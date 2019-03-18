親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

韓國瑜退燒？ 他揭國民黨立委補選反而賺到三件事

法拍流標變搶標 原因竟是神明說 「祂是我老師…」

「極度乾燥」出走、永福樓收攤...東區商圈「倒店潮」不是你想的那樣

2019-03-18 10:57今周刊

圖／達志
圖／達志
分享

【文．張欣民　圖．達志】

台北東區的逐漸沒落已不是新聞了！檢討的聲音，解救的藥方也都有人開出，但是仍然阻擋不了知名店家一家一家撤出的頹勢，最近又傳出知名潮牌極度乾燥（Superdry）東區店面關燈歇業，加上全球首家24小時書店也確定將熄燈走人，一幅人走茶涼的景象，令人不勝唏噓，孰令致之？

樹倒猢猻散，這大概就是這段時間來台北東區的風景吧！繼葡吉小廚、SASA美妝店、韓國服飾SPAO、日藥本舖、Swatch錶店、永福樓等紛紛從東區消失之後，最近又傳出東區知名國際品牌「Superdry」悄悄收攤了，看來東區這波的「倒店潮」短期內是不會結束，特別是在東區陪伴大家20年的誠品書店也因都更將熄燈打烊，更是令人感慨萬千。

當然這一連串實體店家的撤退潮並不是東區「獨有獨享」，很多知名的傳統商圈也都碰到了屬於「時代眼淚」的關鍵轉折點，因此市場上對於商圈沒落、實體店面式微等等背後緣由，展開追根究柢的動作，但是在這些聰明睿智的探究之後，卻又發現了諸多的互相矛盾之處，看來這類的商圈起落並非全然像你想的那樣，就舉其中牢牢大者來看吧！

一、房東無良，高租金壓垮駱駝

東區很多知名店家撤店，都同時傳出被每個月幾十萬、甚至是幾百萬元的租金給壓垮的，因此媒體這時就喜歡以商家要賣幾百碗麵、幾千杯手搖飲才能打平來做對比，彷彿手上擁店自重的房東們各個都是吸血鬼一樣，極盡抹黑、妖魔化之能事。

商人重利輕別離，自古而然，將本求利更是司空見慣，房東有自己的盤算，承租商家也必然有自己一套獲利的算計，只是人算不如天算的遺憾，在人世間本來就是一而再、再而三的重演，怪罪房東無良，怨憎房東黑心，大可不必。何況東區的店租金就一定比別的商圈高嗎？那為何現在南西商圈、西門町商圈仍然活跳跳，而自己卻將死翹翹呢？

而且就在大家手指黑心房東之際，四根手指頭正指向自己，想想看有多久沒去東區逛逛了，有多少年沒走進這家書局、那家餐廳了呢，與其怪房東無義，消費大眾是不是更加無情呢！

二、弱肉強食，強勢商圈崛起

達爾文早就說過弱肉強食、適者生存，這當然不只適用於物種間的競爭，顯然的也適用於商圈之間的彼此客源爭奪，特別是一旦有強勢商圈崛起，弱勢商圈就可能被前者給吞沒掉。

這也是有識之士在觀察東區沒落所提出的原因之一，特別是近幾年來信義商圈強勢崛起，一家家大型百貨賣場紛紛開出，第一個受災殃的就是線形、街邊店的東區商圈，這是潮流趨勢使然，大羅神仙也莫可奈何。只是回頭再看看同屬東區商圈內的兩家SOGO百貨，依然屹立不搖，照理不是更會被同性質的強勢百貨業者給拉走客源嗎？一種難以言語的知識控或許是答案。

三、虛實易位，宅經濟無可擋

近些年來虛擬通路與實體通路之爭，高下立判、強弱分明，毋庸多言，相信很多人很多日常用品都是在彈指之間就完成交易，現在不僅是「秀才不出門，能知天下事」，更是「宅男不出門，能購天下物」的時代，實體店面將亡的言語更是甚囂塵上，聽之成理，但是剛剛才說是強勢崛起，將吞噬東區的信義商圈不是實體通路嗎？西門町不也是靠一間間的實體店家強力吸引近悅遠來嗎？

再看電子商務巨鱷阿里巴巴、亞馬遜Amazon紛紛以購併方式跨足實體通路，「線上線下整合的商業模式」O2O(Online To Offline)又讓人看到實體店面的一線生機，更不要說一杯濃郁的咖啡、一碗令人垂涎的牛肉麵，若是從快遞員手上送來，恐怕只徒留色香味當中的色罷了，無香又無味也。

事實上，東區或是一些已經出現租售一條街景象的傳統商圈，之所以會走到目前的尷尬處境，絕對不會是上述單一的原因，也絕對不只是表面上所看的這些，因此不要急著開藥方，空店稅或是求來三年之艾，恐都難救商圈七年之病，搞不好病兆是在更深層的地方，可能是民眾的消費意願、國民所得，甚至更高層次的國家經濟成長力道，最怕見樹不見林，更怕診錯病開錯方了！

分享

你可能感興趣》

反對實價登錄2.0版，建商業者到底在怕什麼？
股票或債券？市場解讀分歧，如何找出投資線索？
跟著「地王」投資好嗎？掌握三關鍵插旗黃金店面

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

相關新聞

兩大網路巨頭破天驚結盟　PChome、樂天各有什麼盤算？

2019-03-15 15:58

王品配息4.5元股東穩賺？先問自己還吃不吃

2019-03-15 15:53

離職小編「一人食」生活日常 感動Airbnb、三得利搶合作

2019-03-14 10:40

不但耍政府還耍顧客 特斯拉馬斯克哪些事蹟讓人抓狂？

2019-03-14 14:54

街口要做餘額寶 台灣人會買單嗎？

2019-03-13 14:18

抗雙B、攻中國 馬斯克「暴衝砍價」的盤算

2019-03-13 14:18

連亞馬遜都捧錢來台搶下單 台灣新創是怎麼收服國際大廠？

2019-03-13 13:15

阿凡達、玩命關頭都是客戶 台灣工程師玩臉部特效奪奧斯卡獎

2019-03-13 13:14

避開股市震盪 高配息債券基金專家教你怎麼做

2019-03-13 13:13

明年可望晉升全球健身器材一哥 喬山靠這台機器逆襲對手

2019-03-13 13:10

最多賺8.88% 10大最夯現金回饋信用卡報你知

2019-03-12 16:19

我們只想要按「爛」的功能 祖克柏深情長文遭網友圍剿

2019-03-11 13:40

起薪5~6萬…金飯碗的首選 已不是財金科系畢業生？

2019-03-11 13:14

世界上最有錢的人是誰？ 21歲正妹成為「嬌」點

2019-03-08 11:32

譚敦慈、宣明智吃蔬果不會吃進農藥 怎麼辦到的？

2019-03-08 11:14

圖利員工？ 興櫃股王緯穎的3個疑點讓股東不放心

2019-03-07 14:58

日圓貶破0.28可換匯了嗎？ 兩技巧教你鎖住最佳匯率

2019-03-06 15:36

「悲觀時布局、狂歡時出場」 理財教母靠3原則逮到A股噴出

2019-03-06 13:13

最美燈會》被外媒譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」 屏東縣是怎麼做到的？

2019-03-06 13:11

親人對簿公堂！失智被騙一億 財產給兒子就被棄養

2019-03-06 13:10

把偏鄉高中變男籃名門！鐵血教頭帶隊殺進HBL四強 靠「不留遺憾的決心」

2019-03-06 13:04

酒駕撞到人竟然可以保險理賠？ 一張圖讓你秒懂

2019-03-05 11:23

把敵人變動能 Booking.com進逼Airbnb旅宿共享一哥地位

2019-03-04 19:00

是多此一舉？把房子低價賣給孫子想減稅 要小心那些事

2019-02-27 11:58

怕被AI取代不如直接當它老闆 台股達人教你一次買齊最強AI股

2019-02-26 17:00

被蘋果、谷歌打趴 Garmin為何還能起死回生做到世界第一？

2019-02-26 16:59

一天開2.6家 一芳如何坐穩拓點王 緊追CoCo、五十嵐？

2019-02-26 16:57

每7次就有1次檢查沒必要 電腦斷層淪成病患照心安？

2019-02-26 16:54

費用暴增50倍！LINE官方帳號改以量計價 130萬商家剉咧等

2019-02-26 13:35

人民幣定存已退燒？ 投資人還有這兩個選擇

2019-02-26 12:07

拚事業拚到118公斤 主廚成功減重35公斤這招健康又有效

2019-02-25 12:48

同婚專法過了小孩就不能叫爸爸媽媽？錯！政院懶人包闢謠

2019-02-21 11:45

資生堂、KOSÉ也不敢小看 一家鹿港小廠面膜竟年銷3.5億片

2019-02-21 09:03

迎賓茶改開水、高層減薪 台船老董要如何翻轉台船虧損百億逆境？

2019-02-21 09:02

靠配息就能年年出國玩5趟！理財專家怪老子自揭投資心法

2019-02-21 09:01

榮獲台北國際書展首獎！董啟章：關於生命 我還是給不了答案

2019-02-21 08:55

手機故障 多做一個動作就不賠？手機保險必知的六件事

2019-02-20 16:53

燒肉店「乾杯」最後一家台中街邊店撤出 原因曝光

2019-02-19 13:55

美元定存飆逼近10%高利 兩個細節告訴你 利息恐沒你想的多！

2019-02-18 11:17
看更多

熱門文章

一筆4百萬違約金…大夜班根本在虧錢 超商硬撐24小時真相

2019-03-15 10:09

王永慶生前遺願 竟成了韓國瑜拚「醫療觀光」的祕密武器

2019-03-13 11:50

調整吃降血壓藥時間 能預防「夜間高血壓」？

2019-03-13 15:17

王品配息4.5元股東穩賺？先問自己還吃不吃

2019-03-15 15:53

專注鎖螺絲32年 它陪鴻海快攻新製造 換模4小時變3分鐘

2019-03-15 10:06

美日核電都吃癟 台灣卻搭上中俄的擁核逆風車

2019-03-14 09:24

光看卡司就想追！韓劇《她的私生活》除了朴敏英、金材昱還有「他們 」

2019-03-15 12:09

馬英九定調 藍軍總統大選決戰核四

2019-03-14 09:28

避開股市震盪 高配息債券基金專家教你怎麼做

2019-03-13 13:13

兩大網路巨頭破天驚結盟　PChome、樂天各有什麼盤算？

2019-03-15 15:58

抗雙B、攻中國 馬斯克「暴衝砍價」的盤算

2019-03-13 14:18

街口要做餘額寶 台灣人會買單嗎？

2019-03-13 14:18

離職小編「一人食」生活日常 感動Airbnb、三得利搶合作

2019-03-14 10:40

明年可望晉升全球健身器材一哥 喬山靠這台機器逆襲對手

2019-03-13 13:10

卡爾養出全球最有錢的喵星人！老佛爺甘成貓奴寵貓無極限的10大超狂事蹟

2019-03-15 12:09

找不到人加盟主苦 日本7-11檢討24小時制度

2019-03-13 11:32

馬自達百萬柴油車瑕疵連環爆 魏憶龍律師教你自保招數

2019-03-15 16:06

謝金河：選股不選市

2019-03-14 13:07

這家社企用拜拜祭品 救助5千邊緣家庭

2019-03-15 10:02

被動元件蟄伏中 Q3旺季或可走出低潮

2019-03-15 12:51

年報、股利、獲利展望 董事會行情大串燒 8家大咖登場 誰最旺？

2019-03-15 12:51

藍綠之戰關鍵 地方派系大勝真相秘辛

2019-03-15 16:06

連亞馬遜都捧錢來台搶下單 台灣新創是怎麼收服國際大廠？

2019-03-13 13:15

不但耍政府還耍顧客 特斯拉馬斯克哪些事蹟讓人抓狂？

2019-03-14 14:54

選舉年加美中摩擦 F-16V預算難平靜

2019-03-14 09:23

兩會助攻習五條 統戰細膩力道愈強

2019-03-14 09:27

非蘋陣營大逆襲

2019-03-14 13:00

綠能緩不濟急、空汙缺電一直飆出 小英能源議題只能防守

2019-03-14 09:28

低基期績優股 可守可攻

2019-03-15 09:29

絕美夜景配肉吃！全台最高景觀燒肉懷石餐廳「和牛47 」開幕

2019-03-15 12:09

中國政策牛肉大餐 台灣哪些概念股吃得到？

2019-03-15 12:51

雞蛋水餃 殭屍股 政策揮刀 誰能絕地求生？

2019-03-15 12:52

拜文昌求考運！ 謝沅瑾曝正確撇步

2019-03-15 16:05

阿凡達、玩命關頭都是客戶 台灣工程師玩臉部特效奪奧斯卡獎

2019-03-13 13:14

搶先卡位季底行情

2019-03-14 13:10

2019年房市景氣迷思之解讀 ─從房市風向球與廣告批數觀察景氣變動趨勢

2019-03-15 09:29

喝咖啡會心悸？搞懂咖啡知識 這樣喝更健康！

2019-03-13 15:17

萬里夜遊 季節限定撈金燈火爍爍

2019-03-15 10:14

真人真事改編！《法律女王》演出美國唯二女大法官爭取性平故事

2019-03-15 12:09

PCB應用廣 話題源源不絕

2019-03-14 13:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top