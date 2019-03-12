最多賺8.88% 10大最夯現金回饋信用卡報你知

圖／達志 分享 facebook 【撰文 許雅綿】

台灣人愛刷卡，今（2019）年1月信用卡簽帳金額就高達2913億元，創歷年同期新高。若進一步觀察民眾對於信用卡的喜好，發現「現金回饋」最受消費者喜愛。

信用卡搭配現金回饋，最早是由花旗銀行首創，該銀行並針對600名25歲至55歲、擁有信用卡使用經驗的民眾進行問卷調查，發現有85.7%的民眾持有現金回饋信用卡，而且使用率高達72.7%。

看準民眾偏好和提高動卡率，近幾年來各銀行不斷推出高現金回饋率的信用卡，從過去的1%，不斷提高至2%、3%，若配合銀行新戶申辦、登錄等活動，星展銀行炫晶御璽卡現金回饋率更加碼喊到8.88%。

目前國內最夯的十張現金回饋信用卡，包括玉山Pi拍錢包信用卡、中信Line Pay卡、渣打現金回饋御璽卡、台新GOGO信用卡、匯豐銀行現金回饋御璽卡、元大鑽金卡、台新FlyGo卡、星展炫晶御璽卡、陽信銀行曜晶卡和華南享利樂活Combo卡等，撇除特定加碼活動，現金回饋率均落在1.2%~2.8%不等。

Money101.com.tw台灣董事總經理周純如表示，市面上現金回饋信用卡，指定消費管道主要區分為國內消費和國外消費，各家銀行推出的回饋率各不相同，民眾可以多加比較（參考以下表格）。

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值得留意的是，每張信用卡的使用通路和規則都不盡相同，例如部分信用卡設有回饋上限，或是有使用期間限制，過了就會歸零。因此，民眾在申辦相關信用卡前，先留意以下四大陷阱。

一、手動折抵還是自動折抵？

「辦卡之前，要留意現金點數是自動折抵，還是手動折抵。」擁有415張卡的信用卡達人寶可孟表示，像渣打銀行的現金回饋御璽卡就是採手動折抵，必須透過網路銀行、信用卡網路服務等方式來兌換，若沒有手動折抵，現金回饋點數將無法兌換使用。

至於自動折抵，指的是可自動折抵帳單金額，目前多數信用卡都是採自動折抵帳單的方式。

二、有沒有最低消費門檻？

花旗信用卡產品發展與管理事業處資深副總裁李吉彬表示，根據銀行的內部分析，發現民眾對於現金回饋機制的需求，會以「有沒有最低消費門檻」來評估是否辦卡。

例如有些信用卡會設定消費金額門檻，即根據不同的消費金額，給予不同的回饋率，如新光銀行JCB信用卡於日本、韓國消費累積1元~2萬9999元享1.5%回饋，3萬元~7萬9999元享3%回饋，想到拿到3.5%回饋，累積消費要達到8萬元以上。

另外，寶可孟提醒，現金回饋有沒有天花板上限，也是要留意的地方。例如信用卡額度是10萬元，若你刷了12萬元，多出來的2萬元就沒辦法享有現金回饋，另有些銀行也會設定消費金額上限，像是匯豐現金回饋御璽卡就有每年上限3萬元，超過上限後的消費，就不享有現金回饋。

三、卡片回饋是否侷限特定通路？

例如花旗銀行近期推出的現金回饋PLUS御璽悠遊聯名卡，就有指定餐廳、量販超市和加油站等通路使用。

而周純如也表示，銀行通常只針對「一般消費」給予回饋，一般消費可能排除的項目包括信用卡年費、預借現金、公營事業如水電費用或稅務繳交、學費、基金扣款等。

四、消費累積的回饋，有沒有使用效期？

寶可孟表示，民眾在使用刷卡累積的回饋點數時，要留意是否有使用期限。例如玉山銀行Pi拍錢包信用卡，當中回饋累積的P幣(1P幣可折抵1元)，就有180天的使用效期，超過時間就會自動歸零。

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