進出股票有所依據，不像之前一樣盲目亂買，王富結合過去投資經驗和書籍所學，悟出了選股三心法：

第一、挑選跌深、股價處於長期相對低點的股票，判斷方式包括6月RSI（相對強弱指標）低於20〈接近或低於10更好〉，接著研究該檔個股的基本面、產業結構、技術分析和經營老闆等，評估後若認可該公司老闆，且該檔股票沒有再跌破低點，就可以慢慢買進。

第二、從技術線圖中，畫出X線（支撐線和壓力線，尤其是壓力線），推估股價長期可能的高點，若觸及可能高點的8成價，且6月RSI高於80，則可以考慮逐漸退場。

例如20元買進某檔股票，畫X線後以壓力線觀察，預計可能會漲到60元，用60元的8成價計算，即48元左右，就可以考慮陸續出脫。

第三、在產業低迷時進場，產業高峰期退場。挑選個股的大原則，就是長線低檔低量入市，要忍住寂寞，無須隨風起舞亂了套，「所有投資報酬，都是等出來的。」

他也強調，股票進場的時間點，除了觀察6月RSI之外，一定要評估該家公司老闆的作風和誠信，不然股票下市，什麼都沒有了，例如 DRAM廠茂德就是一個血淋淋的例子。

靠著上述的選股三心法，王富重新進場後，花了十年時間把過去慘賠的5千萬，陸續賺回來，而且再多賺了5千萬。其中，獲利成績最好的股票之一，就是國泰金，於2009年3月股價位於24~25元陸續買進，持有800多張，2009年5月以43元開始賣，最高價賣到49元。

至於彩晶在2011年底6月RSI曾經一度跌到10以下，於是王富從2012年2月2.4元~2.5元左右買進，抱超過1年，最後2013年5月賣在13元；威剛則在2008年11月6月RSI接近10時開始買進，均價8.31元左右買進，2009年12月漲到80元左右開始陸續出脫。

投資股市的資金 不要超過總資產三成

「台灣多數股民都站在短線的角度賺價差，但如果想賺多一點利潤，股票應該擺得比較長。」王富認為，股票不一定每天都要玩，對於退休的人來講，若要排遣無聊，有些股票可以操作短線，即拿出投資資金的5%短線操作，測試對股市的敏感度，但95%的資金放中長線，這樣才能睡得安穩。

此外，他表示，投資股票最好少看少做，「愈貼近市場，賠愈多」，中長線投資應以「長線指標落底入市，指標來到相對高點逐步出清」為操作原則，過程中要培養等待的修為，不隨機入市、頻繁操作，且千萬要避免借貸炒股、融券放空（有強制回補壓力），會擴大槓桿效應，拉高風險。

有了慘賠的經驗後，王富相當重視資產配置的概念，他認為「股票是高風險的投資商品，股市的資金不要超過總資產的三成。」而且要分散投資，包括股市、保險、債券、貨幣、房地產和原物料等，像他現在投入股市的資金約在1000萬到1500萬元之間。

至於今年股市的看法，王富認為不太可能出現大跌，但要提防指數處於相對高點，現階段投資態度可以保守一點，不要太躁進。他也透露目前低檔買進仍持有的股票有奇偶、振曜等，但投資人如果沒有長期持有的耐心，有明牌也賺不了大錢。

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