親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

藍鎖定北漂最正女主持人選立委 挑戰北市深綠票倉

避開股市震盪 高配息債券基金專家教你怎麼做

2019-03-13 13:13今周刊

【文／今周刊 歐陽善玲】

台灣理財族鍾愛配息基金，穩定收息的安心感，總能讓人對自己的理財效果更加篤定。但對眾家配息基金的經理人來說，「穩定」兩個字卻總是一大挑戰，要能長期維持漂亮的配息水準，又要避免「用本金配息」，並不容易。

圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片
分享

策略一》

風險性配置增 存續期拉長

「相較其他新興市場，亞洲信貸波動性較低，強大的本地投資人基礎，是該基金較不受市場情緒左右、還能保有一定成績的關鍵。」滙豐中華投信投資長張靜宜指出，因亞洲經濟體質日益強健，外債水準在可控制範圍內，加上財政赤字減少，經常帳餘額多有所改善，相較其他新興市場，現階段亞洲市場仍具投資價值。

不過放眼今年，基金操作將更著眼於流程及細節。張靜宜表示，除了透過由上而下的總體經濟分析，及由下而上的個別信用與產業研究外，還得同步考量亞洲各國政治因素、流動性及發債情況。

舉例來說，中國的高收益債占整體亞洲高收益債比率相當高，中國發債情況、信用體質對亞洲市場來說，等於牽一髮而動全身。今年來，隨著中國企業發債量激增，及中美貿易戰摩擦有如芒刺在背，未來必將對亞洲高收益債市帶來一定挑戰。因此在布局中國高收益債時，就必須以審慎態度篩選受貿易戰影響輕微，且價值被低估的標的。

至於匯豐中國高收益債券基金，去年績效表現也名列前茅。「一八年上半年，亞洲債券市場整體投資氣氛轉趨保守，但因基金瞄準信用體質較好的公司，配合美債殖利率攀升風險，基金逐步降低美元債存續期間，才能在市場大幅震盪下表現相對穩定。」匯豐中國高收益債券基金經理人游陳達表示。

他指出，因聯準會升息暫緩，及中國採相對寬鬆的貨幣政策，今年中國高收益債市表現，將較去年樂觀；操作上，將提高B評級債券配置，從二五％逐步提高至三成左右。過去為打安全牌，以短天期、投資等級債為主情況也會改變，拉長存續期間，將高收益債比率從62％至65％，提高至67％，是未來調整方向。

一八年，匯豐亞洲高入息債券基金交出總報酬率逾7.6％的成績，羨煞所有配息型產品；緊追在後的，則是富邦全球投資等級債券基金，一八年總報酬率達7.3％。

富邦全球投資等級債券基金經理人謝秀瑛表示，去年美國聯準會升息四次，每季都升息，這檔基金以投資美元債居多，在匯率上享有絕對優勢。但隨聯準會升息進入尾聲，歐洲央行維持利率不變，主要央行貨幣及利率政策轉向，今年她也將改變操作策略。「目前預測，聯準會今年最多升息一次，甚至不排除不升息的可能，與去年狀況截然不同。」

策略二》

加碼亞債 調降美元資產

謝秀瑛表示，「利率政策轉向，代表經濟前景降溫，公債殖利率將有機會走低，市場波動也將隨之增加，預期資金會流入信評較佳的投資等級債市場，屆時除了公債外，投資等級債可望能有較佳表現。」此外，她也提出兩個操作重點，一是持續拉高整體債券存續期，另一是緊盯信用評等變化。

關於拉高債券的存續期，她強調，「不同景氣位置，就要有不同的持債配置與存續期間。當景氣走緩、通膨無起色、央行暫緩升息，我就會配置較高部位在長債部位。」

至於緊盯信用評等，謝秀瑛指出，隨著利率走揚與景氣走緩疑慮提升，未來必須留意某些標的是否會從「投資等級」被降評至高收益債。因此，包括現金流量、到期前的償債能力、獲利表現、舉債狀況等財務數據，配合產業地位、擔保狀況及信評指標等，都會成為她的日常功課。

閱讀全文

更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1160期)。

你可能感興趣》

《趨勢高手》配息基金讓你霧煞煞嗎？搞懂這4個名詞很重要！

無懼升息、貿易戰 優質配息基金出列

美國聯準會升息腳步變？巴菲特債市這樣佈局見端倪

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

分享

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

相關新聞

街口要做餘額寶 台灣人會買單嗎？

2019-03-13 14:18

抗雙B、攻中國 馬斯克「暴衝砍價」的盤算

2019-03-13 14:18

最多賺8.88% 10大最夯現金回饋信用卡報你知

2019-03-12 16:19

起薪5~6萬…金飯碗的首選 已不是財金科系畢業生？

2019-03-11 13:14

連亞馬遜都捧錢來台搶下單 台灣新創是怎麼收服國際大廠？

2019-03-13 13:15

阿凡達、玩命關頭都是客戶 台灣工程師玩臉部特效奪奧斯卡獎

2019-03-13 13:14

明年可望晉升全球健身器材一哥 喬山靠這台機器逆襲對手

2019-03-13 13:10

我們只想要按「爛」的功能 祖克柏深情長文遭網友圍剿

2019-03-11 13:40

世界上最有錢的人是誰？ 21歲正妹成為「嬌」點

2019-03-08 11:32

譚敦慈、宣明智吃蔬果不會吃進農藥 怎麼辦到的？

2019-03-08 11:14

圖利員工？ 興櫃股王緯穎的3個疑點讓股東不放心

2019-03-07 14:58

日圓貶破0.28可換匯了嗎？ 兩技巧教你鎖住最佳匯率

2019-03-06 15:36

「悲觀時布局、狂歡時出場」 理財教母靠3原則逮到A股噴出

2019-03-06 13:13

最美燈會》被外媒譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」 屏東縣是怎麼做到的？

2019-03-06 13:11

親人對簿公堂！失智被騙一億 財產給兒子就被棄養

2019-03-06 13:10

把偏鄉高中變男籃名門！鐵血教頭帶隊殺進HBL四強 靠「不留遺憾的決心」

2019-03-06 13:04

酒駕撞到人竟然可以保險理賠？ 一張圖讓你秒懂

2019-03-05 11:23

把敵人變動能 Booking.com進逼Airbnb旅宿共享一哥地位

2019-03-04 19:00

是多此一舉？把房子低價賣給孫子想減稅 要小心那些事

2019-02-27 11:58

怕被AI取代不如直接當它老闆 台股達人教你一次買齊最強AI股

2019-02-26 17:00

被蘋果、谷歌打趴 Garmin為何還能起死回生做到世界第一？

2019-02-26 16:59

一天開2.6家 一芳如何坐穩拓點王 緊追CoCo、五十嵐？

2019-02-26 16:57

每7次就有1次檢查沒必要 電腦斷層淪成病患照心安？

2019-02-26 16:54

費用暴增50倍！LINE官方帳號改以量計價 130萬商家剉咧等

2019-02-26 13:35

人民幣定存已退燒？ 投資人還有這兩個選擇

2019-02-26 12:07

拚事業拚到118公斤 主廚成功減重35公斤這招健康又有效

2019-02-25 12:48

同婚專法過了小孩就不能叫爸爸媽媽？錯！政院懶人包闢謠

2019-02-21 11:45

資生堂、KOSÉ也不敢小看 一家鹿港小廠面膜竟年銷3.5億片

2019-02-21 09:03

迎賓茶改開水、高層減薪 台船老董要如何翻轉台船虧損百億逆境？

2019-02-21 09:02

靠配息就能年年出國玩5趟！理財專家怪老子自揭投資心法

2019-02-21 09:01

榮獲台北國際書展首獎！董啟章：關於生命 我還是給不了答案

2019-02-21 08:55

手機故障 多做一個動作就不賠？手機保險必知的六件事

2019-02-20 16:53

燒肉店「乾杯」最後一家台中街邊店撤出 原因曝光

2019-02-19 13:55

美元定存飆逼近10%高利 兩個細節告訴你 利息恐沒你想的多！

2019-02-18 11:17

劉媽媽心碎！東區金店面12年租客掰掰 雄獅另闢新址

2019-02-15 15:13

買房等2020後再買？ 專家：房市面臨「三大死亡交叉」

2019-02-14 11:17

再掀選秀、悶鍋熱潮 王偉忠62歲不退休：年紀從不是問題！

2019-02-14 09:32

蔡依林、柯P都來搶合作 獨家揭露理科太太與網紅們的身價

2019-02-14 09:12

勞保年金破產日再提前！棄月領改一次領真划算？

2019-02-14 09:11
看更多

熱門文章

起薪5~6萬…金飯碗的首選 已不是財金科系畢業生？

2019-03-11 13:14

王永慶生前遺願 竟成了韓國瑜拚「醫療觀光」的祕密武器

2019-03-13 11:50

最多賺8.88% 10大最夯現金回饋信用卡報你知

2019-03-12 16:19

我們只想要按「爛」的功能 祖克柏深情長文遭網友圍剿

2019-03-11 13:40

3歲蛀牙率6成 只因爸媽做錯這一件事

2019-03-12 08:53

美國素食變速食 高科技素肉主攻肉食族

2019-03-08 16:30

為什麼人一定要睡覺？新發現：趁此時加速修復受損 DNA

2019-03-11 13:49

散熱商機大無限 哪些散熱概念股熱力十足？

2019-03-08 16:27

找不到人加盟主苦 日本7-11檢討24小時制度

2019-03-13 11:32

出道23年…佛系男神蘇志燮 想結婚了

2019-03-12 09:15

明年可望晉升全球健身器材一哥 喬山靠這台機器逆襲對手

2019-03-13 13:10

台灣味覺行腳 舌尖的未竟之旅

2019-03-11 15:09

走入婚姻與求子階段的女王 「成為母親讓我更勇敢」！

2019-03-12 14:12

美麗五官佈著白斑 Winnie Harlow 接受自己最初的樣貌

2019-03-12 08:57

破風 觀海 追夕陽 苗栗海線騎行

2019-03-11 15:12

從美援到世界麵包冠軍 台灣飲食風貌變更

2019-03-11 14:49

連亞馬遜都捧錢來台搶下單 台灣新創是怎麼收服國際大廠？

2019-03-13 13:15

俠女賈靜雯 仗義執言沒在怕

2019-03-08 16:24

台股戰火悄然升溫 作帳 改選行情 誰有看頭？

2019-03-08 16:27

長大後想要做什麼？調查：女孩想當科學家 男孩想當網紅

2019-03-12 15:15

說好的自然產 那ㄟ變成「吃全餐」？

2019-03-12 15:03

避開股市震盪 高配息債券基金專家教你怎麼做

2019-03-13 13:13

阿凡達、玩命關頭都是客戶 台灣工程師玩臉部特效奪奧斯卡獎

2019-03-13 13:14

繽紛狂歡 彩色人生 印度好麗色彩節在台灣

2019-03-11 15:14

法國黃背心運動難解 成民粹勢力滋長沃土

2019-03-08 16:30

忙碌育兒生活中 夫妻溝通該不該「有話直說」？

2019-03-13 10:31

Ella陳嘉樺：我的漂亮 來自於自我認同

2019-03-12 09:09

網紅醫師心裡話 10分鐘看見白袍底下的鐵漢柔情

2019-03-12 14:27

飆股入門聖經 隱藏版第3彈

2019-03-08 16:27

英國蔬食尚當道 選擇豐富的素食天堂

2019-03-08 16:30

孕婦可安全藥食兩用有哪些？中醫師告訴妳 懷孕後這些食物不要吃！

2019-03-11 07:49

訓練員工成為Yes Man 霸氣豪爽宋福祥 帶領新普航空母艦大轉彎

2019-03-08 16:27

泰國曼谷 創意與多元融合的城市

2019-03-08 15:49

前MIT中國區面試官林為千、蔣佩蓉夫妻：世界級大學要的是怎樣的學生？

2019-03-08 16:22

調整吃降血壓藥時間 能預防「夜間高血壓」？

2019-03-13 15:17

以優異基本面選股策略 展現極佳防禦力

2019-03-12 10:39

白家綺 永不放棄 幸福就會到來

2019-03-11 07:47

第七屆台南藝術博覽會 將於大億麗緻酒店隆重登場

2019-03-12 08:54

抗雙B、攻中國 馬斯克「暴衝砍價」的盤算

2019-03-13 14:18

法國激進素食者大戰肉商 力倡物種平權

2019-03-08 16:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top