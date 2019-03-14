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離職小編「一人食」生活日常 感動Airbnb、三得利搶合作

2019-03-14 10:40今周刊

【撰文 呂苡榕】

像是日本電影大師小津安二郎的影像，總是充滿拉麵、茶泡飯、炸豬排，以食物串接起人際，也隱喻一個人面皮底下的內心；中國人氣視頻《一人食》創辦人蔡雅妮，同樣以「一人、一菜、一個性」，拍出飲食男女的人生滋味。

蔡雅妮(圖片取自《一人食》臉書)
蔡雅妮(圖片取自《一人食》臉書)
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視頻裡，主人翁熟練地將鹹肉、竹筍和豆皮下鍋熬煮，剁碎的青江菜配上隔夜飯大火拌炒；嚴冬裡，一口菜飯配上一口滾燙的醃篤鮮，是老上海人最愛的菜式。開蓋，熱氣蒸騰、有菜有肉，忙不迭地送入口中，一古腦兒吧唧入腹，祛寒解飢，肚裡什麼都有了。隔著螢幕，都能感覺到胃裡的暖流。

短短三分鐘的影片，做菜、生活、吃飯一氣呵成，中國短視頻頻道《一人食》裡，每位主角的日常都那麼有滋有味，藉著食物構成的句型，描繪出生活質地和情調。

視頻沒有高潮迭起，只有飲食男女，卻在優酷、微博等平台上總共擁有一五○萬追蹤粉絲、每條視頻的平台瀏覽播放數也高達十萬，甚至與日本三得利（SUNTORY）、 旅宿平台龍頭Airbnb等品牌合作，並在中國掀起獨食情懷，把「一人食」三字凝聚成了流行用語。

蔡雅妮(圖片取自《一人食》臉書)
蔡雅妮(圖片取自《一人食》臉書)
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初衷：離職小編，記錄一人生活的日常

二○一二年在微博上出現的《一人食》，最初全出自蔡雅妮一人手筆；視頻的構想，則來自離開職場後，一人生活下最現實的日常需求。

離職前，蔡雅妮在上海《第一財經周刊》做了五年圖片編輯，「每周至少得熬兩個通宵來工作。那時我剛過三十歲，在媒體業待了十年，青春全耗在這兒。」她輕笑出聲，工作有個無形屏障，讓她感覺上升的幅度有限，話語權也無法充分展現。想想自己不能再這樣下去，便遞了辭呈。

「我就是個文藝女青年，喜歡漂亮畫面，想著生活能不能像詩一樣。」離職那陣子，蔡雅妮手握iPhone 4手機，把旅行裡吃什麼、看什麼全拍下來，「我和朋友去雲南大理玩，還把拍到的東西剪成一個小短片，叫『大理想國』。」

離職的生活作息脫離過往常軌，蔡雅妮經常一人煮食、一人進食，「一人食其實就是我的日常。」她笑說自己煮的沒多好吃，就是因為學美術，總能擺盤擺出韻味，再拍照上傳和人分享。她在夜寐朦朧間夢見「一人食」三字，就在微博上註冊頻道，從此拍攝的影片便上傳至此。

自拍不夠，她開始找身邊朋友煮食，才發現曾經熟識的朋友在料理前，儼然換了一副臉面，「有些看似極為木訥的人，卻在烹飪上展現出無比熱情，感覺他整個人都豐富起來。」過去天天一起工作的人，一談起食物，才驚覺對方的不為人知。

「攝影對我來說，是一種社交方式，藉此去認識我想認識的人。」蔡雅妮笑著回憶，曾有一位新加坡的男性看了《一人食》影片後，主動要求拍拍他，「他看起來就是個理工男，卻很喜歡做菜，一道菜在他手裡，有它自己的個性。」

像是日本電影大師小津安二郎的影像，永遠充滿食物，從拉麵、茶泡飯、炸豬排，到居酒屋裡的醃海參⋯⋯，食物串接起人際，也隱喻一個人面皮底下的內心。「一個人做一道菜，料理總附著了個人的氣質和特色。」蔡雅妮笑稱，一人、一菜、一個性，便是這其中的趣味讓她百拍不膩。

與食物為伍的日子，蔡雅妮才真正感受「好好吃飯」這件事，「以前和同事吃飯，再好吃的食物擺面前，大家談著工作，根本無心品嘗。」一個人吃飯像是「半休眠」狀態，無須社交，只要享受酸甜苦辣在嘴裡；不是孤獨或獨身的映照，更是一個人懂得如何安頓好自己的日子。

共鳴：網路聲量大，吸天貓、小米上門

影片多了，《一人食》也逐漸在網路發酵，蔡雅妮笑說，「不少新手媽媽——孩子還在襁褓中——跑來告訴我，《一人食》拍的正是她們想要的生活，她們現在也好想一個人吃飯啊。」

不過，影片雖然在網路累積聲量，但蔡雅妮頭兩年完全靠老本來支付開銷，「還好都是我一人拍、一人弄，開銷也不大。」一四年，出版社找上她，將影片相關文字付梓出版，《一人食》才有了版稅收入，漸漸也有了訪問邀約和品牌合作，並慢慢發展成如今有五名成員的小公司。

問蔡雅妮那時是否擔心生活？她提了提語調，「我跟你說，真的完全不怕！當你找到一件想做的事情時，簡直豬油蒙了心，栽下去了。」

往後的幾年，中國互聯網發展飛快，「一個人、一支手機，就是自己的一個世界。即便結了婚，夫妻也各自有自己的生活狀態。」蔡雅妮觀察，個性化的生活體驗成為主流趨勢，而視頻提供了「理想生活」的形象，因此能引發閱聽者的共感，得到回饋。

同一時間，中國「內容營銷」的浪潮也順勢而上，淘寶等平台皆嘗試透過「內容營銷」來刺激銷售。不少品牌，像是電商平台天貓、小米手機、洲際酒店也開始找上門，想與《一人食》談合作。

一六年，Airbnb和《一人食》合作推出三支影片，以「去過、更住過」為題，分別前往巴黎、曼谷和京都取景。影片裡，旅人隨著房東相偕到傳統市場買豆腐，在後院挖紅薯，一起炊煮、分享私房食譜。同樣是三分鐘短視頻，沒有一句台詞，僅以食物為媒介，傳達出旅行的另一番滋味。

「食物是一個很好的紐帶，為你打開全然不同的世界。今年我們也想拓展更多這類旅行生活的題材。」蔡雅妮說道。

只是凝視食物的時間長了，蔡雅妮反而漸漸褪去「女文青」的外衣。「當你好好吃飯以後，慢慢就會關心起環境。」她笑說，自己以前總過著「詩一般的生活」，但關心起食物後，連帶意識到背後結構性的環境、食安問題，「那是非常嚴肅的，再也不是詩生活那樣的狀態了。」

2016年，Airbnb攜手《一人食》推出三支廣告（圖為巴黎篇），以「去過、更住...
2016年，Airbnb攜手《一人食》推出三支廣告（圖為巴黎篇），以「去過、更住過」為題，邀請房東與房客一起上市場、做料理。(圖片/TBWA上海提供)
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省思：走出詩樣生活，轉向友善環境

這兩年《一人食》增加不少介紹「farm-to-table」（從農場到餐桌）的影片，「我現在從關注『一個人如何好好吃飯』，轉成『一個人如何吃到好的飯』。『好』的定義不一定是高級或貴，而是親手從土地裡種出來的、知道它怎麼來的。」最近她老叫身邊朋友趕緊去種田，「像我拍過一個男生，本來是星巴克的區域經理，後來回老家種地三年，最近開始賣他的有機蔬菜了。」

農曆年前，《一人食》上傳一支影片，主角是京都的和谷多惠子女士，和一隻二十一歲的貓「芝麻」，眼尖的粉絲馬上認出，女主角正是當年《一人食》與Airbnb合作時，其中一支京都影片裡的房東太太。

但這一次，影片訴說的不是食物，而是一人一貓的日常——丈夫去世後，曾經怕貓的和谷多惠子，與丈夫救回的芝麻，一起吃飯、彼此陪伴的日常。

「過去我是不會拍這樣的影片的，怎麼說呢，情感太赤裸了。」蔡雅妮難得低語，「但現在我不這樣想了，一隻貓能活這麼長，肯定跟牠生活的環境、吃的食物、喝的水有關係，人、動物與環境友善相處，才能達到這樣的平衡。」

從食物到生活，蔡雅妮訴說的，是關於一個人該用怎樣的姿態好好過日子，「人怎樣可以活得更平靜、更健康？它到底是什麼樣，很多人不知道；而我想做的，就是把它描繪得更具體，讓人去感受。」

圖／上海全食文化傳播有限公司提供
圖／上海全食文化傳播有限公司提供
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蔡雅妮

現職：全食文化傳播創辦人 《一人食》視頻導演

經歷：《第一財經周刊》資深美術編輯 《東方早報》、《週末畫報》圖片編輯

學歷：上海工程技術大學服裝設計系

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