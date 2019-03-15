親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

熊進來、發大財？台灣還需要更多貓熊嗎

兩大網路巨頭破天驚結盟　PChome、樂天各有什麼盤算？

2019-03-15 15:58今周刊

【文．何佩珊】

同樣成立於2000年之前，台、日網路界先驅PChome和日本樂天，過去都只專注在集團本身發展，一直是比較封閉的生態系。

不過雙方會談六個月後，於3月14日宣布要展開全方面結盟。究竟他們要如何合作？在這個結盟關係中，對雙方和台日網路產業，又將帶來什麼影響？

圖／聶世傑
圖／聶世傑
分享

首先，根據PChome網路家庭董事長詹宏志的說法，這次雙邊會是廣泛且深入的全面合作，要整合兩邊的生態系服務，將服務提供給更廣大的使用者。

由此可知，樂天和PChome兩家公司雖然都是以電商服務最廣為人知，但合作範圍不會局限於電商。同時也因為這樣的合作前提，雙方最重要的第一步便是會員互通。

必須注意的是，此次PChome和樂天的合作不涉及股權交換，仍是兩家獨立公司，所以無法進行會員資料整合，而是會透過API串接的方式，讓PChome會員可以用PChome的帳號登入樂天的服務，反之亦然。

雖然採這種互通方式，兩邊都無法完整掌握彼此的會員資料，但日本樂天集團亞洲區總裁高澤廣志（Hiroshi Takasawa）認為，這一步已經可以解決會員在不同平台之間帳號轉換的痛點，而且在這樣的基礎下，也可以更進一步串接彼此的點數機制，讓雙方會員在彼此平台都可以累點、兌點。

雖說目前包括樂天超級點數、LINE Points、HAPPY GO等許多點數之間早已建立起交換機制，但台灣樂天市場執行長羅雅薰表示，目前的點數交換方式彈性較小，且需要很多手工作業，而未來和PChome的合作，則是會從使用者介面等方面做改善，提供更便利的新體驗。

P幣生態圈可望受益　樂天獲得流量池

有了點數互通，即使不知道確切的用戶是誰，透過點數使用行為，一樣可以了解雙邊會員的消費旅程，從中得到學習和洞察，進而採取下一步行動。

另一方面，當點數的發行量愈大、可應用場景愈廣，對使用者的價值就會愈高，這樣生態圈的發展也會更活絡。

不過值得注意的是，PChome與樂天的點數是互通而不是整合，所以仍然是兩種點數、兩個生態系。所以點數互通的結果，很可能會看到大量點數單向流向某一方。

業界認為，目前台灣消費者對兩家公司的認知主體都是電商服務，以此來看，雖然PChome是從去年下半年才開始發行P幣，起步時間比樂天晚很多，但因為PChome在台灣市場的電商營運規模明顯大上許多，所以很可能會成為主要得利方，有利於加速P幣生態圈成長。

不過換個角度來看，也因為既有的千萬會員基礎比台灣樂天市場大上許多，所以對PChome來講，樂天會員重疊度也很高，如此帶進新用戶的效益就會比較低，反之，樂天則是可以藉此獲得流量池，有望擴大用戶基礎。

而且如同一開始提到的，這次雙方合作其實不限於電商，而是由日本樂天總部主導的全面合作，所以如果把視野拉大一點，過去主要以台灣樂天市場電商用戶基礎發動生態圈循環的其他事業，如樂天旅遊、樂天信用卡、樂天Kobo等，未來可望找到更廣泛的客群。

除了會員和點數相互開放，PChome網路家庭策略長曾薰儀表示，第一階段也會開始樂天信用卡與跨境電商合作。其中樂天信用卡的合作應該是難度最低，也最快可以上路的。

羅雅薰表示，過去樂天信用卡用戶在樂天市場買東西都會得到固定加碼回饋，而未來在PChome也可以期待會有同樣的事情發生。

未來還有第二階段、第三階段合作

另跨境電商則預計會先從露天拍賣開始，也就是未來在露天將可直接搜尋每日同步的日本樂天商品。她表示，露天會為消費者解決語言隔閡的問題，金流也不會走跨境的方式，而是讓買家使用既有熟悉的支付方式，如信用卡、ATM轉帳或超商付款。而在物流方面則是由日本商家直送。

以這兩項合作來說，台灣樂天市場看似將自家獨特優勢都分給了PChome，似乎吃大虧，但若是從整個樂天集團的角度來看，則未必是損失，而是為樂天信用卡和日本樂天市場開闢了更大的市場。整體來說，這也是樂天生態圈走出海外的一次重要試驗。

上述提到的幾項合作，是雙方在第一階段的目標，詹宏志表示：「長期來說，雙方的合作範圍就是沒有範圍。」預告之後還會再有第二階段、第三階段...。以樂天集團全球事業橫跨金融、電商、內容平台、通訊軟體、體育等等超過70項服務來看，未來兩邊合作存在非常大的想像空間。

不過想像總是美好，兩家公司要進行跨國、跨平台的會員、點數整合，還有跨境電商等合作，要考驗的不只有技術、創新能力，還有彼此的文化、語言，和各自的利益盤算。最終能合作得多深、執行的多到位，根據雙方的說法，或許六個月後就可以見分曉。

今周刊
今周刊
分享

你可能感興趣》

王品牛排、夏慕尼今起漲價 套餐最多漲60元
台灣樂天市場執行長羅雅薰大膽做夢 維持心境「保鮮度」
一張EXCEL表管理好股票 30歲型男業務攢千萬資產

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

相關新聞

王品配息4.5元股東穩賺？先問自己還吃不吃

2019-03-15 15:53

離職小編「一人食」生活日常 感動Airbnb、三得利搶合作

2019-03-14 10:40

不但耍政府還耍顧客 特斯拉馬斯克哪些事蹟讓人抓狂？

2019-03-14 14:54

街口要做餘額寶 台灣人會買單嗎？

2019-03-13 14:18

抗雙B、攻中國 馬斯克「暴衝砍價」的盤算

2019-03-13 14:18

連亞馬遜都捧錢來台搶下單 台灣新創是怎麼收服國際大廠？

2019-03-13 13:15

阿凡達、玩命關頭都是客戶 台灣工程師玩臉部特效奪奧斯卡獎

2019-03-13 13:14

避開股市震盪 高配息債券基金專家教你怎麼做

2019-03-13 13:13

明年可望晉升全球健身器材一哥 喬山靠這台機器逆襲對手

2019-03-13 13:10

最多賺8.88% 10大最夯現金回饋信用卡報你知

2019-03-12 16:19

我們只想要按「爛」的功能 祖克柏深情長文遭網友圍剿

2019-03-11 13:40

起薪5~6萬…金飯碗的首選 已不是財金科系畢業生？

2019-03-11 13:14

世界上最有錢的人是誰？ 21歲正妹成為「嬌」點

2019-03-08 11:32

譚敦慈、宣明智吃蔬果不會吃進農藥 怎麼辦到的？

2019-03-08 11:14

圖利員工？ 興櫃股王緯穎的3個疑點讓股東不放心

2019-03-07 14:58

日圓貶破0.28可換匯了嗎？ 兩技巧教你鎖住最佳匯率

2019-03-06 15:36

「悲觀時布局、狂歡時出場」 理財教母靠3原則逮到A股噴出

2019-03-06 13:13

最美燈會》被外媒譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」 屏東縣是怎麼做到的？

2019-03-06 13:11

親人對簿公堂！失智被騙一億 財產給兒子就被棄養

2019-03-06 13:10

把偏鄉高中變男籃名門！鐵血教頭帶隊殺進HBL四強 靠「不留遺憾的決心」

2019-03-06 13:04

酒駕撞到人竟然可以保險理賠？ 一張圖讓你秒懂

2019-03-05 11:23

把敵人變動能 Booking.com進逼Airbnb旅宿共享一哥地位

2019-03-04 19:00

是多此一舉？把房子低價賣給孫子想減稅 要小心那些事

2019-02-27 11:58

怕被AI取代不如直接當它老闆 台股達人教你一次買齊最強AI股

2019-02-26 17:00

被蘋果、谷歌打趴 Garmin為何還能起死回生做到世界第一？

2019-02-26 16:59

一天開2.6家 一芳如何坐穩拓點王 緊追CoCo、五十嵐？

2019-02-26 16:57

每7次就有1次檢查沒必要 電腦斷層淪成病患照心安？

2019-02-26 16:54

費用暴增50倍！LINE官方帳號改以量計價 130萬商家剉咧等

2019-02-26 13:35

人民幣定存已退燒？ 投資人還有這兩個選擇

2019-02-26 12:07

拚事業拚到118公斤 主廚成功減重35公斤這招健康又有效

2019-02-25 12:48

同婚專法過了小孩就不能叫爸爸媽媽？錯！政院懶人包闢謠

2019-02-21 11:45

資生堂、KOSÉ也不敢小看 一家鹿港小廠面膜竟年銷3.5億片

2019-02-21 09:03

迎賓茶改開水、高層減薪 台船老董要如何翻轉台船虧損百億逆境？

2019-02-21 09:02

靠配息就能年年出國玩5趟！理財專家怪老子自揭投資心法

2019-02-21 09:01

榮獲台北國際書展首獎！董啟章：關於生命 我還是給不了答案

2019-02-21 08:55

手機故障 多做一個動作就不賠？手機保險必知的六件事

2019-02-20 16:53

燒肉店「乾杯」最後一家台中街邊店撤出 原因曝光

2019-02-19 13:55

美元定存飆逼近10%高利 兩個細節告訴你 利息恐沒你想的多！

2019-02-18 11:17

劉媽媽心碎！東區金店面12年租客掰掰 雄獅另闢新址

2019-02-15 15:13
看更多

熱門文章

王永慶生前遺願 竟成了韓國瑜拚「醫療觀光」的祕密武器

2019-03-13 11:50

一筆4百萬違約金…大夜班根本在虧錢 超商硬撐24小時真相

2019-03-15 10:09

起薪5~6萬…金飯碗的首選 已不是財金科系畢業生？

2019-03-11 13:14

調整吃降血壓藥時間 能預防「夜間高血壓」？

2019-03-13 15:17

最多賺8.88% 10大最夯現金回饋信用卡報你知

2019-03-12 16:19

美日核電都吃癟 台灣卻搭上中俄的擁核逆風車

2019-03-14 09:24

我們只想要按「爛」的功能 祖克柏深情長文遭網友圍剿

2019-03-11 13:40

3歲蛀牙率6成 只因爸媽做錯這一件事

2019-03-12 08:53

馬英九定調 藍軍總統大選決戰核四

2019-03-14 09:28

為什麼人一定要睡覺？新發現：趁此時加速修復受損 DNA

2019-03-11 13:49

避開股市震盪 高配息債券基金專家教你怎麼做

2019-03-13 13:13

抗雙B、攻中國 馬斯克「暴衝砍價」的盤算

2019-03-13 14:18

街口要做餘額寶 台灣人會買單嗎？

2019-03-13 14:18

明年可望晉升全球健身器材一哥 喬山靠這台機器逆襲對手

2019-03-13 13:10

離職小編「一人食」生活日常 感動Airbnb、三得利搶合作

2019-03-14 10:40

找不到人加盟主苦 日本7-11檢討24小時制度

2019-03-13 11:32

謝金河：選股不選市

2019-03-14 13:07

走入婚姻與求子階段的女王 「成為母親讓我更勇敢」！

2019-03-12 14:12

出道23年…佛系男神蘇志燮 想結婚了

2019-03-12 09:15

專注鎖螺絲32年 它陪鴻海快攻新製造 換模4小時變3分鐘

2019-03-15 10:06

連亞馬遜都捧錢來台搶下單 台灣新創是怎麼收服國際大廠？

2019-03-13 13:15

不但耍政府還耍顧客 特斯拉馬斯克哪些事蹟讓人抓狂？

2019-03-14 14:54

兩會助攻習五條 統戰細膩力道愈強

2019-03-14 09:27

台灣味覺行腳 舌尖的未竟之旅

2019-03-11 15:09

選舉年加美中摩擦 F-16V預算難平靜

2019-03-14 09:23

非蘋陣營大逆襲

2019-03-14 13:00

王品配息4.5元股東穩賺？先問自己還吃不吃

2019-03-15 15:53

破風 觀海 追夕陽 苗栗海線騎行

2019-03-11 15:12

藍綠之戰關鍵 地方派系大勝真相秘辛

2019-03-15 16:06

綠能緩不濟急、空汙缺電一直飆出 小英能源議題只能防守

2019-03-14 09:28

美麗五官佈著白斑 Winnie Harlow 接受自己最初的樣貌

2019-03-12 08:57

卡爾養出全球最有錢的喵星人！老佛爺甘成貓奴寵貓無極限的10大超狂事蹟

2019-03-15 12:09

年報、股利、獲利展望 董事會行情大串燒 8家大咖登場 誰最旺？

2019-03-15 12:51

馬自達百萬柴油車瑕疵連環爆 魏憶龍律師教你自保招數

2019-03-15 16:06

從美援到世界麵包冠軍 台灣飲食風貌變更

2019-03-11 14:49

絕美夜景配肉吃！全台最高景觀燒肉懷石餐廳「和牛47 」開幕

2019-03-15 12:09

這家社企用拜拜祭品 救助5千邊緣家庭

2019-03-15 10:02

忙碌育兒生活中 夫妻溝通該不該「有話直說」？

2019-03-13 10:31

兩大網路巨頭破天驚結盟　PChome、樂天各有什麼盤算？

2019-03-15 15:58

長大後想要做什麼？調查：女孩想當科學家 男孩想當網紅

2019-03-12 15:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top