親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

告三立敗訴氣炸了 陳佩琪：晚上會對柯市長曉以大義

「月亮歌后」李珮菁傳遭傭人虐待 3原因輕生送醫

把偏鄉高中變男籃名門！鐵血教頭帶隊殺進HBL四強 靠「不留遺憾的決心」

2019-03-06 13:04今周刊

分享
【文／今周刊 鄭閔聲】

田本玉的執教風格近乎瘋狂，但她總能在不被看好的情況下，率隊殺進HBL全國四強。點燃她鬥志的，不是冠軍的榮耀，而是不讓球員在高中階段留下遺憾的決心。

已經激動了二十多年的田本玉，是HBL賽場上的特殊風景。

田本玉五年級就開始接受籃球訓練，從國小到高中，每個階段都拿過全國冠軍，一路順利保送升學。從台灣體育大學畢業後，原本談妥要到家鄉台南一所國中當代課老師，但一直等到學期開始，她都未接到報到通知；主動詢問才得知，校方更希望聘請男性，也已找到人選，田本玉就這麼失去原以為到手的工作。

當年才二十二歲的她，茫然失措，在國中老師安排下，先到運動品牌公司上班，接著轉往台南高農指導女籃。某一次帶隊比賽，田本玉又透過學生時期熟識的裁判老師，獲得應徵新榮男籃隊教練的機會。

代課老師敗給性別

到有牛學校 籐條逼出冠軍隊

抵達新榮高中當下，田本玉就因周邊的荒涼景致而震撼，「學校附近連一家便利商店都沒有，操場上還有牛！」再加上從無指導男學生經驗，讓她一度猶豫要不要接下這項職務。但抱著試試無妨的心態，這位年輕女孩還是獨自搬進宿舍，就此展開二十三年的教練生涯。

由於自己是靠籃球專長順利讀完大學，帶隊第一年，田本玉就大膽建議校方，讓新榮高中挑戰甲級聯賽，以便學生參加大學甄試。

當時的新榮高中在籃壇沒沒無名，無論球員資質與軟硬體資源都遠不及傳統名校，田本玉只能寄望勤能補拙，以嚴厲且高強度的訓練計畫，逼迫選手成長。晉升甲級第二年，新榮高中就以黑馬姿態闖進全國八強，田本玉也開始以「魔鬼教練」形象受到注目。有一段時間，田本玉練球時還會攜帶籐條，隨時「鞭策」選手。

「我年輕時真的是魔鬼，全天二十四小時都緊盯著球員不放。直到自己當媽以後，才變得比較溫柔。」田本玉絲毫不介意承認這個不全然正面的封號。

直率又火爆的性格，曾讓田本玉付出慘痛代價。

○八年底，田本玉不滿對手為求晉級而「技術性」輸球，將新榮拒於八強門外，憤而從觀眾席向場內豎起中指。電視轉播單位恰好捕捉到這個動作，高級中等學校體育總會認定田本玉違反運動精神，處以禁賽一年；逼她隔年只能用盡全力扯開嗓門，坐在觀眾席上「遠端聲控」。

儘管訓練比賽總是大呼小叫、不假辭色。離開球場的田本玉，卻像是變了個人，把學生當家人一樣悉心照顧。常親手為球員下廚，還時時關心青春叛逆高中生的心理狀態。

「高中生在球場上被罵，或是有一場比賽時間打得比較少，難免會感到沮喪、懷疑自己不夠好。一般教練可能不會發現，但田教練總會主動開導我，安撫我的情緒。」岳瀛立指出田本玉的心靈導師角色。

火爆姊變慈母

自掏腰包 激勵球員做自己

比起眼前勝負，田本玉更在意發掘球員的長遠潛能。

籃球作家王承文曾親眼目睹，田本玉不斷「激勵」一位體能優異、但基本動作仍嫌生嫩的高苑選手嘗試灌籃，「你扣進一個，我就給你一千塊！」過沒多久，那位選手果然在比賽裡灌籃得分，田本玉也毫不囉嗦當場頒獎，「她從以前就擅長激發球員鬥志，現在更懂得鼓勵球員做自己。」王承文說。

「對高中球員來說，HBL就是三年；但對我來說，是永遠帶不完的三年。我和孩子的感情都是一輩子的，不可能因為畢業就斷了。」田本玉解釋，二十多年來，自己早已看慣了勝負，爭取佳績的目的，其實是讓選手打出身價，順利升大學、出社會。

暌違一年再度殺進決賽，她也抱持類似心態，「我拿過冠軍，也輸過很多次；現在我發現，只要努力留下美好的回憶，就不會有遺憾。」田本玉一說完，又忙著與家長討論選手近況、本屆高三生可能的升學選項，一刻也閒不下來。

付出一切努力的她，絕不會遺憾。

閱讀全文

更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1159期)。

你可能感興趣》

HBL高中籃球乙級聯賽決戰基隆，副市長林永發開球並請大家踴躍為小將加油

帶領冰島踢出世界盃驚奇之旅 教頭卸下國家隊兵符

裁判、教練都是自己人！揭三大家族掌控體壇黑幕

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

分享

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

相關新聞

日圓貶破0.28可換匯了嗎？ 兩技巧教你鎖住最佳匯率

2019-03-06 15:36

親人對簿公堂！失智被騙一億 財產給兒子就被棄養

2019-03-06 13:10

酒駕撞到人竟然可以保險理賠？ 一張圖讓你秒懂

2019-03-05 11:23

是多此一舉？把房子低價賣給孫子想減稅 要小心那些事

2019-02-27 11:58

費用暴增50倍！LINE官方帳號改以量計價 130萬商家剉咧等

2019-02-26 13:35

「悲觀時布局、狂歡時出場」 理財教母靠3原則逮到A股噴出

2019-03-06 13:13

最美燈會》被外媒譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」 屏東縣是怎麼做到的？

2019-03-06 13:11

把敵人變動能 Booking.com進逼Airbnb旅宿共享一哥地位

2019-03-04 19:00

怕被AI取代不如直接當它老闆 台股達人教你一次買齊最強AI股

2019-02-26 17:00

被蘋果、谷歌打趴 Garmin為何還能起死回生做到世界第一？

2019-02-26 16:59

一天開2.6家 一芳如何坐穩拓點王 緊追CoCo、五十嵐？

2019-02-26 16:57

每7次就有1次檢查沒必要 電腦斷層淪成病患照心安？

2019-02-26 16:54

人民幣定存已退燒？ 投資人還有這兩個選擇

2019-02-26 12:07

拚事業拚到118公斤 主廚成功減重35公斤這招健康又有效

2019-02-25 12:48

同婚專法過了小孩就不能叫爸爸媽媽？錯！政院懶人包闢謠

2019-02-21 11:45

資生堂、KOSÉ也不敢小看 一家鹿港小廠面膜竟年銷3.5億片

2019-02-21 09:03

迎賓茶改開水、高層減薪 台船老董要如何翻轉台船虧損百億逆境？

2019-02-21 09:02

靠配息就能年年出國玩5趟！理財專家怪老子自揭投資心法

2019-02-21 09:01

榮獲台北國際書展首獎！董啟章：關於生命 我還是給不了答案

2019-02-21 08:55

手機故障 多做一個動作就不賠？手機保險必知的六件事

2019-02-20 16:53

燒肉店「乾杯」最後一家台中街邊店撤出 原因曝光

2019-02-19 13:55

美元定存飆逼近10%高利 兩個細節告訴你 利息恐沒你想的多！

2019-02-18 11:17

劉媽媽心碎！東區金店面12年租客掰掰 雄獅另闢新址

2019-02-15 15:13

買房等2020後再買？ 專家：房市面臨「三大死亡交叉」

2019-02-14 11:17

再掀選秀、悶鍋熱潮 王偉忠62歲不退休：年紀從不是問題！

2019-02-14 09:32

蔡依林、柯P都來搶合作 獨家揭露理科太太與網紅們的身價

2019-02-14 09:12

勞保年金破產日再提前！棄月領改一次領真划算？

2019-02-14 09:11

返鄉砍檳榔樹種茶 80後女生把南投紅茶賣進京都

2019-02-14 09:07

林志玲春晚表演贏得滿堂彩 跳水替身想紅想瘋了爆料反拉黑

2019-02-13 10:21

靠理財就能環遊世界？部落客潔媽不藏私分享5大投資密技

2019-02-11 13:13

「人生很短，夢想很重要」 他「無氧」征服高峰成全台第一人

2019-02-11 13:13

90天創四億營業額！迪化街老店老協珍靠什麼連徐若瑄都收服？

2019-02-11 13:11

衰！出國遇機師罷工 13家產險班機延誤理賠比一比

2019-02-11 12:45

川普也被騙！鴻海威州案「承諾多、實踐少」 回顧郭董跳票史

2019-02-11 09:53

75％台灣人有夢想 及早退休勝過當億萬富翁

2019-02-11 09:48

連Discovery都來蹲點採訪！他用AI神算出虱目魚2天後的大劫難？

2019-01-24 13:15

重整之路添變數？台銀要賣華映最賺錢的廠房

2019-01-24 13:14

9年未進民進黨部...文青大叔羅文嘉：種田賣菜太幸福 只想宅在這裡

2019-01-24 13:13

揚言超越星巴克 「小藍杯」瑞幸咖啡猛燒錢 還能撐多久？

2019-01-24 09:21
看更多

熱門文章

台灣燈會大秀無人機 英特爾重回市值第一的翻身秘方

2019-03-03 10:27

親人對簿公堂！失智被騙一億 財產給兒子就被棄養

2019-03-06 13:10

酒駕撞到人竟然可以保險理賠？ 一張圖讓你秒懂

2019-03-05 11:23

假日翻桌率7次 一甲子忠南飯館養年輕客越活越好

2019-03-03 10:05

鄭文燦 民進黨內「話事人」？

2019-03-04 15:01

成大五連霸、北科大奪第三 私立大學拚改革名次翻升

2019-03-06 10:52

「台語電視台」圈粉背後 文化平權還是文化霸權？

2019-03-04 10:52

Fintech嘗鮮期已過 下一步該往哪走？

2019-03-03 08:21

年輕人的身分象徵 AirPods 如何從被嘲弄變成一夕爆紅？

2019-03-04 14:58

財政部祭出三支箭 追得回台商的海外資金嗎？

2019-03-03 08:18

中美俄《中導條約》鬥法：大國遊戲 台灣慎入

2019-03-04 09:14

別光著急赴美面試 也要積極溝通大陸

2019-03-04 09:16

蔡康永：自律比選大學重要 討厭的科目也要能All Pass

2019-03-06 10:51

南庄老街2.0體驗 桂花巷轉型購物商城

2019-03-05 12:15

AI面試官 看穿你的心

2019-03-05 12:13

市場的真相猶如蒙娜麗莎的微笑

2019-03-03 08:27

我的鄰居 是一支超標動輒達百倍的焚化爐

2019-03-06 08:54

最美燈會》被外媒譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」 屏東縣是怎麼做到的？

2019-03-06 13:11

原來川普會拉手風琴？

2019-03-05 15:33

以色列高科技全輸出國外 內部新技術採用率低且排斥科技

2019-03-05 12:07

農地違章工廠為何沒在怕？藍綠黃立委都來挺

2019-03-06 08:53

被公認是排放大戶 電廠巨獸為何不在黑名單裡？

2019-03-06 08:56

戒除要命的「糖癮」

2019-03-04 09:11

春天養肝！傷肝飲食6地雷要避免

2019-03-05 16:44

台股續航力 看兩大指標

2019-03-03 08:27

其實有些人不適合吃蘋果 你不可不知

2019-03-05 16:43

讓過去留在過去 美國鋼鐵城第二人生

2019-03-05 12:14

貓舌的祕密

2019-03-04 09:11

挖掘天王藝術家的鷹眼 她連看不見的素描都能賣

2019-03-03 10:18

AI到動漫都想攻 中國最新政策大菜粵港澳大灣區優劣解析

2019-03-03 10:36

「悲觀時布局、狂歡時出場」 理財教母靠3原則逮到A股噴出

2019-03-06 13:13

加碼禁用大陸產品 為資安還是為表態

2019-03-04 10:53

杜莎夫人蠟像館 歷三百年不衰

2019-03-04 09:11

投資環境險峻 Smart智富台灣基金獎得主3年績效照樣正報酬

2019-03-05 10:20

新聞報導嵌入連結Twitter照片侵害照片著作權？

2019-03-03 08:20

究極！地方創生（歐美版）

2019-03-05 12:18

零售業導入AI 省下1個「蘋果」產值

2019-03-05 12:09

從「少女的祈禱」談起

2019-03-05 14:49

變厚、變黑、變白…指甲常斷裂 健康拉警報

2019-03-05 16:36

高薪帶動技職榮景再現 環工、海事招生逆勢成長

2019-03-06 10:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top