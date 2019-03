我們只想要按「爛」的功能 祖克柏深情長文遭網友圍剿

【撰文 林韋伶】

臉書(Facebook)營運政策髮夾彎!過去讓用戶用來發炫耀文、曬恩愛、偷窺他人生活動態的臉書,未來提供的服務內容可能有重大改變,臉書共同創辦人馬克祖克柏(Mark Zuckerberg)日前發表一篇3200多字長文表示,將更重視「用戶隱私」,究竟臉書政策的改變可能怎樣影響你我的使用習慣呢?

首先,我們要了解,祖克柏高喊「更重視用戶隱私」這件事,說來其實有點諷刺,因為從2016年開始,臉書就不斷捲入靠販售用戶隱私營利的醜聞中。

最知名的一起案例就是數據分析公司「劍橋分析」(Cambridge Analytica)在2016年的美國總統大選,於臉書用戶不知情的情況下擅用5000萬名臉友個資,試圖影響選情。臉書於2017年證實,俄羅斯花300萬美元廣告費散播假新聞,挑動對立讓美國總統川普當選。

此醜聞一出,臉書股價崩跌,公司市值也蒸發數百億美元,但最傷的當然還是臉書失去了用戶的信任。也因此,全球掀起一場#deletefacebook(刪除臉書帳號)的活動,包括WhatsApp共同創辦人Brian Acton跟特斯拉創辦人暨執行長馬斯克(Elon Musk)都參與其中,刪除自己或企業的官方臉書帳號。

祖克柏痛定思痛 臉書功能這樣變

面對用戶排山倒海而來的批評聲浪,祖克柏醞釀許久後,日前公布未來臉書營運方針的變動,第一項最重要的變革,就是在臉書上規劃公開與隱私區域。

祖克柏用「城鎮廣場」(town square)來比喻臉書上的公開區塊,在這裡,用戶可以像往常跟其它所有用戶溝通,分享日常點滴;另一塊則是像「客廳」(living room)僅有限定參與者能加入,且訊息傳遞具隱密性,只有傳訊與收訊者能看到內容,就連臉書都無法看到訊息的內容,功能類似WahtsApp跟Messenger。

透過兩區域的區隔,未來用戶在貼文時就可以針對其敏感性挑選要放在哪個區域中,避免發生貼文讓不該看到的人看到這種慘況。

第二,過去許多有心的網友,常常能在政治人物或名人的臉書上找到「打臉文」,擔任鍵盤柯南的角色嘗試還原真相,揭發他們立場不一致的變色龍態度,但以後恐怕沒有那麼容易了。

祖克柏在文章中分析,臉書用戶不應該陷入害怕今天的貼文未來可能傷到自己的恐懼中,因此可能調整貼文、訊息存續期間,也將讓用戶能自己決定貼文與訊息的顯示期間多長,等同於讓用戶享有彈性更大的「限時動態」功能。

第三,在訊息發送的部分,未來不管發訊息者用的是Messenger、WhatsApp還是Instagram,也不管收訊者擁有的是上述哪一種工具的帳號,訊息都能使命必達送到,算是三項通訊工具的整合。祖克柏也預估,幾年後Messenger與WhatsApp將是臉書用戶主要的溝通工具。

第四,讓用戶可以用更多方式互動,臉書將提供包括:語音通話、影像通話、群組聊天、分享故事、發展商業活動、支付…等私人的服務。

臉書高喊隱私至上 背後的盤算是什麼?

臉書營運策略轉變,有外媒解讀,強調將更重視隱私的做法幾乎等於改變其獲利模式,臉書每年558億美元(約台幣1.74兆)的廣告獲利模式將面臨重大挑戰。

但儘管祖克柏不惜犧牲獲利,且花了這麼長的篇幅解釋未來的新作法,並不是所有人都埋單,史丹福法學院網路及社會研究中心(Center for Internet and Society)消費者隱私部門主任珍金恩(Jen King)就是抱持懷疑態度的學者。

珍金恩分析:「這些改變都跟解決廣告鎖定或用戶資料蒐集等問題沒有關係。」而專門研究科技政策的科羅拉多大學法律系教授里德(Blake Reid)則認為,臉書的終極目標是讓旗下通訊程式合併以襲斷市場。

資策會產業分析師林忻祐則分析:「祖克柏大動作發長文背後有兩個主要原因,第一是撫平市場情緒,讓過去因為資安問題而選擇不用臉書的企業與一般用戶能回心轉意。另一方面,臉書每年5月都會舉辦開發者大會,這篇文章應該是在幫大會暖身。」

林忻祐同時解釋,臉書的長期目標是要發展成一個全方面的生活平台,讓人能在上面開商場、約會交友、轉帳給朋友…等,如果能有效透過各式服務來收取服務跟手續費,或是透過訂閱制、平台打賞制來增加營收,就能降低對廣告收益的依賴,降低用戶對資訊遭販賣的疑慮。「但是,能否順利發展這些服務,還是要看臉書能不能贏回使用者的信任。」

至於臉書用戶們怎麼看這件事,從祖克柏這則長文下的網友推文就可以看出端倪,並不是所有網友都領情。

在祖克柏文情並茂、夾敘夾議的3200多字長文下,一位名叫King Ben的網友只用7個英文字就博得超過1300個讚,那就是「All we wanted was the dislike button.(我們想要的只是按『爛』功能)」

另外,更有網友留言抱怨:「麻煩你讓我依時間序看到所有朋友的貼文好嗎?你憑什麼幫我選擇跟誰交朋友?你又不是我媽。」

而針對祖克柏突然大動作強調要加強用戶隱私權的作法,則有網友酸溜溜地回應:「對,(做了這麼多之後)你還是會再把我們的隱私資訊拿來賣。」

