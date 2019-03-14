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不但耍政府還耍顧客 特斯拉馬斯克哪些事蹟讓人抓狂？

2019-03-14 14:54今周刊

【文．林韋伶】

有錢就是任性？身價223億美元（約台幣6951億元）、在全球首富榜排名第40的特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）決策如兒戲，特斯拉在3月初才宣布要關閉所有實體門市、部分車款降價逼近5成。

但半個月不到，營運方針出現髮夾彎，現在門市不關了、汽車售價漲3%，讓人見識到馬斯克超狂的領導風格，究竟馬斯克還有哪些超狂事蹟呢？

圖片提供／今周刊
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在市場如此競爭的環境中，一間企業的轉型、銷售策略相信都是在股東、董事會與公司員工經過縝密的思考與討論後的成果，但對全球電動車龍頭特斯拉來說，恐怕不是這麼一回事。

特斯拉在今年3月1日才宣布將逐步關閉全部的實體門市，並將銷售重心轉往電商，與此同時也會把省下的成本回饋到消費者身上，因此Model S與Model X車款售價幾乎砍半，引起軒然大波。

然而，就在半個月不到的時間內，特斯拉再度宣布調整實體門市策略，不但部分門市決定不關了，且已經關閉的門市也可能死灰復燃，因為這樣的策略調整，特斯拉部分Model 3、Model S、Model X車款將於3月18日後漲價約3%。

表格提供／今周刊
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對一般消費者來說，可說是看了一場鬧劇，但對特斯拉員工來說，卻一點都笑不出來。外媒報導，當特斯拉宣布開始關閉部分實體門市後，約8%的員工被裁，而且這些員工還是看新聞才知道公司有關閉門市的計畫，特斯拉並沒有事先告訴員工這項消息。

如今，特斯拉政策大轉彎，馬斯克也親自發信給員工說明不但不會關閉所有實體門市，且可能重新啟用部分門市，留任的特斯拉員工可以稍稍喘一口氣，但被裁的只能徒呼寃枉。

事實上，馬斯克的無法預測與超狂行徑已經不是新鮮事。在2018年8月時，他在個人推特上透露有將特斯拉下市的計畫，且背後的買家可能是沙烏地阿拉伯主權財富基金。

對待婚姻和特斯拉股價一樣精彩 心臟要強才能相處

當消息一出，特斯拉股價最高單日狂飆11%，觸動美國證券交易委員會（SEC）的敏感神經，2018年9月馬斯克就因為亂放話丟掉董事長一職，特斯拉與馬斯克個人一共遭罰4000萬美元，約12.5億台幣。

已經被SEC罰過一次的馬斯克似乎沒有學到教訓，上個月再度透過推特發文，預估今年特斯拉生產電動車的數量可望達50萬輛，再度遭SEC質疑發文內容並不準確，且違反當初和解的協議，涉及藐視法庭；不過，馬斯克的律師則反批SEC管太寬，根本就是干涉言論自由。

馬斯克的狂人行徑不僅反應在公領域上，其私領域的故事也一樣精采。就拿馬斯克的感情來說，他與第一任妻子珍妮佛威爾森（Jennifer Justine Wilson）在大學時期認識，兩人交往多年後於2000年結婚但在2008年離婚，育有一對雙胞胎與一對三胞胎，共5名孩子。

到這邊為止看起來都還好，但馬斯克就在與珍妮佛威爾森離婚後6周，緊接著娶英國演員萊莉（Talulah Riley）為妻，萊莉曾參與電影《傲慢與偏見》（Pride & Prejudice）及《全面啟動》（Inception）的拍攝，萊莉年紀比馬斯克小約14歲，兩人在2010年首度結婚後，婚姻撐了2年就結束。

圖左為馬斯克第二任妻子英國演員萊莉（Talulah Riley）。圖片提供／今周...
圖左為馬斯克第二任妻子英國演員萊莉（Talulah Riley）。圖片提供／今周刊
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在2013年，馬斯克與有「好萊塢甜姐兒」之稱的美國女星卡麥蓉狄亞（Cameron Diaz）傳出緋聞，但這個緋聞並沒有被討論太久，因為馬斯克在與萊莉離婚的18個月後，也就是在2013年再度結婚，可惜還是一樣無法走得長久，最終在2016年走向離婚的命運。

不管在公領域或私領域，馬斯克似乎都活得灑脫，相較於其他企業家發言字字斟酌，馬斯克則是語不驚人死不休，儘管這可能也是讓他具開創性原因之一，但若要以股東或員工的身分與馬斯克相處，心臟可能要練強壯一點。

今周刊
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今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

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