避開股市震盪 高配息債券基金專家教你怎麼做

【文／今周刊 歐陽善玲】

台灣理財族鍾愛配息基金，穩定收息的安心感，總能讓人對自己的理財效果更加篤定。但對眾家配息基金的經理人來說，「穩定」兩個字卻總是一大挑戰，要能長期維持漂亮的配息水準，又要避免「用本金配息」，並不容易。

圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

策略一》

風險性配置增 存續期拉長

「相較其他新興市場，亞洲信貸波動性較低，強大的本地投資人基礎，是該基金較不受市場情緒左右、還能保有一定成績的關鍵。」滙豐中華投信投資長張靜宜指出，因亞洲經濟體質日益強健，外債水準在可控制範圍內，加上財政赤字減少，經常帳餘額多有所改善，相較其他新興市場，現階段亞洲市場仍具投資價值。

不過放眼今年，基金操作將更著眼於流程及細節。張靜宜表示，除了透過由上而下的總體經濟分析，及由下而上的個別信用與產業研究外，還得同步考量亞洲各國政治因素、流動性及發債情況。

舉例來說，中國的高收益債占整體亞洲高收益債比率相當高，中國發債情況、信用體質對亞洲市場來說，等於牽一髮而動全身。今年來，隨著中國企業發債量激增，及中美貿易戰摩擦有如芒刺在背，未來必將對亞洲高收益債市帶來一定挑戰。因此在布局中國高收益債時，就必須以審慎態度篩選受貿易戰影響輕微，且價值被低估的標的。

至於匯豐中國高收益債券基金，去年績效表現也名列前茅。「一八年上半年，亞洲債券市場整體投資氣氛轉趨保守，但因基金瞄準信用體質較好的公司，配合美債殖利率攀升風險，基金逐步降低美元債存續期間，才能在市場大幅震盪下表現相對穩定。」匯豐中國高收益債券基金經理人游陳達表示。

他指出，因聯準會升息暫緩，及中國採相對寬鬆的貨幣政策，今年中國高收益債市表現，將較去年樂觀；操作上，將提高B評級債券配置，從二五％逐步提高至三成左右。過去為打安全牌，以短天期、投資等級債為主情況也會改變，拉長存續期間，將高收益債比率從62％至65％，提高至67％，是未來調整方向。

一八年，匯豐亞洲高入息債券基金交出總報酬率逾7.6％的成績，羨煞所有配息型產品；緊追在後的，則是富邦全球投資等級債券基金，一八年總報酬率達7.3％。

富邦全球投資等級債券基金經理人謝秀瑛表示，去年美國聯準會升息四次，每季都升息，這檔基金以投資美元債居多，在匯率上享有絕對優勢。但隨聯準會升息進入尾聲，歐洲央行維持利率不變，主要央行貨幣及利率政策轉向，今年她也將改變操作策略。「目前預測，聯準會今年最多升息一次，甚至不排除不升息的可能，與去年狀況截然不同。」

策略二》

加碼亞債 調降美元資產

謝秀瑛表示，「利率政策轉向，代表經濟前景降溫，公債殖利率將有機會走低，市場波動也將隨之增加，預期資金會流入信評較佳的投資等級債市場，屆時除了公債外，投資等級債可望能有較佳表現。」此外，她也提出兩個操作重點，一是持續拉高整體債券存續期，另一是緊盯信用評等變化。

關於拉高債券的存續期，她強調，「不同景氣位置，就要有不同的持債配置與存續期間。當景氣走緩、通膨無起色、央行暫緩升息，我就會配置較高部位在長債部位。」

至於緊盯信用評等，謝秀瑛指出，隨著利率走揚與景氣走緩疑慮提升，未來必須留意某些標的是否會從「投資等級」被降評至高收益債。因此，包括現金流量、到期前的償債能力、獲利表現、舉債狀況等財務數據，配合產業地位、擔保狀況及信評指標等，都會成為她的日常功課。

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