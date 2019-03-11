起薪5~6萬…金飯碗的首選 已不是財金科系畢業生？

圖／達志 分享 facebook 【撰文 許雅綿】

數位時代來臨，顛覆了傳統銀行的經營模式，數位帳戶、機器人理財、行動支付和線上辦卡等，結合科技帶來的金融便利，開始廣泛出現在我們的生活當中，金管會也積極放寬法令，鼓勵金融創新，其中純網銀開放設立就是一例。然而，金融數位轉型的趨勢，也反應在人才需求的變化上。

嗅到金融和科技結合的趨勢及商機，金融業近年來陸續設立數位金融相關部門，以壯大內部的數位力、科技力和創新力。

富邦金2015年成立創新科技辦公室，專注區塊鏈、電子支付和異業結盟等領域；國泰金2016年成立數位暨數據發展中心，聚焦大數據分析；玉山金2018年設立科技長職務，延攬中央研究院研究員、台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋擔任科技長，今(2019)年更成立智能金融處。

金融業壯大科技力

獵才目標轉向AI、資訊

在金融業壯大數位金融能量的過程中，獵才目標也出現轉變。從過去主要招攬財金科系專才，逐漸轉向資管、AI（人工智慧）、數位和科技等相關專業人員，觀察今年大型金控在徵才的條件上，都強調對「跨領域」人才求才若渴。

陳昇瑋表示，自己領導的智能金融處，目前約有80人，其中財金背景相關的僅有1成，其餘9成都是資管、統計、科技相關背景。他也分享，自己十歲開始寫程式，一路上做資訊科技相關研究，從來沒想過會轉到金融業上班，不過對此他並不感到意外，因為世界知名的投資銀行高盛，內部員工有四分之一都是工程師。

「今（2019）年徵才重點聚焦數位、科技、跨領域，」國泰金控副總經理翁德雁強調，金融科技發展刻不容緩；玉山金總經理黃男州也說，數位金融的勝負關鍵在於客戶體驗，要透過人、機協作，帶給客戶溫度、速度和準度的金融服務，因此，今年將招募AI工程師、程式開發工程師、資料科學家、財務工程等專業人才。

富邦金控人資長陳昭如表示，富邦金暨各子公司今年徵才對象包括資訊科技、數位發展、海外事業等各領域專業人才，另也提供大專院校學生暑期實習機會，她說，歡迎對數據分析、資訊科技及產業研究領域有興趣的同學積極爭取。

金融業一直以來，都是高薪一族，也是外界俗稱的「金飯碗」。根據主計總處最新統計「2018年全體受雇員工每人每月經常性薪資」，若以行業平均每月總薪資來看，前三大高薪行業依序為電力及燃氣供應業9萬5853元、金融及保險業8萬8936元，再來是資訊及通訊傳播業6萬9603元。

金融業MA起薪5~6萬元

錄取率不到2% 比台電、中油還低

很多人想進金融業，薪水都是主要考量。而除了一般行員、理專之外，金融業儲備幹部（MA）也是搶破頭的熱門職缺，雖然MA錄取門檻較高、採精兵制，但每年徵才訊息一出，平均都會收到上千份應試履歷。根據金融業估算，以招募人數和實際收到的應試履歷件數來看，MA平均錄取率不到2%，比中油、台電錄取率4%~6%還低。

「一般新鮮人起薪3萬多元，儲備幹部（MA）起薪5、6萬元，對於剛畢業的新鮮人，確實是很大的誘因。」

中央大學財金研究所畢業的王中山觀察，金融業MA起薪普遍落在5.5萬至6.5萬元左右，他當年面試上了MA之後，經歷了兩年半的培訓課程，接著到銀行法金部門工作4年，證券投資銀行部門1年，外派上海1年半，再到泰國1年，目前回到台灣擔任元大證券總經理特助已有1年的時間。

而每年到了3月校園徵才季，金融業釋出的徵才訊息，都會吸引莘莘學子的關注，但元大金人資長張曉耕透露，元大金MA招募從2008年開始，合計招募了100位，目前僅剩50位，留任率為5成。

對此，王中山分享，公司願意給你高薪，相對要求也會比較高，工作上需要承受相當大的壓力，包括完成急迫且重要的任務，很多人適應不了，中途都會放棄，因此，他認為，想當MA要有基本的財經專業能力，另也必須具備抗壓力、跨部門溝通、團隊合作、簡報能力等。

今年富邦金、國泰金、玉山金、中信金、元大金等都已釋出MA招募訊息，其中中信金今年將延攬60位MA，其內部指出，希望能夠延攬具備「SMART特質」的新鮮人。所謂的SMART特質，指的是Savvy理解力、Mobility移動力、Ambition進取心、Resilience抗壓力、Teamwork團隊心。

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