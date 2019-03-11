我們只想要按「爛」的功能 祖克柏深情長文遭網友圍剿

【撰文 林韋伶】

臉書（Facebook）營運政策髮夾彎！過去讓用戶用來發炫耀文、曬恩愛、偷窺他人生活動態的臉書，未來提供的服務內容可能有重大改變，臉書共同創辦人馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）日前發表一篇3200多字長文表示，將更重視「用戶隱私」，究竟臉書政策的改變可能怎樣影響你我的使用習慣呢？

圖／達志 分享 facebook

首先，我們要了解，祖克柏高喊「更重視用戶隱私」這件事，說來其實有點諷刺，因為從2016年開始，臉書就不斷捲入靠販售用戶隱私營利的醜聞中。

最知名的一起案例就是數據分析公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）在2016年的美國總統大選，於臉書用戶不知情的情況下擅用5000萬名臉友個資，試圖影響選情。臉書於2017年證實，俄羅斯花300萬美元廣告費散播假新聞，挑動對立讓美國總統川普當選。

此醜聞一出，臉書股價崩跌，公司市值也蒸發數百億美元，但最傷的當然還是臉書失去了用戶的信任。也因此，全球掀起一場#deletefacebook（刪除臉書帳號）的活動，包括WhatsApp共同創辦人Brian Acton跟特斯拉創辦人暨執行長馬斯克（Elon Musk）都參與其中，刪除自己或企業的官方臉書帳號。

祖克柏痛定思痛 臉書功能這樣變

面對用戶排山倒海而來的批評聲浪，祖克柏醞釀許久後，日前公布未來臉書營運方針的變動，第一項最重要的變革，就是在臉書上規劃公開與隱私區域。

祖克柏用「城鎮廣場」（town square）來比喻臉書上的公開區塊，在這裡，用戶可以像往常跟其它所有用戶溝通，分享日常點滴；另一塊則是像「客廳」（living room）僅有限定參與者能加入，且訊息傳遞具隱密性，只有傳訊與收訊者能看到內容，就連臉書都無法看到訊息的內容，功能類似WahtsApp跟Messenger。

透過兩區域的區隔，未來用戶在貼文時就可以針對其敏感性挑選要放在哪個區域中，避免發生貼文讓不該看到的人看到這種慘況。

第二，過去許多有心的網友，常常能在政治人物或名人的臉書上找到「打臉文」，擔任鍵盤柯南的角色嘗試還原真相，揭發他們立場不一致的變色龍態度，但以後恐怕沒有那麼容易了。

祖克柏在文章中分析，臉書用戶不應該陷入害怕今天的貼文未來可能傷到自己的恐懼中，因此可能調整貼文、訊息存續期間，也將讓用戶能自己決定貼文與訊息的顯示期間多長，等同於讓用戶享有彈性更大的「限時動態」功能。

第三，在訊息發送的部分，未來不管發訊息者用的是Messenger、WhatsApp還是Instagram，也不管收訊者擁有的是上述哪一種工具的帳號，訊息都能使命必達送到，算是三項通訊工具的整合。祖克柏也預估，幾年後Messenger與WhatsApp將是臉書用戶主要的溝通工具。

第四，讓用戶可以用更多方式互動，臉書將提供包括：語音通話、影像通話、群組聊天、分享故事、發展商業活動、支付…等私人的服務。

臉書高喊隱私至上 背後的盤算是什麼？

臉書營運策略轉變，有外媒解讀，強調將更重視隱私的做法幾乎等於改變其獲利模式，臉書每年558億美元（約台幣1.74兆）的廣告獲利模式將面臨重大挑戰。

但儘管祖克柏不惜犧牲獲利，且花了這麼長的篇幅解釋未來的新作法，並不是所有人都埋單，史丹福法學院網路及社會研究中心（Center for Internet and Society）消費者隱私部門主任珍金恩（Jen King）就是抱持懷疑態度的學者。

珍金恩分析：「這些改變都跟解決廣告鎖定或用戶資料蒐集等問題沒有關係。」而專門研究科技政策的科羅拉多大學法律系教授里德（Blake Reid）則認為，臉書的終極目標是讓旗下通訊程式合併以襲斷市場。

資策會產業分析師林忻祐則分析：「祖克柏大動作發長文背後有兩個主要原因，第一是撫平市場情緒，讓過去因為資安問題而選擇不用臉書的企業與一般用戶能回心轉意。另一方面，臉書每年5月都會舉辦開發者大會，這篇文章應該是在幫大會暖身。」

林忻祐同時解釋，臉書的長期目標是要發展成一個全方面的生活平台，讓人能在上面開商場、約會交友、轉帳給朋友…等，如果能有效透過各式服務來收取服務跟手續費，或是透過訂閱制、平台打賞制來增加營收，就能降低對廣告收益的依賴，降低用戶對資訊遭販賣的疑慮。「但是，能否順利發展這些服務，還是要看臉書能不能贏回使用者的信任。」

至於臉書用戶們怎麼看這件事，從祖克柏這則長文下的網友推文就可以看出端倪，並不是所有網友都領情。

在祖克柏文情並茂、夾敘夾議的3200多字長文下，一位名叫King Ben的網友只用7個英文字就博得超過1300個讚，那就是「All we wanted was the dislike button.（我們想要的只是按『爛』功能）」

另外，更有網友留言抱怨：「麻煩你讓我依時間序看到所有朋友的貼文好嗎？你憑什麼幫我選擇跟誰交朋友？你又不是我媽。」

而針對祖克柏突然大動作強調要加強用戶隱私權的作法，則有網友酸溜溜地回應：「對，（做了這麼多之後）你還是會再把我們的隱私資訊拿來賣。」

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