「極度乾燥」出走、永福樓收攤...東區商圈「倒店潮」不是你想的那樣

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【文．張欣民 圖．達志】

台北東區的逐漸沒落已不是新聞了！檢討的聲音，解救的藥方也都有人開出，但是仍然阻擋不了知名店家一家一家撤出的頹勢，最近又傳出知名潮牌極度乾燥（Superdry）東區店面關燈歇業，加上全球首家24小時書店也確定將熄燈走人，一幅人走茶涼的景象，令人不勝唏噓，孰令致之？

樹倒猢猻散，這大概就是這段時間來台北東區的風景吧！繼葡吉小廚、SASA美妝店、韓國服飾SPAO、日藥本舖、Swatch錶店、永福樓等紛紛從東區消失之後，最近又傳出東區知名國際品牌「Superdry」悄悄收攤了，看來東區這波的「倒店潮」短期內是不會結束，特別是在東區陪伴大家20年的誠品書店也因都更將熄燈打烊，更是令人感慨萬千。

當然這一連串實體店家的撤退潮並不是東區「獨有獨享」，很多知名的傳統商圈也都碰到了屬於「時代眼淚」的關鍵轉折點，因此市場上對於商圈沒落、實體店面式微等等背後緣由，展開追根究柢的動作，但是在這些聰明睿智的探究之後，卻又發現了諸多的互相矛盾之處，看來這類的商圈起落並非全然像你想的那樣，就舉其中牢牢大者來看吧！

一、房東無良，高租金壓垮駱駝

東區很多知名店家撤店，都同時傳出被每個月幾十萬、甚至是幾百萬元的租金給壓垮的，因此媒體這時就喜歡以商家要賣幾百碗麵、幾千杯手搖飲才能打平來做對比，彷彿手上擁店自重的房東們各個都是吸血鬼一樣，極盡抹黑、妖魔化之能事。

商人重利輕別離，自古而然，將本求利更是司空見慣，房東有自己的盤算，承租商家也必然有自己一套獲利的算計，只是人算不如天算的遺憾，在人世間本來就是一而再、再而三的重演，怪罪房東無良，怨憎房東黑心，大可不必。何況東區的店租金就一定比別的商圈高嗎？那為何現在南西商圈、西門町商圈仍然活跳跳，而自己卻將死翹翹呢？

而且就在大家手指黑心房東之際，四根手指頭正指向自己，想想看有多久沒去東區逛逛了，有多少年沒走進這家書局、那家餐廳了呢，與其怪房東無義，消費大眾是不是更加無情呢！

二、弱肉強食，強勢商圈崛起

達爾文早就說過弱肉強食、適者生存，這當然不只適用於物種間的競爭，顯然的也適用於商圈之間的彼此客源爭奪，特別是一旦有強勢商圈崛起，弱勢商圈就可能被前者給吞沒掉。

這也是有識之士在觀察東區沒落所提出的原因之一，特別是近幾年來信義商圈強勢崛起，一家家大型百貨賣場紛紛開出，第一個受災殃的就是線形、街邊店的東區商圈，這是潮流趨勢使然，大羅神仙也莫可奈何。只是回頭再看看同屬東區商圈內的兩家SOGO百貨，依然屹立不搖，照理不是更會被同性質的強勢百貨業者給拉走客源嗎？一種難以言語的知識控或許是答案。

三、虛實易位，宅經濟無可擋

近些年來虛擬通路與實體通路之爭，高下立判、強弱分明，毋庸多言，相信很多人很多日常用品都是在彈指之間就完成交易，現在不僅是「秀才不出門，能知天下事」，更是「宅男不出門，能購天下物」的時代，實體店面將亡的言語更是甚囂塵上，聽之成理，但是剛剛才說是強勢崛起，將吞噬東區的信義商圈不是實體通路嗎？西門町不也是靠一間間的實體店家強力吸引近悅遠來嗎？

再看電子商務巨鱷阿里巴巴、亞馬遜Amazon紛紛以購併方式跨足實體通路，「線上線下整合的商業模式」O2O(Online To Offline)又讓人看到實體店面的一線生機，更不要說一杯濃郁的咖啡、一碗令人垂涎的牛肉麵，若是從快遞員手上送來，恐怕只徒留色香味當中的色罷了，無香又無味也。

事實上，東區或是一些已經出現租售一條街景象的傳統商圈，之所以會走到目前的尷尬處境，絕對不會是上述單一的原因，也絕對不只是表面上所看的這些，因此不要急著開藥方，空店稅或是求來三年之艾，恐都難救商圈七年之病，搞不好病兆是在更深層的地方，可能是民眾的消費意願、國民所得，甚至更高層次的國家經濟成長力道，最怕見樹不見林，更怕診錯病開錯方了！

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