「悲觀時布局、狂歡時出場」 理財教母靠3原則逮到A股噴出

林奇芬提供 分享 facebook 【文／今周刊 歐陽善玲】

三年前，理財教母林奇芬布局正向兩倍的A股ETF，熬過一段盤整期，這一、兩年陸續收割。她分享風險有限，但能有效參與A股噴出行情的心法，趁著這波指數反彈之際，投資人可作為參考。

三月一日，國際指數編製公司MSCI（明晟）宣布，今年將分三階段調高中國A股權重，從目前的五％逐步提升至二○％。

作為全球最具代表性的指標公司，MSCI擴大A股權重，預期將引導全球資金同步加碼A股；對今年以來漲幅超過兩成的陸股來說，等於又注入一劑強心針。

這兩年，中國股市受到影子銀行及貿易戰變數拖累，相較其他主要股市，表現敬陪末座。不少投資人「哀莫大於心死」，早早清空手上陸股部位；部分投資人則意志堅定，抱著長線布局決心，等待中國經濟開花結果，但在苦守寒窯的過程，資金壓力能否挺得過，成了最殘酷的現實。

洞悉三原則 操作勝率高

波段獲利非難事

理財教母林奇芬三年前布局A股，熬過一年半的盤整期，二○一七年六月趁著一波漲勢出脫，獲利二七％出場；接著又分批進場，隨著指數起伏，陸續累積A股部位，到一八年二月賣出，獲利約四成左右。當其他人只在全然棄守或煎熬死守的兩個動作二選一時，她卻能靈活掌握A股波段獲利，優游其中。

「一八年二月之後，我仍持續買進A股部位，但受到貿易戰不確定因素衝擊，股市一路下跌，後來認賠，小虧出場後就先休息。直到去年底，才開始逐漸加碼，到目前獲利已超過十六％。」林奇芬分享她能在A股中大賺小賠的祕訣，就是把握三原則，並透過正向兩倍A股ETF靈活操作。

原則一：即「逢低買進」。「陸股很特別，不見得與國際股市連動，很常走自己的路。所以判斷股市高低點時，不用跟美國比或參考其他市場，只要專注現在與過去的相對位置即可。」她舉例，像○七年十月，陸股站上六千點，相較其他主要市場，幾乎都是最後一波行情。

林奇芬長期持有陸股，投資工具包括中國股票型基金及正向兩倍A股ETF。藉由基金經理人主動選股，可參與優質企業的長線成長動能；但想要在中國漫長的經濟改革與轉型中，快速嘗到甜頭，最好用的一招就是趁著股市急跌，利用槓桿型ETF賺反彈利潤。

「一六年二月，我開始布局兩倍A股ETF，當時因為原物料價格重挫，新興市場表現一片慘澹，加上中國的信貸危機、影子銀行雜音甚囂塵上，兩倍A股ETF一路走跌。我想在這兩大利空夾殺下，應該很快就能看到底部，便順勢承接。」她從十元開始買進，一路慢慢買，持續一年多，陸股都沒脫離低檔整理區，直到一七年五月才突破盤整，最後獲利二七％出場。

由於陸股在修正過程中，沒有人敢斷言指數底部位置，或盤整需要花多久時間，因此林奇芬給自己設下一道防火牆，也就是第二個原則——「嚴控資金部位」。

相較原型A股ETF，正向兩倍的槓桿型ETF，顧名思義就是當原型ETF單日上漲一％時，正向兩倍ETF會上漲二％。

由於追蹤指數是以單日表現計算，長期來看槓桿型ETF會因複利效果而有所偏離，因此多用在短期策略性交易上。而林奇芬就充分利用這項特性，趁陸股急跌時分批介入，賺取跌深反彈的利潤。但在指數往下過程中，為避免「愈攤愈平」，她會透過資金控管方式，將風險降到最低。

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