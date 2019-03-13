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阿凡達、玩命關頭都是客戶 台灣工程師玩臉部特效奪奧斯卡獎

2019-03-13 13:14今周刊

【撰文／今周刊 陳亭均】

繼李安之後，馬萬鈞成了第二位奪奧斯卡獎的台灣人，其實，他始終認為自己只是個工程師，與其聊「台灣之光」，他更想讓大家知道數位光影的一切。

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拒絕光環：太浮華的東西，承受不起

「我不是台灣之光，只是一個工程師。」脫下西裝外套坐上咖啡廳的椅子，馬萬鈞不溫不火地開起玩笑，「我有一點點迷信，覺得這個title（稱號）可能會帶來一些是非。我拿到獎很開心，但是太浮華的東西，我承受不起。」

馬萬鈞是個科技人，「台灣之光」那種廣告式的修辭，跟他性子實在不合，與其高談廉價的美名，他寧願多聊聊被肯定的技術：「基於球體上的偏振漸層光源」。

比起簡單易懂的「台灣之光」，「基於球體上的偏振漸層光源」，聽起來像是天書密碼，既生硬又毫不浪漫。然而，當馬萬鈞一談起這門技術，語氣卻輕快了起來。

如果說被「台灣之光」照著的人像一尊「偶像」，那麼，這種也靠「光」建構出人像的技術，更真實地展現了科學人誠懇謹慎的態度。

「基於球體上的偏振漸層光源」是一種特殊的「臉部捕捉特寫技術」，早在十年前，這種的面部數字化技術，就逐漸被應用在許多電影大片上。在技術高速演化的歷史中，馬萬鈞也幾乎全程共襄盛舉。

「我們的技術，主要是高解析度的臉部掃描系統。」二○○八年，馬萬鈞在《班傑明的奇幻旅程》，塑造出布萊德．彼特垂老的形象，讓好萊塢大帥哥的臉孔，就像真被時光皺縮揉捏那樣，幾可亂真地在銀幕上被呈現出來。

隔年，他們的技術為《阿凡達》打造出納美族人，將柔伊．沙達納、山姆．沃辛頓幻化成為外星球上的原生居民。一三年，《玩命關頭7》主角保羅．沃克因車禍身亡，他利用技術結合保羅兩個弟弟的身姿臉孔，讓逝者活生生地在銀幕續展英姿。

「臉在好萊塢很有價值，數位演員是這幾年的趨勢。」馬萬鈞說。然而，臉部捕捉與作畫不同，要「如何還原一個真實的臉」，必須重現超越肉眼的細節，那是種非常細緻、必須弄假成真的數位魔術。

獨門技術：好萊塢大片臉部特效都找他

早在電影《駭客任務》時期，電影後期製作人員就嘗試在銀幕上打造「數位替身」，讓這些虛擬角色能在銀幕上飛天遁地，為了重現演員臉上的細紋、毛孔或是皺褶，他們會在演員臉上建模，費工耗時地打造人臉高解析度的細節。然而，第一，石膏模是白色的，因此模型會失去膚色資訊；再來，要演員一次又一次做出表情，耗力建模也會花費大量成本。

「基於球體上的偏振漸層光源」就成為這種技術突破的關鍵，戴貝維克與他的南加大團隊研發出名為「Light Stage」的新技術。利用球體光源射出的樣式，解析面部深度，還原在毛孔上顯露出的細節、疤痕；並利用「偏振光」分離人臉上的粗糙皮膚、油脂皮膚，突破了過去人臉掃描的限制；演員只要坐在球體裝置中，「光可以從四面八方來」，打造惟妙惟肖的數位人臉。

談起這些技術細節，馬萬鈞不厭其煩地解釋，臉上沒半分不耐，眉角隨著眼上肌肉的牽動，微微揚了起來。這些悉心顯微的「光源」，剛巧和「台灣之光」的稱號相反，能夠將神話幻化為現實，將觀眾拉入異想世界遨遊。這可能就是馬萬鈞對這門技術熱情的原因。

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更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1160期)。

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