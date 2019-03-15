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王品配息4.5元股東穩賺？先問自己還吃不吃

2019-03-15 15:53今周刊

【文．張弘昌】

「王品牛排、西堤、陶板屋、原燒、藝奇、品田牧場、石二鍋….」這些餐飲品牌相信許多人都不陌生，或多或少也都光顧過，每次點菜後都會聽到服務生用熟悉的語調，將菜的特色和口味快速背誦一遍。

3月7日，王品宣布配息4.5元，依照去年每股純益（EPS）4.52元計算，配息率高達99.56％，也就是去年賺的，幾乎都配給股東，很大方，而且以13日收盤價85元計算，股息殖利率為5.3％，遠優於銀行一年定存，不少股東心癢癢的。但真的值得參加除息？有兩點值得思考。

圖片提供／今周刊
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2014年爆發的全台食安危機，由於王品集團對黑心油的後續處理方式不當，引發消費者不滿，不僅失去民眾的信心，王品的股價也出現重挫，從450元左右跌到最低只剩 73.1元。也就是說，2012年上市以來，只要買進王品股票，股民大概賺少賠多，長線持有者深度套牢。

王品股價重挫的另一個原因，則是大股東兼創辦人戴勝益打算「完全退出經營」，離開25年前一手創立的公司，並出脫持股。

2013年剛掛牌的王品前十大股東裡，戴勝益及所成立的戴水社會福利基金會，分別持有2300張和5422張股票，但最新資料顯示，戴只剩1343張，而基金會還有3897張，持股5.06％，仍是第一大股東。

由於大股東持續賣股，而王品一天成交量不過2、3百張，未來是不是會再申報轉讓，進一步打壓股價，恐怕是股民要思考的第一個問題。

推出新品牌拉升毛利率？ 後續效應待觀察

另外從王品近幾年財報來看，毛利率和稅前淨利率也每況愈下。2014年以前，王品集團的毛利率都維持50％以上（最高54％），也就是每賣出100元套餐，毛利就至少有50元，但去年掉到46％。

至於扣除行銷、員工薪資等費用後的稅前淨利率，也從7.05％腰斬減半到3.61％。這中間雖然包括關店、展新店等因素，但最終影響獲利卻是不爭的事實，剛掛牌時王品EPS還有13.92元，去年只剩4.52元，過去享有的35倍高本益比（股價／EPS），也只剩18倍左右。

為了搶救毛利率，王品集團去年陸續在兩岸新設立「青花驕」、「就是川」、「禾樂」、「享鴨」、「舞漁」、「北島鮨鮮」、「12mini」等7個餐飲品牌，增加中高價位檔次，甫開幕還吸引不少嘗鮮的消費者，不過後續是否能維持熱絡還有待觀察。

近年來還有去王品旗下品牌事業用餐的消費者，仔細察看一定會發現菜色有調整，不少人反應和早期相比，豐富度和提供量，有出現「降級」的情況，可以明顯感受到「成本控制」，而過去常要排隊的某些據點，現在一通電話就可訂位，盛況不如從前。

在股價一番廝殺後，近半年來王品在70-90元之間波動，似乎有打底的跡象，只是投資人在買進參與除息前，再思考第二個問題——「自己還吃不吃」。畢竟除息是分配自己的本金，未來能不能填息才是重點！

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

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