街口要做餘額寶 台灣人會買單嗎？

【文．蔡曜蓮】

街口網絡作為台灣行動支付第三大廠商，以補貼戰殺出名號，但那只是街口進攻數位金融的序幕；街口的下一場大戲已經在3月開演——它不只對支付戰雄心勃勃，還想攻佔理財市場。

3月4日，街口網絡聯合川圃投控、瑞邑投資興業，及一名李姓自然人，買入國票華頓投信八成股權。其中，街口網絡拿下25％股權，並由街口網絡執行長胡亦嘉兼任投信執行長；金管會於5日明確表示，電子支付帳戶可作為買賣基金的支付工具，但初期僅限投資國內的「貨幣市場基金」。

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將支付工具與理財產品對接，是中國支付寶玩過的把戲，也成功製造了世界最大的貨幣市場基金，規模逾兆人民幣的天弘餘額寶。

但餘額寶的巨額規模部分得歸功於中國利率高，貨幣市場基金的收益率也高。一位業界人士指出，中國銀行活存約0.3％，但是貨幣市場基金還有2％以上的收益率，「中國銀行的活存利率並沒有合理反應銀行的利潤，才給予貨幣市場基金有成長空間。」

但隨著中國經濟降溫，人行調降利率，天弘餘額寶收益率每況愈下，規模也急速縮水。過去一年來，天弘餘額寶7日年化收益率從高點約4.19％，緩步跌到3月4日約2.44％，基金規模也從2018年第一季約1.7兆人民幣減少到1.1兆人民幣，縮幅逾三成；仍是世界最大貨幣基金，但收益率對於規模的影響可見一斑。

回過頭來看，街口有養出下一個餘額寶的本錢嗎？

根據投信投顧公會資料，今年一月底前，投資國內的貨幣市場基金共有42檔，規模約7000多億。金融業一名資深人士表示，台灣貨幣市場基金多是大戶、法人拿來暫時停泊資金的工具，尤其貨幣市場基金的交易所得屬於資本利得，不像定存、活存需要繳所得稅。

業界人士指出，台灣利率長期偏低，活存利率大約在0.1％到0.3％，數位存款帳戶的活存利率更可能在1％以上，相較貨幣市場基金年化報酬率約在0.3％到0.4％，「貨幣市場基金跟活存利率相差無幾，那以小額投資為主的街口使用者，有動機把錢轉進貨幣市場基金嗎？」

便利與高補貼，是街口打江山的策略，但要在理財市場稱王，街口恐怕需要祭出更多工具。

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