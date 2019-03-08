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譚敦慈、宣明智吃蔬果不會吃進農藥 怎麼辦到的？

2019-03-08 11:14今周刊

圖／達志
圖／達志
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【撰文 林韋伶】

現代人講求健康常奉行「多蔬果」的飲食策略，但一個不小心可能變成「多農藥」攝取。究竟有哪些方法可以有效洗掉農藥？又有哪些簡單方便的工具可以讓大家在自家進行農藥殘留檢測呢？

儘管大家聞農藥色變，但其實避開農藥的威脅不如想像中困難。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈說明，大家常聽見某種蔬果農藥檢測不合格的新聞，就開始人心惶惶。

但卻忽略了一點，「檢測的作法其實都是買了蔬果後，直接回去研磨測驗，沒有經過『清洗』的程序，但根據研究發現，如果把這些殘留量過高的蔬果拿去沖洗後再做測試，大約有99%的比例都會過關。」

也就是說，只要用對工具跟方法清洗蔬果，我們就能安心吃下肚。至於應該怎樣清洗蔬果才能最有效洗去農藥？

坊間傳說用小蘇打、鹽巴、醋加水等方法來洗菜可以加速農藥分解去除，但事實上，不管是根據台大園藝博士林碧霞、中國醫藥大學食品營養系，或是農委會農業藥物毒物試驗所進行的研究都顯示，清洗蔬果最有效的方式就是用水。

農委會農業藥物毒物試驗所解釋，農藥種類非常多，單純以酸鹼中和概念強調可去除蔬果所有農藥殘留確實不可能，不如反覆以流動的清水浸洗，會比添加任何清洗劑來得簡單而無其他疑慮。

譚敦慈對此進一步解釋：「台灣大約有300多種農藥都是水溶性的，因此水洗非常重要。另外，坊間傳言應該在水中加鹽、小蘇打、醋加強洗清功效，但因為台灣的農藥是複合型的，不一定是偏酸或偏鹼，因此我建議用清水就是最好的方法。」

圖說：洗去農藥最佳的方法就是用清水沖洗。照片來源：達志。
圖說：洗去農藥最佳的方法就是用清水沖洗。照片來源：達志。
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至於具體的蔬菜清洗方法，譚敦慈建議所有蔬菜都可以放在一起洗，總共清洗三次。

一開始先把蔬菜的蒂頭切掉，不需要切小段，直接進入第一次與第二次清洗，在這個階段先把泥巴洗淨，第三次清洗就建議在盆中蓄滿水，然後使用流動清水清洗約15分鐘。

而在水果的部分，譚敦慈認為清洗也不能馬虎，雖然不需要用流動清水洗淨，但她都會另外準備女生常用的洗臉刷，將水果沖一沖、刷洗一下，就連香蕉也不放過，因為就算有些水果大家是剝皮後才食用，但雙手只要一接觸到水果表皮就會接觸到農藥，所以還是要清洗。

不過，因為台灣水資源非常珍貴，譚敦慈建議用來洗蔬果的水都不應浪費，應該再用來澆花或沖馬桶，且所謂的「流動清水」是指跟竹筷一樣細，或甚至是更細的水柱，而不是用如瀑布般的大量清水。

那麼，依照農委會與專家的建議清洗蔬果後，要怎麼知道農藥是不是真的被洗乾淨了呢？根據個人的需求與願意付出的成本，大約有以下三種方式。

首先，就是價格相對便宜且便於取得的「農藥檢測顯示晶片」，這是由聯電榮譽副董事長宣明智成立之宣澤科技所推出的最新產品，透過「農藥檢測顯示晶片」，只要1分鐘、一次花費20元就能讓農藥無所遁形。

圖說：聯電榮譽副董事長宣明智用自家產品檢測葡萄農藥殘留量。攝影：林韋伶。
圖說：聯電榮譽副董事長宣明智用自家產品檢測葡萄農藥殘留量。攝影：林韋伶。
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這款農藥檢測顯示晶片使用方法相當簡單，只要將想測量的蔬菜擠成汁，或是將水果的表皮稍微浸泡在面積約1元硬幣大小的水滴中，接著將晶片端沾上蔬菜汁、浸過果皮的水，讓晶片吸飽蔬菜汁或水後，再將晶片平放靜待約1分鐘，就可以從晶片變色的情況判斷是否有農藥殘留。

宣明智解釋：「這是透過晶片對『二硫代胺基甲酸鹽類』（台灣市面上主要農藥共有的成分）有抑制反應的原理，如果晶片感測到殘留的農藥數值超過國家標準，也就是超過0.5ppm以上，就會起抑制反應，讓晶片呈現透明無色的狀態。

相反的，如果沒有農藥殘留或殘留數值在國家標準內，晶片會因為起反應而變成黃色。」

除了檢測晶片，工研院則是發展出微型光譜檢測技術。工研院微系統中心副理張家榮解釋，由於農藥是特殊化學藥品，有一些傳統結構是可以用光譜分析出來的，「就有點像指紋辨識或是人臉辨識的概念，只要找出農藥的光譜特徵，就能測出蔬果是否殘留過多農藥。」

張家榮進一步說明，利用光譜檢測的好處就是具成本優勢、可重複使用，且一秒就能檢測超過百次，民眾在洗蔬果的同時利用這項技術，就能隨時知道蔬果上殘留的農藥何時洗乾淨了。

目前工研院已經將這項技術授權給部分廠商，預估最快在2019年底前，就有機會在市面上買到採用工研院技術的消費型電子商品。

圖說：工研院微型光譜檢測技術一秒能檢驗農藥殘留超過百次。照片來源：工研院提供。
圖說：工研院微型光譜檢測技術一秒能檢驗農藥殘留超過百次。照片來源：工研院提供。
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而對於做生意的廠商，或是想做徹底檢測的民眾來說，則可以選擇專業的認證單位，像是SGS。SGS表示，透過使用「液相層析」和「氣相層析」，可以檢測幾百種農藥殘留物，像是殺菌劑、除草劑、殺蟲劑、滅螺劑、滅鼠劑；而可驗的食品從飲料、穀粒、穀物、豆類、乳品、魚類、水果、肉類到蔬菜皆可。

只是對一般民眾來說，這是相對不方便且耗成本的方法。首先，民眾必須自己將想送驗的東西送往SGS，而送驗價格依套裝內容不同，價格從3300元到6300元不等，需等待的檢驗天數大約為5天。

對於常外食的消費者來說，「農藥檢測顯示晶片」因為攜帶方便，是比較有可能採用的選項。宣明智就提到，現在都會隨身帶著自家產品，到外面餐廳吃飯前也會先測測看餐桌上的食物是否有過量的農藥殘留。

不過，如果真遇到餐廳菜色殘留有過量農藥時怎麼辦呢？宣明智苦笑著說：「有時真驗出有農藥殘留，還是會硬著頭皮吃下去，因為只要靠多喝水、多運動，還是能將農藥代謝掉。」但他強調，會盡量找比較乾淨、用心清洗的餐廳進食，以避免吃進太多農藥。

透過幾次的檢測後，消費者也許就有機會找到可信賴的菜販與餐廳，若有菜販與餐廳的蔬果食物屢測都有問題，至少可以拒絕前往再消費，進而保障自己的健康。

延伸閱讀》

大骨湯能補鈣？蟲咬過的菜沒農藥？專家破解3大謠言

茶第一泡不喝要倒掉 其實農藥殘留並無關！

用鹽可以洗掉蔬果上的農藥嗎？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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