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世界上最有錢的人是誰？ 21歲正妹成為「嬌」點

2019-03-08 11:32今周刊

圖說：卡戴珊家族合照，左二為凱莉珍娜。照片來源：達志。
圖說：卡戴珊家族合照，左二為凱莉珍娜。照片來源：達志。
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【撰文 林韋伶】

世界上最有錢的人是誰？根據《富比世雜誌》（The Forbes）最新公布的全球億萬富豪榜，亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）擁有超過台幣4兆元身價，穩居世界首富寶座；而鴻海集團董事長郭台銘則以全球排名第257名的成績，再度拿下台灣首富頭銜。

圖／達志
圖／達志
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在2019年拿下身價最高前5名的富豪都是一些熟面孔，分別是：貝佐斯、微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、「股神」巴菲特（Warren Buffett）、法國路威酩軒集團（LVMH）執行長阿爾諾（Bernard Arnault），以及墨西哥電信大亨史林（Carlos Slim）。

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其中，在日前陷入小三醜聞與元配宣布離婚的貝佐斯，因為目前還沒有傳出具體將如何與妻子分配兩人財產的計畫，因此仍穩坐全球首富寶座。

但先前媒體推估，貝佐斯財富快速累積的時期妻子都有參與到，而根據兩人所居住的美國華盛頓州法律，夫妻是採共同財產制，因此貝佐斯屆時恐怕必須為這椿離婚案付出超過2兆元的代價，首富寶座也恐怕要拱手讓人。

富士比首富排行榜出爐 郭台銘、蔡衍明都上榜

而在台灣的部分，這次總共有40人擠進富豪榜，其中11人擠進全球身價前1000位的名單中，身價超過千億元台幣的包括：郭台銘、旺旺中時集團董事長蔡衍明、長春集團創辦人林書鴻，以及廣達集團創辦人林百里。

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這些富豪們擁有富可敵國的實力，但許多人仍深受投資市場遭遇逆風的傷害，尤其是中國富豪們受傷最深，跟去年相比共有49位富豪掉出排行榜中，而美國仍是富豪最大集散地，在全球最有錢的20人名單中，其中有14位居住在美國。

《富比世雜誌》進一步分析，2019年有2153位身價達到10億美元的富豪，數字比去年的2208位少了55人。其中，排行榜上有994位富豪，也就是大約46%的富豪，在2019年的身價較2018年萎縮，合計排行榜上富豪2019年身家總計達8.7兆美元，也就是約270.57兆元台幣，比去年大約萎縮4000億美元（約12.44兆元台幣）。

照片來源：翻攝自《富比世》網站。
照片來源：翻攝自《富比世》網站。
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女富豪白手起家擠進首富榜

而在此次排行榜中的一大亮點，就是年僅21歲的凱莉珍娜（Kylie Jenner），儘管只有21歲，她卻靠著自創品牌的化妝品公司Kylie Cosmetics，累積高達10億美元（台幣311.1億元）的身價，成為全球史上最年輕、白手起家的進榜者。

在凱莉珍娜之前的紀錄保持人，則是臉書共同創辦人馬克祖克伯（Mark Zuckerberg），他是在2008年，當他年僅23歲時首度擠進富豪榜。再更早期則是由微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）在1987年時，以僅31歲的年齡擠進排行榜。

儘管台灣讀者可能對凱莉珍娜不熟悉，但她其實來自在美國充滿話題與爭議性的卡戴珊家族（Kardashian），也是美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）同母異父的妹妹。

卡戴珊家族在美國有多紅？除了家族成員天天上報以外，甚至還有以關注該家族成員動態為節目內容的真人秀《與卡戴珊一家同行》（Keeping Up with the Kardashians），真人秀內容也比類戲劇還要類戲劇。

像是家族成員在巴黎遭綁架勒索、父親變性由Bruce Jenner改名為Caitlyn Jenner等內容也照播不誤。就是這樣什麼都敢、什麼都不奇怪的特異風格，讓該真人秀一播就是15季，從2007年播到現在都還在播。

有了名氣的加持，凱莉珍娜創業後產品銷售一路長紅，她的腦筋也動得快，每個月推出新品、新色，還不時會找名媛姊姊們推出聯名系列商品，成功的行銷讓公司在2019年市值攀升到9億美元，凱莉珍娜也因此擠進富豪榜。

不過，由於凱莉珍娜出身名門，家族中沒人是等閒之輩，因此有許多質疑聲浪認為她根本不是「白手起家」，但撇除這項爭議，她的確是一名優秀的創業家，因為年紀最小的她已經是家族中最富有的人，就連家中最出名的金卡戴珊也只有約3.5億美元的身價，遠不及她的10億美元身價。

延伸閱讀》

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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