把偏鄉高中變男籃名門！鐵血教頭帶隊殺進HBL四強 靠「不留遺憾的決心」

分享 facebook 【文／今周刊 鄭閔聲】

田本玉的執教風格近乎瘋狂，但她總能在不被看好的情況下，率隊殺進HBL全國四強。點燃她鬥志的，不是冠軍的榮耀，而是不讓球員在高中階段留下遺憾的決心。

已經激動了二十多年的田本玉，是HBL賽場上的特殊風景。

田本玉五年級就開始接受籃球訓練，從國小到高中，每個階段都拿過全國冠軍，一路順利保送升學。從台灣體育大學畢業後，原本談妥要到家鄉台南一所國中當代課老師，但一直等到學期開始，她都未接到報到通知；主動詢問才得知，校方更希望聘請男性，也已找到人選，田本玉就這麼失去原以為到手的工作。

當年才二十二歲的她，茫然失措，在國中老師安排下，先到運動品牌公司上班，接著轉往台南高農指導女籃。某一次帶隊比賽，田本玉又透過學生時期熟識的裁判老師，獲得應徵新榮男籃隊教練的機會。

代課老師敗給性別

到有牛學校 籐條逼出冠軍隊

抵達新榮高中當下，田本玉就因周邊的荒涼景致而震撼，「學校附近連一家便利商店都沒有，操場上還有牛！」再加上從無指導男學生經驗，讓她一度猶豫要不要接下這項職務。但抱著試試無妨的心態，這位年輕女孩還是獨自搬進宿舍，就此展開二十三年的教練生涯。

由於自己是靠籃球專長順利讀完大學，帶隊第一年，田本玉就大膽建議校方，讓新榮高中挑戰甲級聯賽，以便學生參加大學甄試。

當時的新榮高中在籃壇沒沒無名，無論球員資質與軟硬體資源都遠不及傳統名校，田本玉只能寄望勤能補拙，以嚴厲且高強度的訓練計畫，逼迫選手成長。晉升甲級第二年，新榮高中就以黑馬姿態闖進全國八強，田本玉也開始以「魔鬼教練」形象受到注目。有一段時間，田本玉練球時還會攜帶籐條，隨時「鞭策」選手。

「我年輕時真的是魔鬼，全天二十四小時都緊盯著球員不放。直到自己當媽以後，才變得比較溫柔。」田本玉絲毫不介意承認這個不全然正面的封號。

直率又火爆的性格，曾讓田本玉付出慘痛代價。

○八年底，田本玉不滿對手為求晉級而「技術性」輸球，將新榮拒於八強門外，憤而從觀眾席向場內豎起中指。電視轉播單位恰好捕捉到這個動作，高級中等學校體育總會認定田本玉違反運動精神，處以禁賽一年；逼她隔年只能用盡全力扯開嗓門，坐在觀眾席上「遠端聲控」。

儘管訓練比賽總是大呼小叫、不假辭色。離開球場的田本玉，卻像是變了個人，把學生當家人一樣悉心照顧。常親手為球員下廚，還時時關心青春叛逆高中生的心理狀態。

「高中生在球場上被罵，或是有一場比賽時間打得比較少，難免會感到沮喪、懷疑自己不夠好。一般教練可能不會發現，但田教練總會主動開導我，安撫我的情緒。」岳瀛立指出田本玉的心靈導師角色。

火爆姊變慈母

自掏腰包 激勵球員做自己

比起眼前勝負，田本玉更在意發掘球員的長遠潛能。

籃球作家王承文曾親眼目睹，田本玉不斷「激勵」一位體能優異、但基本動作仍嫌生嫩的高苑選手嘗試灌籃，「你扣進一個，我就給你一千塊！」過沒多久，那位選手果然在比賽裡灌籃得分，田本玉也毫不囉嗦當場頒獎，「她從以前就擅長激發球員鬥志，現在更懂得鼓勵球員做自己。」王承文說。

「對高中球員來說，HBL就是三年；但對我來說，是永遠帶不完的三年。我和孩子的感情都是一輩子的，不可能因為畢業就斷了。」田本玉解釋，二十多年來，自己早已看慣了勝負，爭取佳績的目的，其實是讓選手打出身價，順利升大學、出社會。

暌違一年再度殺進決賽，她也抱持類似心態，「我拿過冠軍，也輸過很多次；現在我發現，只要努力留下美好的回憶，就不會有遺憾。」田本玉一說完，又忙著與家長討論選手近況、本屆高三生可能的升學選項，一刻也閒不下來。

付出一切努力的她，絕不會遺憾。

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