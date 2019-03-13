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藍鎖定北漂最正女主持人選立委 挑戰北市深綠票倉

連亞馬遜都捧錢來台搶下單 台灣新創是怎麼收服國際大廠？

2019-03-13 13:15今周刊

【文／今周刊編輯團隊】

過去因市場小而不被國際創投特別注意、一隻獨角獸（指估值10億美元以上的新創企業）都未孵出的台灣，這兩年開始吸引國外資金。

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像是2015年底成立的阿里巴巴台灣創業者基金，成立規模為新台幣1百億元，目前分別由美商中經合集團和中華開發創新加速器所代管，主要支持台灣創業者開拓事業和建立新創生態系，目前約投資30家台灣新創公司。

除了阿里巴巴，其他國際大廠近期也紛紛來台。3月7日，雲端龍頭Amazon Web Services（AWS）宣布，大中華區首座物聯網實驗室將在台北開幕，希望透過與台灣人才、新創團隊技術交流，整合相關AWS的165項服務。這項「福利」對台灣新創團隊也是一劑強心針。

遠距問診——鳴醫

Amazon提供雲端空間、技術交流

以年僅28歲、畢業於美國伊利諾大學、台灣大學醫療器材與醫學影像研究所的謝懿為例，人生第一份正式工作的老闆就是他自己。

他2018年創立的遠距醫療公司——鳴醫，目前已募集到約1千萬元資金，他的目標是募到1千5百萬元。鳴醫獲得Amazon青睞，享有免費雲端空間、技術交流分享等資源，且團隊獲邀加入旗下加速器，可獲得一年5千美元的支援，以及相關技術開發討論。

就讀研究所時，他邊求學邊找尋創業題目，在美國念過書的謝懿很清楚，只有能走向國際市場的技術，才能賺世界的錢。剛開始，他著眼硬體，開發偵測是否早產的子宮收縮儀器，無奈當時沒將商業模式藍圖想清楚，慘遭滑鐵盧，3個月就草草結束第一次創業夢。

對謝懿來說，失敗的這一堂課成了他日後重新站起的墊腳石，加入醫師與曾在IT大廠工作過的合夥人，多元背景激盪下，他們發現遠端治療平台是一個能打國際戰的契機點。

他們的商業模式是：如果你每月固定都要看心理醫師，但恰好這個月在日本出差，就可透過線上預約掛號，接受遠端問診，鳴醫從診療費抽取15％手續費；而憑藉醫師的處方，患者在平台上購買保健用品或穿戴式裝置，鳴醫也能從廠商端收取銷售額15％的費用。

目前平台與台大癌症中心、馬偕醫院合作，線上約有百位醫師。這套模式在台灣先行，但世界才是謝懿心中的全版圖，包括香港、澳洲、多倫多醫院正進行洽談，「最後一步則是每位患者在平台留下的醫療數據，一旦串接起來，則又會產生數據交換的商機。」謝懿看的不是眼前近利，而是長遠的健康財。

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本文為精采摘要，更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1160期)。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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