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日圓貶破0.28可換匯了嗎？ 兩技巧教你鎖住最佳匯率

2019-03-06 15:36今周刊

圖／今周刊提供
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【文．許雅綿】

日圓兌美元呈現趨貶，近兩日日圓兌新台幣現鈔價也貶破0.28價位、重現0.27字頭，現階段是換匯的好時點嗎？要如何換匯才能省匯差？專家認為，日圓兌新台幣出現0.27字頭，就可以分批換匯，而換匯方式，透過外幣提款機提領日圓現鈔，匯率最優。

市場避險情緒淡化 日圓挑戰「112」關卡

日圓兌美元近兩個月承壓，貶值近4%。日本央行總裁黑田東彥公開表示，將在適當的時機，就退出超寬鬆政策的計劃進行討論，並重申必須留意貨幣刺激政策的副作用，包括引發金融系統不穩定性的風險。但他也強調，目前仍沒有具體寬鬆政策退場計畫，因為要達到2%通膨目標，仍需要很長的時間。

渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪認為，黑田東彥先前曾公開指出，日圓若大幅升值，將傷害日本經濟成長，加上今年10月起日本消費稅從8%調高至10%，恐對日本經濟造成衝擊，因此，預料日本央行仍會維持寬鬆措施。

此外，劉家豪指出，中美貿易談判樂觀，市場普遍預期3月底川習會可望簽成協議，在中美貿易戰可望有解的氛圍下，近期日圓避險需求降溫，呈現趨貶格局。觀察目前日圓兌美元匯價來到112上下，預測接下來匯價將落於105至115區間。

元大S&P日圓正2 ETF研究團隊則認為，今（2019）年迄今全球股市表現不差，美股今年來上漲10%，陸股也上漲逾20%，加上美中貿易談判月底有譜，在市場避險情緒淡化下，日圓兌美元近期趨貶，挑戰112價位，但估計續跌的空間有限，114至115為支撐區。

日圓貶破0.28 哈日族換匯趁現在？

日圓兌美元走貶，日圓兌新台幣現鈔價也貶破0.28價位，重現0.27字頭。根據今(5)日臺灣銀行最新牌告現金匯率，日圓兌新台幣為0.2792，若與1月初高點0.2906相較，現在換新台幣5萬元，可多換到7000多元日圓現鈔，等於省下7碗一蘭拉麵(一碗890日圓)。

然而，日本旅遊最旺的賞櫻季節即將到來，想到日本旅遊換匯的民眾，日圓兌新台幣貶破0.28，是不是理想的換匯時機點？對此，劉家豪和元大S&P日圓正2 ETF研究團隊都認為「日圓兌新台幣貶破0.28價位，已經可以慢慢換匯了，不過金融市場消息面仍多，日圓建議可分批換匯，切記買低但不要追高，目前出現0.27字頭，建議可以每隔一段時間就換一點，才能有效攤掉換匯成本。」

至於民眾最常用的換匯方式，有包括臨櫃換匯、外幣提款機以及線上換匯等三種方式，到底有什麼差異？央行內部就分析，臨櫃換匯可兌換的外幣種類和面額比較多元，但缺點就是要趕在銀行三點半下班前。

外幣提款機則24小時都可以提領，但缺點就是只能換美元、人民幣和日圓現鈔，且可提領的面額較少；線上換匯的優點是換到的換率較優惠，但線上換匯完需要另外再去提領現鈔。

整體而言，Money101台灣董事總經理周純如表示，透過外幣提款機提領日圓現鈔，匯率最優。以臺灣銀行為例，透過外幣ATM提領日圓，享現金賣出價減讓千分之二，比起線上結匯減讓千分之一還要優惠。

此外，周純如也建議，若是經常赴日本旅遊的民眾，可以使用「日圓雙幣卡」，趁匯率相對低點透過網銀兌換日幣，將來在日本刷卡消費，持卡人就可以用日圓繳卡費。目前玉山銀行、台新銀行、中國信託銀行、兆豐銀行、永豐銀行、第一銀行、合作金庫銀行等都有提供日圓雙幣卡。

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