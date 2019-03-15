兩大網路巨頭破天驚結盟 PChome、樂天各有什麼盤算？

【文．何佩珊】

同樣成立於2000年之前，台、日網路界先驅PChome和日本樂天，過去都只專注在集團本身發展，一直是比較封閉的生態系。

不過雙方會談六個月後，於3月14日宣布要展開全方面結盟。究竟他們要如何合作？在這個結盟關係中，對雙方和台日網路產業，又將帶來什麼影響？

圖／聶世傑 分享 facebook

首先，根據PChome網路家庭董事長詹宏志的說法，這次雙邊會是廣泛且深入的全面合作，要整合兩邊的生態系服務，將服務提供給更廣大的使用者。

由此可知，樂天和PChome兩家公司雖然都是以電商服務最廣為人知，但合作範圍不會局限於電商。同時也因為這樣的合作前提，雙方最重要的第一步便是會員互通。

必須注意的是，此次PChome和樂天的合作不涉及股權交換，仍是兩家獨立公司，所以無法進行會員資料整合，而是會透過API串接的方式，讓PChome會員可以用PChome的帳號登入樂天的服務，反之亦然。

雖然採這種互通方式，兩邊都無法完整掌握彼此的會員資料，但日本樂天集團亞洲區總裁高澤廣志（Hiroshi Takasawa）認為，這一步已經可以解決會員在不同平台之間帳號轉換的痛點，而且在這樣的基礎下，也可以更進一步串接彼此的點數機制，讓雙方會員在彼此平台都可以累點、兌點。

雖說目前包括樂天超級點數、LINE Points、HAPPY GO等許多點數之間早已建立起交換機制，但台灣樂天市場執行長羅雅薰表示，目前的點數交換方式彈性較小，且需要很多手工作業，而未來和PChome的合作，則是會從使用者介面等方面做改善，提供更便利的新體驗。

P幣生態圈可望受益 樂天獲得流量池

有了點數互通，即使不知道確切的用戶是誰，透過點數使用行為，一樣可以了解雙邊會員的消費旅程，從中得到學習和洞察，進而採取下一步行動。

另一方面，當點數的發行量愈大、可應用場景愈廣，對使用者的價值就會愈高，這樣生態圈的發展也會更活絡。

不過值得注意的是，PChome與樂天的點數是互通而不是整合，所以仍然是兩種點數、兩個生態系。所以點數互通的結果，很可能會看到大量點數單向流向某一方。

業界認為，目前台灣消費者對兩家公司的認知主體都是電商服務，以此來看，雖然PChome是從去年下半年才開始發行P幣，起步時間比樂天晚很多，但因為PChome在台灣市場的電商營運規模明顯大上許多，所以很可能會成為主要得利方，有利於加速P幣生態圈成長。

不過換個角度來看，也因為既有的千萬會員基礎比台灣樂天市場大上許多，所以對PChome來講，樂天會員重疊度也很高，如此帶進新用戶的效益就會比較低，反之，樂天則是可以藉此獲得流量池，有望擴大用戶基礎。

而且如同一開始提到的，這次雙方合作其實不限於電商，而是由日本樂天總部主導的全面合作，所以如果把視野拉大一點，過去主要以台灣樂天市場電商用戶基礎發動生態圈循環的其他事業，如樂天旅遊、樂天信用卡、樂天Kobo等，未來可望找到更廣泛的客群。

除了會員和點數相互開放，PChome網路家庭策略長曾薰儀表示，第一階段也會開始樂天信用卡與跨境電商合作。其中樂天信用卡的合作應該是難度最低，也最快可以上路的。

羅雅薰表示，過去樂天信用卡用戶在樂天市場買東西都會得到固定加碼回饋，而未來在PChome也可以期待會有同樣的事情發生。

未來還有第二階段、第三階段合作

另跨境電商則預計會先從露天拍賣開始，也就是未來在露天將可直接搜尋每日同步的日本樂天商品。她表示，露天會為消費者解決語言隔閡的問題，金流也不會走跨境的方式，而是讓買家使用既有熟悉的支付方式，如信用卡、ATM轉帳或超商付款。而在物流方面則是由日本商家直送。

以這兩項合作來說，台灣樂天市場看似將自家獨特優勢都分給了PChome，似乎吃大虧，但若是從整個樂天集團的角度來看，則未必是損失，而是為樂天信用卡和日本樂天市場開闢了更大的市場。整體來說，這也是樂天生態圈走出海外的一次重要試驗。

上述提到的幾項合作，是雙方在第一階段的目標，詹宏志表示：「長期來說，雙方的合作範圍就是沒有範圍。」預告之後還會再有第二階段、第三階段...。以樂天集團全球事業橫跨金融、電商、內容平台、通訊軟體、體育等等超過70項服務來看，未來兩邊合作存在非常大的想像空間。

不過想像總是美好，兩家公司要進行跨國、跨平台的會員、點數整合，還有跨境電商等合作，要考驗的不只有技術、創新能力，還有彼此的文化、語言，和各自的利益盤算。最終能合作得多深、執行的多到位，根據雙方的說法，或許六個月後就可以見分曉。

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