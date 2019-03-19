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大考數學0分 法官助理當10年 一關鍵讓她轉任律師

2019-03-19 10:36今周刊

吳東岳／攝影
吳東岳／攝影
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【製作人‧方德琳、撰文‧萬年生、研究員‧陳虹宇】

「很多人想很多、做很少。」美國圓夢公司藍魚（Bluefish）創辦人辛姆斯強調，好好計畫，然後要去行動，不要計畫完就不動，「去發現自己有哪些不足之處，然後把這些缺口補起來。」

兼職平面模特兒、大學聯考數學零分，沒有考上法律系，法官助理一當就是10年，真的就離當律師的夢想越來越遠了嗎？

一身俐落奶油色褲裝、身型高䠷細瘦，一雙大眼睛乾淨清澈，迎面走來的律州聯合法律事務所家事部門律師紀培琇，就透過至少三次關鍵行動，才圓了自己的律師夢。

外表看來柔弱、嗓音也細細的她，讀北一女時就嚮往能有憑有據地清楚表達思緒，而不是比大聲，夢想著未來能成為條理分明又能幫助別人的專業律師，「當我可以好好說理，可以去說服別人接受我觀點，這才是我的勝利。」

她當時除了參加儀隊，高三時又開始在假日兼差當平面模特兒，過多外務影響了課業，聯考數學竟掛蛋，最後考進台北大學社工系。

側面進擊 朝目標迂迴邁進

未能如願進入第一志願的法律系，紀培琇沒有因此喪志，她的實際行動是大二時主動轉到法律系就讀，希望透過參與政策制定、修法，有機會從源頭制度面幫助更多人。

大學時期繼續模特兒工作的她，沒迷失在光鮮亮麗的演藝圈裡，仍鍾情律師夢，她2003年畢業後，持續準備國家考試，隔年到台北地方法院家事法庭擔任法官助理，從負責的整理書狀中，學習掌握法律爭點等實務經驗。

其實，紀培琇2005年就成功考上律師，照理說，取得律師執業資格後應該馬上轉為律師，趁早圓夢，但當時還不到30歲的她意識到自己的不足，決定繼續在法官助理的位置累積。沒想到這一待，就是10年。

「妳怎麼不趕快去當律師，在那邊待那麼久？」她不諱言，任職法官助理10年，許多人質疑她是在浪費時間；那段時間對她卻是種沉潛，她希望出來當律師時自己是做好準備的。她的「準備好」，除了取得律師執照，更重要是心理層面，「等心態上覺得我夠成熟了，足以完成我自己的夢想，足以幫別人處理他們的事情，當我自己有自信可以做好這件事，我才轉任律師。」

沉澱和等待 也是一種行動

其實沉澱和等待也是一種行動，紀培琇這階段的行動是「更認識自己」。這10年，處理書狀的工作讓她看到大量兩造律師和法官的心證，也有機會和法官討論案情，對「好律師」的理解也日益深刻，「家庭關係不應該只有輸贏兩條路而已，如何讓這個家庭跳脫輸贏找到第三條路，才是好的家事律師。」

10年下來，當她逐漸感覺自己開始把活生生的人扁平化，只是文件上的原告與被告角色，加上看到許多兒虐案在內的案件，在法院不告不理的遊戲規則下，顯得較消極被動，「有個聲音提醒我，也許時候到了，時機成熟了，該離開了。」2015年，她做了離開法官助理工作、轉任律師的關鍵行動。

從事家事律師工作至今四年來，紀培琇除了努力實踐自己的第三條路，過程中她看到法庭裡孩子的司法權益常常被忽視，及現階段社會保護網還沒辦法接到所有墜落的孩子。於是，她又和一群志同道合的律師、諮商師、社工師、精神科醫師等各領域專家，在2017年成立台灣兒少權益暨身心健康促進協會（簡稱兒少權心會），希望弱勢的兒少權利能夠被看見、獲得保障。

對於同樣為夢想努力的台灣人，她用這句宣言替所有人打氣：「相信自己，值得過一個閃閃發亮的人生！」

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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