世界上最有錢的人是誰？ 21歲正妹成為「嬌」點

世界上最有錢的人是誰?根據《富比世雜誌》(The Forbes)最新公布的全球億萬富豪榜,亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)擁有超過台幣4兆元身價,穩居世界首富寶座;而鴻海集團董事長郭台銘則以全球排名第257名的成績,再度拿下台灣首富頭銜。

在2019年拿下身價最高前5名的富豪都是一些熟面孔,分別是:貝佐斯、微軟(Microsoft)創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)、「股神」巴菲特(Warren Buffett)、法國路威酩軒集團(LVMH)執行長阿爾諾(Bernard Arnault),以及墨西哥電信大亨史林(Carlos Slim)。

其中,在日前陷入小三醜聞與元配宣布離婚的貝佐斯,因為目前還沒有傳出具體將如何與妻子分配兩人財產的計畫,因此仍穩坐全球首富寶座。

但先前媒體推估,貝佐斯財富快速累積的時期妻子都有參與到,而根據兩人所居住的美國華盛頓州法律,夫妻是採共同財產制,因此貝佐斯屆時恐怕必須為這椿離婚案付出超過2兆元的代價,首富寶座也恐怕要拱手讓人。

富士比首富排行榜出爐 郭台銘、蔡衍明都上榜

而在台灣的部分,這次總共有40人擠進富豪榜,其中11人擠進全球身價前1000位的名單中,身價超過千億元台幣的包括:郭台銘、旺旺中時集團董事長蔡衍明、長春集團創辦人林書鴻,以及廣達集團創辦人林百里。

這些富豪們擁有富可敵國的實力,但許多人仍深受投資市場遭遇逆風的傷害,尤其是中國富豪們受傷最深,跟去年相比共有49位富豪掉出排行榜中,而美國仍是富豪最大集散地,在全球最有錢的20人名單中,其中有14位居住在美國。

《富比世雜誌》進一步分析,2019年有2153位身價達到10億美元的富豪,數字比去年的2208位少了55人。其中,排行榜上有994位富豪,也就是大約46%的富豪,在2019年的身價較2018年萎縮,合計排行榜上富豪2019年身家總計達8.7兆美元,也就是約270.57兆元台幣,比去年大約萎縮4000億美元(約12.44兆元台幣)。

女富豪白手起家擠進首富榜

而在此次排行榜中的一大亮點,就是年僅21歲的凱莉珍娜(Kylie Jenner),儘管只有21歲,她卻靠著自創品牌的化妝品公司Kylie Cosmetics,累積高達10億美元(台幣311.1億元)的身價,成為全球史上最年輕、白手起家的進榜者。

在凱莉珍娜之前的紀錄保持人,則是臉書共同創辦人馬克祖克伯(Mark Zuckerberg),他是在2008年,當他年僅23歲時首度擠進富豪榜。再更早期則是由微軟共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)在1987年時,以僅31歲的年齡擠進排行榜。

儘管台灣讀者可能對凱莉珍娜不熟悉,但她其實來自在美國充滿話題與爭議性的卡戴珊家族(Kardashian),也是美國名媛金卡戴珊(Kim Kardashian)同母異父的妹妹。

卡戴珊家族在美國有多紅?除了家族成員天天上報以外,甚至還有以關注該家族成員動態為節目內容的真人秀《與卡戴珊一家同行》(Keeping Up with the Kardashians),真人秀內容也比類戲劇還要類戲劇。

像是家族成員在巴黎遭綁架勒索、父親變性由Bruce Jenner改名為Caitlyn Jenner等內容也照播不誤。就是這樣什麼都敢、什麼都不奇怪的特異風格,讓該真人秀一播就是15季,從2007年播到現在都還在播。

有了名氣的加持,凱莉珍娜創業後產品銷售一路長紅,她的腦筋也動得快,每個月推出新品、新色,還不時會找名媛姊姊們推出聯名系列商品,成功的行銷讓公司在2019年市值攀升到9億美元,凱莉珍娜也因此擠進富豪榜。

不過,由於凱莉珍娜出身名門,家族中沒人是等閒之輩,因此有許多質疑聲浪認為她根本不是「白手起家」,但撇除這項爭議,她的確是一名優秀的創業家,因為年紀最小的她已經是家族中最富有的人,就連家中最出名的金卡戴珊也只有約3.5億美元的身價,遠不及她的10億美元身價。

